Teleshow

El error viral de Stefi Roitman durante una entrevista con Sebastián Yatra cuando confundió a Mau con Ricky

Durante una charla en el podcast de la Bresh, la actriz se equivó el nombre de su marido y terminó mencionando a su hermano

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Stefi Roitman protagonizó un blooper al confundir a su esposo Ricky Montaner con Mau durante una entrevista con Sebastián Yatra (Video: Instagram)

Stefi Roitman protagonizó un divertido momento durante la charla que mantuvo con Sebastián Yatra en el podcast de la Bresh, donde la actriz y conductora se confundió al hablar de su marido, Ricky Montaner, y terminó mencionando por error a Mau, el hermano de su esposo.

En medio de una conversación distendida, la influencer intentaba destacar la buena relación que Yatra había tenido con los Montaner cuando lanzó una frase que generó risas inmediatas: “Hay un par de cosas que he sabido tuyas porque somos amigos. Te vas a hacer muy amigo de mi esposo, de Mau. De hecho…”. Apenas se dio cuenta de la confusión, estalló en carcajadas y rápidamente se corrigió con un: “¡No! ¡No!”.

La boda de Stefi Roitman
La boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner en 2022 fue un evento internacionalmente destacado

La situación fue celebrada en el estudio. El cantante no dejó pasar el momento y lo convirtió en una broma recurrente: “Marica, huevón, este es el mejor momento del vlog, aseguró, mientras Roitman seguía riéndose de sí misma: “Ay, chicos, ella no sabe con quién está casada. Perdón a toda la gente. ¡Descubrieron que no es Ricky!”. Lejos de incomodarse, la actriz decidió redoblar la apuesta y en tono de chiste lanzó: “Bueno, la verdad es que estoy casada con Mau. Lo han descubierto. Y Apolo es mi hijo”.

El momento quedó registrado en el video del podcast y no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los seguidores celebraron el blooper. “Yo le entendí, había una coma: ‘Somos amigos, Seba es muy amigo de mi esposo, de Mau’”, explicó una usuaria. Otro seguidor escribió: “Ja, ja, ja. Te amo Stefff”. Los fans destacaron la naturalidad de la actriz y el clima relajado que se generó en la charla.

Sebastián Yatra y Stefi Roitman
Sebastián Yatra y Stefi Roitman compartieron anécdotas y bromas sobre la familia Montaner y su amistad (IG: kimberly.loaiza)

Stefi Roitman se casó en 2022 con Ricky Montaner en una boda que fue noticia internacional. Desde entonces, la pareja comparte en redes su día a día junto a la familia Montaner, integrada también por Mau, Evaluna y Camilo.

Durante la entrevista, Yatra también contó anécdotas personales, como cuando se animó a cantar por primera vez en una audición escolar inspirado en High School Musical, o el origen de su particular corte de ceja, fruto de una broma entre amigos en Ibiza. Con humor, Stefi acompañó cada relato y aportó comentarios espontáneos que lograron generar un clima de complicidad.

El cantante colombiano también compartió
El cantante colombiano también compartió reflexiones sobre la música, la felicidad y la importancia de la amistad (Prisa Radio)

Uno de los momentos que más carcajadas generó llegó cuando el colombiano habló directamente de Ricky Montaner, el marido de Stefi. Con total desparpajo, Sebastián se animó a bromear sobre la atracción y lanzó una frase que sorprendió a todos en el estudio: “Si a Ricky le gustaran los manes, me echaría los perros a mí, porque somos parecidos”. El comentario desató risas al instante. Stefi, sin perder el ritmo de la charla, contraatacó con picardía: “Y si a vos te gustan los manes, le echás los perros a Ricky”. La ocurrencia fue celebrada por Yatra, que reforzó la idea entre risas y devolvió la broma: “Somos casi clones”, dijo en tono cómplice.

