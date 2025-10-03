El error viral de Stefi Roitman durante una entrevista con Sebastián Yatra cuando confundió a Mau con Ricky

Stefi Roitman protagonizó un blooper al confundir a su esposo Ricky Montaner con Mau durante una entrevista con Sebastián Yatra (Video: Instagram)

Stefi Roitman protagonizó un divertido momento durante la charla que mantuvo con Sebastián Yatra en el podcast de la Bresh, donde la actriz y conductora se confundió al hablar de su marido, Ricky Montaner, y terminó mencionando por error a Mau, el hermano de su esposo.

En medio de una conversación distendida, la influencer intentaba destacar la buena relación que Yatra había tenido con los Montaner cuando lanzó una frase que generó risas inmediatas: “Hay un par de cosas que he sabido tuyas porque somos amigos. Te vas a hacer muy amigo de mi esposo, de Mau. De hecho…”. Apenas se dio cuenta de la confusión, estalló en carcajadas y rápidamente se corrigió con un: “¡No! ¡No!”.

La boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner en 2022 fue un evento internacionalmente destacado

La situación fue celebrada en el estudio. El cantante no dejó pasar el momento y lo convirtió en una broma recurrente: “Marica, huevón, este es el mejor momento del vlog”, aseguró, mientras Roitman seguía riéndose de sí misma: “Ay, chicos, ella no sabe con quién está casada. Perdón a toda la gente. ¡Descubrieron que no es Ricky!”. Lejos de incomodarse, la actriz decidió redoblar la apuesta y en tono de chiste lanzó: “Bueno, la verdad es que estoy casada con Mau. Lo han descubierto. Y Apolo es mi hijo”.

El momento quedó registrado en el video del podcast y no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los seguidores celebraron el blooper. “Yo le entendí, había una coma: ‘Somos amigos, Seba es muy amigo de mi esposo, de Mau’”, explicó una usuaria. Otro seguidor escribió: “Ja, ja, ja. Te amo Stefff”. Los fans destacaron la naturalidad de la actriz y el clima relajado que se generó en la charla.

Sebastián Yatra y Stefi Roitman compartieron anécdotas y bromas sobre la familia Montaner y su amistad (IG: kimberly.loaiza)

Stefi Roitman se casó en 2022 con Ricky Montaner en una boda que fue noticia internacional. Desde entonces, la pareja comparte en redes su día a día junto a la familia Montaner, integrada también por Mau, Evaluna y Camilo.

Durante la entrevista, Yatra también contó anécdotas personales, como cuando se animó a cantar por primera vez en una audición escolar inspirado en High School Musical, o el origen de su particular corte de ceja, fruto de una broma entre amigos en Ibiza. Con humor, Stefi acompañó cada relato y aportó comentarios espontáneos que lograron generar un clima de complicidad.

El cantante colombiano también compartió reflexiones sobre la música, la felicidad y la importancia de la amistad (Prisa Radio)

Uno de los momentos que más carcajadas generó llegó cuando el colombiano habló directamente de Ricky Montaner, el marido de Stefi. Con total desparpajo, Sebastián se animó a bromear sobre la atracción y lanzó una frase que sorprendió a todos en el estudio: “Si a Ricky le gustaran los manes, me echaría los perros a mí, porque somos parecidos”. El comentario desató risas al instante. Stefi, sin perder el ritmo de la charla, contraatacó con picardía: “Y si a vos te gustan los manes, le echás los perros a Ricky”. La ocurrencia fue celebrada por Yatra, que reforzó la idea entre risas y devolvió la broma: “Somos casi clones”, dijo en tono cómplice.

Más allá de los bloopers y las bromas, la entrevista también dejó frases de tono más reflexivo. Yatra habló de su manera de vivir la música y de cómo intenta no perder la frescura: “Para mí la vida es como un performance, pero de felicidad. Cuando dejas de ser niño, te dejas de mover. Y si esa energía se frena, morís”. En otro momento, se refirió a la importancia de los vínculos: “En estos últimos años aprendí a valorar mucho más a los amigos. Me estoy divirtiendo más que nunca, haciendo muchos amigos”. Con estas declaraciones, el cantante mostró un costado íntimo que contrastó con las bromas y que terminó de darle un tono cálido a la charla.