El esperado reencuentro de Marley con sus hijos Mirko y Milenka después de dos meses afuera del país

El conductor celebró el regreso a su hogar tras largas jornadas de grabación del ciclo Por el mundo

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Marley junto son su hijos,
Marley junto son su hijos, Mirko y Milenka, se robó todas las miradas en un exclusivo evento

Marley regresó a la Argentina. La noticia principal no podía ser otra: el histórico conductor televisivo se reencontró con sus hijos, Mirko y Milenka, después de dos meses de ausencia. El ciclo de viajes que comanda, que lo llevó a distintas partes del mundo por compromisos de grabación, terminó con el abrazo que nadie detrás de la pantalla quería perderse. ¿Cómo se mide la espera de un padre? ¿Cuántas horas caben en la mirada ansiosa de un niño que aguarda, sin saber de husos horarios ni agendas cargadas?

Esa noche, Marley se dejó ver junto a los más chicos en un evento que, a pesar del lujo de la escenografía, tenía otro eje: la presentación de una marca de mobiliario de alta gama, lista para debutar una colaboración inédita junto a Pedro Almodóvar y Rossy de Palma. En el salón, el color y la creatividad fueron protagonistas: el diseño, la cultura, el espectáculo, reunidos en un clima distendido, casi festivo, donde lo casual y lo glamoroso por una vez se confundieron.

Los flashes no tardaron en centrarse sobre los pequeños. Mirko y Milenka, guiados por la mano paciente de su padre, captaron todas las miradas. ¿No es siempre así, cuando entra una familia unida?

Marley junto con Milenka, quien
Marley junto con Milenka, quien se encuentra a pocos meses de cumplir su primer año

Cabe recordar que hace poco más de un mes, la más pequeña del clan celebró un hito personal: Milenka cumplió ocho meses. Marley, orgulloso, compartió con sus seguidores un video que no buscaba el espectáculo, sino algo mucho más sencillo: la intimidad de su familia.

“Felices 8 meses mi bebita hermosa”, escribió el conductor junto con el video publicado en su perfil de Instagram. Así, sin estridencias ni artificios, resumió su alegría. Las imágenes muestran a Milenka, todavía desconcertada ante la cámara, mientras su hermano Mirko la sorprende con un beso en la mejilla. ¿Qué puede decir ese gesto tan breve? ¿Qué deja en la memoria de quien lo ve, aunque sea desde el otro lado de una pantalla?

Marley lleva la bandera de la paternidad a su manera: ese fue el mensaje que inundó la red social donde suma casi 8,2 millones de seguidores. Sin filtros ni escenografía impostada, lo que cuenta es el orgullo familiar. La unión de los hermanos, la rutina cotidiana convertida en motivo de celebración, se repite en cada publicación.

Marley y sus hijos, un
Marley y sus hijos, un reencuentro tras dos meses por el mundo

El impacto fue inmediato. La red social se llenó de mensajes y reacciones, avalancha de corazones, palabras de ternura y deseos de bienestar. “¡Son divinos! Felices 8 meses, bonita”, se leyó entre los primeros comentarios. Otros sumaron elogios: “Bebita linda, y su hermano la quiere un montón”, señalaba una usuaria. La corriente de admiración no remitía: “Son tan hermosos esos hermanitos y Mirko un amor”, opinó otra. El hilo siguió creciendo: “¡Hermosos niños! Felicitaciones, Marley, tenés una hermosa familia, vas a ser muy feliz con tus hijitos hermosos que Dios te dio”.

Cabe recordar que el nacimiento de la menor representó un hito en la vida personal del conductor.La llegada se produjo el 28 de diciembre de 2024 en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos.

Marley y sus hijos disfrutan
Marley y sus hijos disfrutan de unas jornadas en familia tras las obligaciones laborales

La gestación se llevó a cabo por método de vientre subrogado, y fue Kasandra, una mujer residente en Bakersfield, quien llevó adelante el proceso. Marley relató que el nacimiento se adelantó diez días respecto a la fecha prevista, aunque pudo llegar a tiempo a Tulsa, en pleno invierno norteamericano, para acompañar a Kasandra durante el trabajo de parto. Esta circunstancia evocó recuerdos similares a los que atravesó en el nacimiento de su hijo mayor, Mirko.

Las imágenes de Milenka, celebrada en el regazo cálido de su hogar, no dejan espacio para la duda. Rodeada por el afecto de Mirko, la niña de ocho meses es símbolo y promesa: la familia, en su versión más genuina, encuentra en los pequeños gestos, en la caricia y en la espera, el verdadero sentido de la felicidad. ¿No es ese, acaso, el verdadero evento que se celebra cada día, más allá de la noticia, el escenario o los invitados ilustres?

