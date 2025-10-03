Dieron los primeros nombres de las explosivas famosas que podrían participar de Gran Hermano: Generación Dorada

Laura Bozzo y Andrea del Boca suenan como posibles participantes de Gran Hermano: Generación Dorada (Video: Lape Club Social, América TV)

El futuro de Gran Hermano (Telefe) ya comenzó a generar expectativa. La nueva edición, bautizada Generación Dorada, está prevista para febrero de 2026 y promete mezclar a famosos con participantes anónimos, un formato que despierta intriga sobre cómo se desarrollará la convivencia. En medio de rumores, trascendieron los primeros nombres que circulan en las listas de producción y que entusiasman a los fanáticos: Laura Bozzo y Andrea del Boca.

Según reveló Marina Calabró en su columna en Lape Club Social (América TV), Telefe está expectante por lo que suceda con el reality que volverá a tener a Santiago Del Moro como conductor. “Esta edición, la 2026, desde febrero será con Del Moro. Ya no hay dudas”, aseguró la periodista.

Incluso, el propio animador contó en una entrevista en la radio El Observador 107.9 que hay dos caminos en el casting: personas que se anotan por cuenta propia y otras que serán invitadas por la producción. “Todavía no hay nadie convocado, hay muchos nombres dando vueltas, pero nadie fijo. Yo tengo un par que me encantaría, pero hay que ver quién tiene ganas, porque es un formato donde te metés a vivir, básicamente”, aclaró Del Moro.

La edición 2026 de Gran Hermano mezclará famosos y anónimos bajo la conducción de Santiago Del Moro (@VengaLaAlegria)

En ese marco, Calabró reveló un nombre que sorprendió a todos: Laura Bozzo. La conductora peruana, conocida mundialmente por su programa Laura en América y por la recordada frase “¡Que pase el desgraciado!”, es una de las favoritas personales de Santiago del Moro para ingresar a la casa.

Bozzo tiene una extensa trayectoria en el género del talk show y hasta vivió su propia experiencia de encierro: en una oportunidad cumplió detención domiciliaria en un canal de televisión en Perú, involucrada en un escándalo de corrupción con Vladimiro Montesinos y su supuesta participación en la campaña presidencial de Alberto Fujimori, desde donde siguió transmitiendo su ciclo. “Ya estuvo en una especie de Gran Hermano”, recordó Calabró, que la definió como “un personajón” y confesó que Del Moro siempre tuvo debilidad por ella desde su tiempo en Infama.

El segundo nombre que circula en la lista es el de Andrea del Boca, una de las actrices más famosas de las telenovelas argentinas, y recientemente absuelta en el juicio de Mamá Corazón. Según informó la panelista durante su columna, la artista está entre las favoritas de la producción por varias razones: es fan declarada del formato —llegó a confesar su admiración por Marcos Ginocchio, el ganador de una de las últimas ediciones, y por Juliana “Furia” Scaglione, otra recordada participante— y además, recientemente obtuvo la absolución en una causa penal federal que la había mantenido en la mira pública. “Primero se sacó una mochila de encima y segundo es una limpieza de imagen”, explicó Marina, señalando que Telefe también consideró ese factor a la hora de incluirla en la lista.

La trayectoria de Laura Bozzo y la reciente absolución de Andrea del Boca, claves en su posible ingreso

La posibilidad de ver a figuras de esa magnitud conviviendo con anónimos genera debate sobre qué premiará el público: la trayectoria y popularidad de los famosos o el carisma de los nuevos participantes. “Va a ser raro, porque famosos con desconocidos es tremendo. ¿Quién ganará?”, se preguntó Sergio Lapegüe en el mismo debate.

Mientras tanto, el casting abierto de Gran Hermano sigue sumando récords de postulantes. Según datos de la producción, se presentaron casi el triple de aspirantes que en las ediciones anteriores, lo que hace prever una selección ardua hasta reducir la lista a los 40 o 50 que llegarán a la mesa de los decisores, donde estarán Del Moro y el productor ejecutivo Martín Borrillo.

Aunque todavía falta la confirmación oficial, los nombres de Laura Bozzo y Andrea del Boca ya comenzaron a generar expectativas: “A mí me encantan las dos. Voy con Bozzo y voy con Andrea del Boca”, cerró Marina Calabró.