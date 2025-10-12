Pampita y Martín Pepa viven su amor en la Polinesia Francesa: ballenas, paisajes de ensueño y romance a pleno

Entre almuerzos y avistamientos de ballenas, Pampita y Martín Pepa vivieron a pleno su romance (Instagram)

Con un presente personal y profesional que la encuentra en su mejor versión, Pampita Ardohain volvió a demostrar que, para ella, cualquier momento libre es una oportunidad para empacar las valijas y lanzarse a descubrir un nuevo rincón del mundo. Esta vez, la modelo decidió dejarse llevar por el romance y, de la mano de Martín Pepa, volar hacia uno de los lugares más soñados y deslumbrantes del planeta: la Polinesia Francesa.

Fue el propio Martín quien se animó a compartir parte de esta escapada soñada en su cuenta de Instagram, y las imágenes rápidamente encendieron las redes. En la primera imagen que vio la luz, se los puede ver a ambos abrazados, sonrientes, posando frente a ese mar azul que parece irreal y bajo un cielo celeste salpicado de nubes, sello inequívoco del paraíso en la tierra. Ambos eligieron looks frescos y casuales, fieles al clima occidental y despreocupado del lugar: él, con remera celeste y jeans haciendo juego; ella, con anteojos de sol y un vestido marrón ceñido al cuerpo, que resaltó su silueta y marcó tendencia incluso en la otra punta del mundo.

Pero la postal romántica no fue el único recuerdo de este viaje de ensueño. Martín, entusiasmado, sumó una seguidilla de fotos y videos en los que se los ve disfrutando de una de las actividades más emblemáticas de Moorea, la bellísima isla del archipiélago de la Sociedad: el avistaje de ballenas. A bordo de un barco y en compañía de otros turistas, la pareja fue testigo del despliegue de estos mamíferos gigantes, capaces de emocionar tanto a expertos como a novatos del turismo natural. La adrenalina y felicidad se reflejaban en sus rostros y en los comentarios que comenzaron a sumar seguidores y amigos.

Martín y Pampita protagonizaron una romántica postal con el mar de fondo

El recorrido marítimo fue solo una parte del idilio. Antes de embarcarse, Pampita y Martín compartieron un almuerzo en compañía de Julieta Navarro, una vieja amiga que también subió un video a sus redes para plasmar el reencuentro. El almuerzo, alejado del lujo ostentoso y repleto de detalles sutiles, consistió en varias opciones frescas: ensaladas coloridas y abundantes, milanesas crocantes y algunas croquetas, mientras las risas y las charlas se mezclaban con el sonido de la música que eligió la artista para acompañar el breve momento ante sus seguidores.“@pampitaoficial para vos. @martinpepa1, ¿qué tal?“, bromeó Julieta mientras mostrabas en primer plano lo que todos compartían en la mesa, confirmando el costado sencillo y cercano de la pareja.

El broche romántico lo coronó un comentario que no tardó en sobresalir entre los cientos de mensajes. Desde su perfil privado, Pampita le respondió a Martín con una frase simple. “¡Mi amor!”, seguido de emojis de corazones. La publicación fue rápidamente replicada y comentada por amigos del medio como Barbie Simons, pero también por seguidores de siempre, que llenaron el feed de halagos: “Martín, tenés a una diosa a tu lado”; “Se les nota la felicidad”; “Hermosa pareja y bellísimo lugar”; “Está junto a la más hermosa”; “Qué suerte que se hayan dado otra oportunidad en el amor”.

Una de las ballenas que la pareja pudo apreciar durante su tiempo en Moorea (Instagram)

Esta nueva escapada marca, para Pampita y Martín, una etapa de plenitud y reencuentro, lejos de los rumores y el ruido mediático que suele acompañar a la modelo. En la Polinesia Francesa, rodeados del océano, explorando los secretos de Moorea o simplemente disfrutando un almuerzo entre risas, la pareja se anima a escribir su propio capítulo, hecho de paisajes de ensueño y gestos cotidianos. En cada imagen, en cada mensaje, queda claro: cuando las valijas y el amor se combinan, cualquier rincón del mundo puede ser el mejor lugar para volver a empezar.