Más allá de los bloopers y las bromas, la entrevista también dejó frases de tono más reflexivo. Yatra habló de su manera de vivir la música y de cómo intenta no perder la frescura: “Para mí la vida es como un performance, pero de felicidad. Cuando dejas de ser niño, te dejas de mover. Y si esa energía se frena, morís”. En otro momento, se refirió a la importancia de los vínculos: “En estos últimos años aprendí a valorar mucho más a los amigos. Me estoy divirtiendo más que nunca, haciendo muchos amigos”. Con estas declaraciones, el cantante mostró un costado íntimo que contrastó con las bromas y que terminó de darle un tono cálido a la charla.

Temas Relacionados

Sebastián YatraStefi RoitmanMau MontanerRicky Montaner

Últimas Noticias

Marixa Balli acusó a Matilda Blanco de pegarle un “colazo” en el Martín Fierro: “Fue para que la tome la cámara”

La expanelista de LAM le recriminó a la asesora de imagen una actitud que tuvo en la premiación cuando el ciclo de Ángel de Brito ganó su terna. El momento

Marixa Balli acusó a Matilda

El descargo de Lali Espósito tras sus declaraciones sobre la ostentación: “Otros hubieran priorizado comprar un Rolls Royce”

En su paso por el programa español La Revuelta, la cantante habló de su economía y destacó que siempre se enfocó en ayudar a su familia. Sin embargo, en las redes, los usuarios salieron a su cruce

El descargo de Lali Espósito

El pedido de Oriana Sabatini a Paulo Dybala de cara a su próximo partido: “Lo estoy esperando”

La modelo, quien recientemente confirmó su embarazo, contó cómo fue la reacción de su esposo al enterarse. Además, contó cómo transita los primeros días del proceso

El pedido de Oriana Sabatini

Flavio Mendoza recordó su pelea con Ricardo Fort: “Era un alma atormentada”

El coreógrafo compartió detalles inéditos sobre su histórico enfrentamiento con el empresario, asegurando que detrás de la disputa existían conflictos personales y maniobras que afectaron su carrera artística

Flavio Mendoza recordó su pelea

El insólito posteo de Alex Caniggia luego del anuncio de Melody Luz sobre el cierre de su marca: “Nave nueva o barats secos”

Mientras la bailarina anunció la pausa de su emprendimiento por la crisis económica, el mediático compartió en redes la compra de un auto, generando polémica por el contraste entre ambos mensajes

El insólito posteo de Alex
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sería inminente un video de

Sería inminente un video de José Luis Espert para explicar la transferencia por USD 200 mil que recibió de una empresa vinculada a Fred Machado

Incautaron 280 kilos de cocaína en el conurbano y apuntan a un nuevo narco peruano

Juan Grabois: “Lo mejor para Argentina sería que La Libertad Avanza lo haga renunciar a Espert”

Máximas de verano y otra vez lluvias: cómo estará el tiempo el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Un vuelo de Ezeiza a Salta fue demorado por una amenaza de bomba

INFOBAE AMÉRICA
El aeropuerto de Múnich suspendió

El aeropuerto de Múnich suspendió sus operaciones tras el sobrevuelo de drones no autorizados: 3.000 pasajeros afectados

Vladimir Putin cuestionó la militarización creciente de Europa y advirtió que Rusia responderá con “rapidez” a cualquier amenaza

Un sospechoso del asesinato de Fernando Villavicencio negó haber sido arrestado tras un operativo del FBI en su residencia en Miami

Protestas en Europa por la interceptación israelí de la Flotilla Sumud con ayuda para Gaza

China y Nicaragua profundizan su alianza: Beijing financiará la construcción de una planta de energía eólica

TELESHOW
Marixa Balli acusó a Matilda

Marixa Balli acusó a Matilda Blanco de pegarle un “colazo” en el Martín Fierro: “Fue para que la tome la cámara”

El descargo de Lali Espósito tras sus declaraciones sobre la ostentación: “Otros hubieran priorizado comprar un Rolls Royce”

El pedido de Oriana Sabatini a Paulo Dybala de cara a su próximo partido: “Lo estoy esperando”

Flavio Mendoza recordó su pelea con Ricardo Fort: “Era un alma atormentada”

El insólito posteo de Alex Caniggia luego del anuncio de Melody Luz sobre el cierre de su marca: “Nave nueva o barats secos”