Marcos Camino reveló cómo se enteró que su amigo de toda la vida era hermano suyo: “No hablamos nunca más del tema”

La figura de Los Palmeras abrió la puerta de su intimidad y relató cómo su vida dio un giro luego de una charla con su padre

Lejos de los conflictos y roces que generó la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino busca la manera de dar vuelta la página y continuar agigantando la historia de Los Palmeras en la música popular argentina. En ese marco, este sábado, el cantante abrió las puertas de su corazón y relató uno de los aspectos más sensibles de su vida: el día que se enteró que uno de sus amigos era en realidad hermano suyo.

Todo comenzó cuando el referente de la cumbia fue invitado a Pasión de Sábado (América). “¿Tenías más hermanos en ese momento?”, le consultó el conductor, llevando la charla a un plano persona. Fue en ese momento que Camino reflexionó y destacó: “No. Tengo una historia media fea, porque... cuando mi mamá estaba embarazada de cinco meses para tenerme a mí, mi hermanito, que era mayor, tuvo un accidente con un caballo y este lo mató cuando tenía siete años. Y lo raro es que mi mamá decidió ponerme el mismo nombre de mi hermano. Nos llamamos igual. Yo iba al cementerio e iba a visitar mi tumba”.

Marcos Camino relató la llamativa historia que le reveló su padre

“¿Y el motivo de por qué quiso continuar con el nombre ahí? ¿Hay un motivo o no?”, le preguntó el periodista. Sin embargo, luego de afirmar que desconocía las razones de su madre, la figura de Los Palmeras dio paso a una de las charlas más reveladoras que tuvo con su padre. “Cuando yo cumplí veinte años, mi papá viene a verme a mi casa y me pregunta por un amigo. Miguel Ocampo se llama él. Me pregunta si lo conocía. Sí, le digo, íbamos a la escuela juntos, nos sentábamos en el mismo banco. Antes, que los pupitres eran dobles. Nos sentábamos en el mismo banco”, recordó.

Luego, Camino contó la frase reveladora que dijo su padre: “Bueno, te vengo a decir que él es tu hermano”, me dijo. O sea, mi amigo de toda la vida, de pibe, resultó ser mi hermano. Una cosa es que yo te lo diga así, otra cosa es sentirlo. Que venga tu viejo y te diga que tu mejor amigo es tu hermano".

En ese momento, el músico contó una fuerte reflexión y relató cómo continuó su relación con quien pasó a ser su hermano: “Si Miguel o yo, hubiéramos sido mujer. Algunos me dijeron: “No, pero podrían haber sido hombre también y ser pareja”. Yo no lo pude ver porque él vivía acá en Buenos Aires. Así que cuando mi papá me fue a decir a mí, él se había venido la noche anterior, así que no tuve oportunidad de verlo como amigo y hermano. Recién al año, en un espectáculo que yo estaba tocando, me bajo del escenario y siento que me llaman y era él. Y bueno, nos dimos un abrazo, un fuerte abrazo, y dijimos: “Mirá lo que son las cosas de la vida, loco”. Nada más. Después no hablamos nunca más del tema. Me trajiste a la memoria tantas cosas de que, que he vivido, ¿no?”.

Con la idea de ahondar aún más en su vida personal, el conductor le consultó: “Tuviste un primer matrimonio que se tuvo que dar porque fue así. ¿Y cuánto tiempo duró esa pareja?”. Sin ningún problema, Camino comentó: “Si lo computarizamos, y a lo mejor serán tres años. Y después me divorcié, me casé con la mamá de mi hijo que tengo ahora, y hace 31 años que estamos casados. Y yo siempre digo, para que la gente se dé cuenta de qué estoy hablando, nosotros grabamos con la Sinfónica veinte temas y una obertura. De esos veinte temas, ocho me los dio ella. Me los escribió ella. Por ejemplo, el bombón, íbamos un día en el coche hablando. Porque el tema empezó a sonar en Santa Fe, porque era un grupo de Santa Fe que lo hacía, y me dice: “Tenés que grabar ese tema”. Y yo recuerdo que le dije: “Únicamente a vos te puede gustar ese tema”. Y mirá, ¿sabés cómo me recrimina?”.

