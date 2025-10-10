Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar y confesó que tiene ganas de casarse: “Me gustaría”

Rocío Robles habló a fondo de su relación con Adrián Suar (Video: El Nueve-Los Profesionales de Siempre)

Rocío Robles abrió el juego y habló sin rodeos sobre su vínculo con Adrián Suar en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), donde abordó, con total honestidad, temas esenciales sobre maternidad, convivencia y la posibilidad de casamiento. La periodista definió sus límites y prioridades desde el comienzo, guiando la charla con sinceridad y dejando en claro cómo, junto al productor, construyen una relación basada en el diálogo directo y el respeto por los tiempos de ambos.

Consultada acerca del deseo de ser madre, Robles fue contundente: “Mira, honestamente, nunca fue un deseo. No me cierro las posibilidades, pero realmente no es una meta que yo tenga”. Subrayó la importancia de la comunicación para evitar malentendidos: “Siempre que comienzo algo pongo los puntos sobre las íes. Yo tengo bien claro que no es un deseo mío ser mamá”.

Y explicó cómo lo charla explícitamente tanto con Suar como con su entorno: “Sí, lo sabe. Sí, por supuesto. Sí, porque todo mi entorno te diría que lo sabe. Nunca fue un deseo y para mí era muy importante charlarlo siempre y en esta ocasión también, porque muchas veces me han apurado con esa situación. Entonces, como yo no quiero tener un problema de ese tipo, siempre lo aclaro”.

Rocío confesó que tiene ganas de casarse en el futuro

Sobre cómo viven el día a día de su relación con el productor, la modelo expresó: “Cuando las cosas avanzan, uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara, sí.” La idea de casamiento, en cambio, la entusiasma: “Ah, no, casamiento, sí. Yo todo lo que sea fiesta, todo lo que sea festejar, eso me encanta. Vestirme de blanco y que me festejen, encantadísima. Eh, pero bueno, tampoco vamos a apurar las cosas”.

Y si bien están dando los pasos con tranquilidad, fue clara respecto de lo que desea para el futuro, pero pidió tranquilidad, con el objetivo de que la relación siga su curso con paz: “Pero pará, recién nos conocemos, vamos de a poco… No, él sí sabe que yo… a mí me gustaría casarme en un futuro”.

Meses atrás, la modelo fue la encargada de confirmar la relación en un móvil con Intrusos (América TV). Con el tiempo justo y la agenda completa, habló a la salida de Los 8 Escalones, donde estuvo invitada como jurado. “No estoy de novia, no estoy de novia, aclaremos”, fue lo primero que dijo ante las cámaras de América. Aunque, en el momento que comenzaron las preguntas acerca del vínculo que tiene con el productor, no pudo ocultar el nerviosismo: “Eso. Estamos pasando un buen momento, pero no hablemos de fechas porque no le conviene a nadie, no me quemes”.

Rocío Robles Habló De Su Relación Con Adrián Suar (Video: América TV)

Esta frase generó sorpresa y risas en el estudio. “Yo lo que tengo para decir de él es que lo quiero mucho, nos divertimos mucho, él es una gran persona, muy empático y nada más. Tengo 32 años, estoy enfocada en mi trabajo, que me está yendo muy bien, así que no me pongan de novia”. Cuando le consultaron si tendría algún problema de ponerse en pareja con Suar, contestó: “Bueno, el tiempo dirá. No tengo expectativas de nada, disfruto el presente”.

“Paula (Varela) bien sabe las veces que me escribió y le pedí que no diga nada, me parece que no conduce a nada, con las cosas que están pasando en el país vamos a estar con quien salís o con quien no salís. Entiendo el trabajo de todo el mundo, pero no le importa a nadie”, agregó acerca de las razones detrás de su silencio.

Y continuó: “Me parece que somos los dos grandes, nada se va a enfriar y nada se va a calentar. Ayer hablamos y vi lo que dijo… a la mañana… sin tanto detalle chicos, me pongo nerviosa, no quiero hablar tanto”. Sobre las declaraciones de Adrián, acotó: “Es la verdad, no hay nada más para decir, tampoco uno puede inventarse un vínculo, están las cosas como están y ya bastante que saben esto”.