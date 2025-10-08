La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!

La Voz Argentina definió a los semifinalistas de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti tras una gala llena de emociones (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La noche del martes 7 de octubre marcó un punto clave en La Voz Argentina, cuando los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti definieron a sus semifinalistas tras una gala llena de talento y emociones.

Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra, por el Team Miranda!, junto a Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo, del Team Soledad, aseguraron su lugar en la próxima instancia, mientras que Joaquín Martínez, Pablo Cuello, Luis González, Agustín Carletti y Mauricio Tarantola quedaron eliminados. Un paso más cerca de la gran final del talent show, que consagrará a uno como el ganador o ganadora.

La gala de cuartos de final se desarrolló bajo un sistema de votación en el que todos los coaches, incluidos Juliana Gattas y Ale Sergi (Miranda!) y Soledad Pastorutti, asignaron puntajes del 1 al 10 a cada participante mediante tablets. Los dos concursantes de cada equipo con mayor puntaje avanzaron a la semifinal, mientras que los otros quedaron eliminados.

En el Team Miranda!, la competencia fue intensa. Eugenia Rodríguez emocionó al jurado con su interpretación de “The Impossible Dream”, mientras que Emiliano Villagra sorprendió con “Universo paralelo”, de La K’onga. Joaquín Martínez apostó por el rock con “Seguir viviendo sin tu amor”, de Luis Alberto Spinetta, y Pablo Cuello eligió “Mi vieja”, de Pappo’s Blues. Tras las actuaciones, la escribana ingresó al estudio con el sobre que contenía los nombres de los semifinalistas. Occhiato anunció primero a Rodríguez y luego a Villagra como los clasificados, dejando fuera de competencia a Martínez y Cuello. El conductor destacó el recorrido de los eliminados: “La rompieron y llegaron lejísimos”, expresó.

El Team Soledad también vivió una definición reñida. Milagros Gerez Amud deslumbró con la milonga “Baldosa floja”, mientras que Violeta Lemo interpretó “Así no te amará jamás”, de Amanda Miguel. Luis González optó por la balada “Volverás”, de Ricky Martin, y el dúo de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola presentó “Zamba del carnaval”, de Pedro Aznar. Tras la votación de los coaches, Gerez Amud y Lemo se convirtieron en semifinalistas, dejando fuera a González, Carletti y Tarantola.

La semifinal de La Voz Argentina se celebrará el 8 de octubre, con ocho participantes en busca de un lugar en la gran final

Los testimonios de los participantes eliminados reflejaron el impacto de la experiencia. Joaquín Martínez, manifestó: “Yo estoy muy contento, la pasé increíble y fue una experiencia hermosísima, adquirí un montón de herramientas y trabajé con un montón de artistas impresionantes y un equipo hermoso en la producción. Así que gracias a todos”. Pablo Cuello, por su parte, compartió: “La verdad que sí, fue un viaje de ida. También aprendí un montón de cosas, haber empezado sin absolutamente nada de herramientas ni voces, y la verdad que hasta donde he llegado estoy súper satisfecho, ha sido algo espectacular todo esto. Le agradezco a los coaches y a cada persona que me está ayudando en este viaje. Me quedo súper feliz”.

De cara a la próxima etapa, la semifinal se celebrará el miércoles 8 de octubre a las 21.45, donde los ocho semifinalistas —dos por cada equipo— volverán a presentarse ante el jurado. El sistema de definición será por puntaje: tras cada actuación, los coaches evaluarán a los participantes, y el de menor puntaje en cada equipo quedará eliminado. Los cuatro mejores accederán a la gran final, donde no solo competirán por el título, sino también por premios significativos. El ganador recibirá 70 millones de pesos y un contrato con Universal, mientras que el segundo, tercero y cuarto obtendrán 30 millones, 15 millones y 5 millones respectivamente.