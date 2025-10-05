Mirtha Legrand deslumbró con un vestido plateado con tul y cristales: el icónico evento en el que lo había utilizado

Mirtha Legrand lució el vestido de los Martín Fierro en su programa (Video: El Trece-La Noche de Mirtha)

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar en una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), luciendo una vez más la elegancia y el glamour que la caracterizan en cada apertura del ciclo. La Chiqui optó por repetir el mismo vestido de alta costura que llevó a los premios Martín Fierro. Se trata de un diseño exclusivo de Claudio Cosano confeccionado en seda, con base de tul bordada a mano con cristales y detalles en plata, que incorpora minipaliettes para un efecto deslumbrante bajo la luz de los estudios y la alfombra roja.

El vestido, de corte largo y recto, brilla por su meticuloso trabajo artesanal: mangas largas, escote redondeado, hombros levemente estructurados y un cuerpo que cae con movimiento fluido hasta el piso, logrando sutileza y distinción al mismo tiempo. El tul elegido como base está completamente bordado con cristales transparentes, hilos plateados y diminutos pailettes, que forman arabescos y motivos orgánicos que se repiten en el frente, las mangas y la parte baja del diseño, maximizando los destellos y sumando presencia escénica elegante.

El color gris plata empolvado armoniza con la escenografía del ciclo, rodeada de dorados, muros art decó y detalles en madera, mientras que el peinado clásico de ondas suaves y el maquillaje luminoso —con foco en los ojos y labios nude— completaron el look de manera sutil y personalizada. Para acompañar, Mirtha eligió aros colgantes de piedras claras y un anillo a juego, además de sandalias forradas bajo la falda, sin quitar protagonismo a la prenda principal.

Mirhta volvió a elegir el vestido que usó en los Premios Martín Fierro (Foto: Prensa El Trece)

Un vestido plateado con brillos y tul, fue el elegido de Mirtha

A sus 97 años, Mirtha se sentó junto a la emblemática estatuilla del Martín Fierro, entre flores y recuerdos familiares, haciendo de su aparición un auténtico acontecimiento para la moda local. La elección de repetir el diseño en el programa, que marcó la noche de los premios televisivos más importantes del país, reafirma no solo la vigencia de su estilo sino también su preferencia por la alta costura argentina y el trabajo artesanal, consolidándose como el máximo exponente del glamour y la sofisticación en la pantalla chica.

El homenaje de Mirtha Legrand en los Martín Fierro

Si hay una figura que compite a la par con la propia imagen de la estatuilla del Premio Martín Fierro, esa es Mirtha Legrand. La diva recibió un homenaje sorpresa en la edición de este año para distinguir sus casi seis décadas en pantalla y la distinguieron con el Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión.

Premios Martín Fierro de Televisión 2025 Homenaje Mirtha Legrand (Video: Telefe)

Luego de un video que repasó sus primeros programas, con invitados como Sandro, Alain Delon o el doctor René Favaloro, todo el salón del Hotel Hilton Puerto Madero se puso de pie para ovacionar a la conductora. Acompañada por su hija, Marcela Tinayre, Juana Viale y sus bisnietos, La Chiqui se mostró sensibilizada por el reconocimiento que le dieron.

“Muchas gracias. Ay, qué emoción, Dios mío. No sabía nada de esto y me tomó por sorpresa. Muchas gracias, Luis Ventura”, comenzó diciendo, desde su mesa. “Yo cuando recién pensaba en los Premios Martín Fierro y de tantos años que tiene, me acordaba que empezaron en un saloncito, chiquitito que ni me acuerdo en dónde era. Era un teatro chico”, rememoró, consciente de que la historia del galardón es también su propia historia.

Con picardía, La Chiqui luego agregó risueña: “Este es el número cuarenta y dos”. “No lo tomen como una vanidad, simplemente es una información. A todos, muchas gracias. Gracias, Susana, por tu cariño. Hemos competido muchas veces, pero seguimos queriéndonos hasta el final, toda la vida”, destacó “Muchas gracias a todos. Veo tantas caras queridas y tanta gente amorosa que me siento feliz de haber venido. Esta noche cuando me acueste voy a pensar: ¿por qué no habré dicho tal cosa?, ¿por qué no habré dicho tal cosa? Pero bueno, esto me sale del corazón”.