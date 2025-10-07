Duki arremetió contra los críticos del trap y apuntó hacia Susana Roccasalvo y Daniel Rinaldi: “Nos subestiman”

El documental de Duki en Netflix reavivó el escándalo entre el trap y el periodismo de espectáculos (Video: LAM, América TV)

El reciente estreno del documental de Duki en Netflix reavivó viejas tensiones entre el trap y el periodismo del espectáculo. En una de las escenas más comentadas, se incluyen fragmentos de archivo de programas televisivos donde Susana Roccasalvo y Daniel Gómez Rinaldi en Implacables (El Nueve) cuestionaban la vigencia del artista y el fenómeno que representaba. Ahora, tras el estreno, ambos periodistas salieron a responder a las declaraciones del músico y al impacto que generó su participación en el film.

En Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, el nombre del documental, se repasa el camino de Mauro Lombardo —nombre real de Duki— desde sus comienzos en El Quinto Escalón hasta su consagración en los estadios más grandes del mundo, pone en evidencia los prejuicios y las resistencias que el trap enfrentó en sus primeros años. En ese marco, el propio Duki revive una escena que marcó un antes y un después: su actuación en los Premios Gardel 2018, cuando subió al escenario para cantar Rockstar acompañado de una orquesta sinfónica y con AutoTune.

“Mis primeros encuentros con la industria no fueron los mejores”, reconoce el artista frente a cámara. “Yo tampoco estaba muy bien predispuesto”, admite, con tono reflexivo. Luego relata el momento en el que Charly García, al recibir su premio honorífico esa misma noche, lanzó una frase que hizo ruido: “Hay que prohibir el AutoTune. Muchas gracias”. Lejos de ofenderse, Duki recuerda la escena con emoción: “La gente estaba indignada y yo decía: ‘¿Entendés que Charly García me vio? Sabe quién soy. Me chupa un huevo, es lo más lindo que me pasó’”.

El film expone los prejuicios iniciales del espectáculo hacia el trap y la consagración internacional de Duki

El documental avanza intercalando imágenes de esos años con testimonios actuales. En uno de los pasajes más potentes, se escucha a periodistas como Roccasalvo y Gómez Rinaldi ironizando sobre el éxito del trap. “Tiene 200 millones de reproducciones en Spotify, es muy groso el Duki”, dice un periodista con tono de sorpresa. A lo que Roccasalvo responde, con ironía: “Sí, sí, muy groso”.

La escena refleja el desprecio inicial con el que muchos sectores del espectáculo miraron el surgimiento del trap, y cómo la nueva generación de artistas tuvo que construir legitimidad desde cero. Duki lo sintetizó en una sola frase: “Nos subestiman porque dicen: ¿cómo hicieron estos pibitos para llegar a ciertos lugares en la mitad del tiempo que nosotros?”.

“Porque somos guachines no nos quieren reconocer. Tranquilos, las generaciones que vienen nos van a dar nuestras flores. Pero la cosa es así, nosotros somos de las mejores mentalidades que han tenido los géneros. Somos gente unida, no bardeamos a nadie, nos queremos entre todos, nos cuidamos y tratamos de dar el mejor mensaje siempre. Entonces, que nos den media mano derecha”, se despachó, para luego hacer una aclaración. “Y esto que salga en el documental, todo así, en grande, gráfico. Yo diciendo esto para que lo vean todos”, remató.

En LAM (América TV), tuvieron la palabra de Daniel Gómez Rinaldi, quien reconoció haber sido contactado por la producción de Netflix para autorizar el uso de sus imágenes en el documental. “Tuve que firmar el consentimiento”, confirmó. “Al principio no quería, pero insistieron. Supongo que necesitaban generar ese contrapunto”.

Susana Roccasalvo y Daniel Gómez Rinaldi respondieron a las críticas tras su aparición en el film sobre Duki (Video: LAM, América TV)

El periodista recordó el momento que ahora se volvió viral: “Estaban los colegas para hacerle una nota y él pasó corriendo. Entonces yo le dije de todo, que nunca iba a ser Palito Ortega, Sandro. Lo mandé al diablo. Pero la verdad es que ni lo conocía, no sabía lo que hacía”.

A pesar de los años transcurridos y del éxito internacional del músico, Gómez Rinaldi fue tajante: “No me arrepiento de lo que dije. Le deseo lo mejor, pero no lo consumo. Yo llevo cuarenta años en esto y creo que el trap no sé si va a ser eterno como lo fueron Luis Miguel, el rock o Sandro. Vamos a ver con el tiempo”.

La otra figura que aparece en el documental es Susana Roccasalvo, quien también fue abordada por el móvil de LAM. “Me estoy enterando por vos”, le dijo al ciclo cuando él le contó que formaba parte de la película. “Hace como un año firmé algo, pero no sabía que era para esto. ¿Me hizo una cama la productora?”, preguntó.

El cronista le mostró el fragmento en el que Duki incluye su voz y la de Rinaldi, a lo que Roccasalvo respondió sin perder su estilo: “Esto fue hace tres años. Ni se conocía. Está bien. Un honor, un tipo que está ganando millones de dólares”. Luego, ante la pregunta de si le parece talentoso, fue sincera: “Nunca lo escuché. Cantan todos igual. Pero si gana millones, está perfecto”.