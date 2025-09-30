Teleshow

El despampanante vestido de Mariana Fabbiani para los Martín Fierro 2025: “Esta es la fiesta de la tele”

La animadora de DDM, ternada como conductora y por su ciclo de América, recibió a Teleshow en la previa de la celebración. La historia del diseño que eligió de Gabriel Lage

Mariana Fabbiani anticipa su participación
Mariana Fabbiani anticipa su participación en los Premios Martín Fierro como nominada a mejor conductora y con DDM en la terna Magazine (Jaime Olivos)

Desde la enorme habitación del Hotel Hilton, donde se espera una gran noche por la entrega de los Premios Martín Fierro, Mariana Fabbiani recibió a Teleshow para anticipar lo que será su participación, hoy, desde un lugar alejado de la conducción, nominada en la terna Labor en conducción femenina, y con su DDM buscando el galardón, nominado como Magazine.

“Siempre es la fiesta de la tele. Uno viene sabiendo que va a pasar nervios. Pero se vive menos nervios cuando no estoy conduciendo, o sea, la puedo disfrutar un poco”, comenzó la animadora, en bata y en la previa de la fiesta. De todas maneras, también valoró lo positivo que tiene la animación de la noche. “Es verdad que cuando me ha tocado conducir, ver todo desde otro punto de vista tiene también su magia. Es como que ahí tenés un panorama muy completo de la situación. Hoy vengo más en rol de invitada, ternada y con expectativas. Ojalá que nos vaya bien. Veremos. Estamos ternados por el programa y también estoy ternada yo, pero son ternas difíciles. Ya sabemos cómo es esto, así que valorando la terna”, anticipó, mientras los peluqueros y maquilladores trabajaban en su look.

Mariana, de bata y acompañada
Mariana, de bata y acompañada de su equipo que ultima detalles para su look en los Martín Fierro, destacó el gran año de DDM y celebró la madurez del programa, que cumple diez años en pantalla.

Sobre su programa, DDM, que está nominado en el rubro Magazine, explicó: “Yo creo que fue un gran año de DDM. Realmente creo que el programa está superbién perfilado y tengo una gran producción. Nos fue muy bien y tenemos un muy buen año que nos representa en esta terna. Yo estoy muy contenta, más allá de lo que pase con el resultado, de lo que estamos haciendo y cómo el programa se va transformando día a día, con nosotros mismos. A medida que nosotros vamos cambiando, vamos proponiendo y la gente va sumándose. Ha tenido distintos momentos este programa. Ya lleva diez años, así que ya está en la madurez“.

Mariana Fabbiani comparte su amuleto
Mariana Fabbiani comparte su amuleto de la suerte para la noche de los Martín Fierro: un osito dorado en una cadenita

Además, sobre el equipo con el que trabaja día a día, contó: “Vinimos algunos. Somos un montón, así que no pudimos venir todos, pero están todos reunidos en otro lado viéndolo y compartiendo los nervios”. Y añadió: “Uno ya sabe cómo es esto, así que, si ganás, buenísimo, y si no ganás, buenísimo también. No cambia demasiado, salvo ese mimito al ego que siempre hace bien y el reconocimiento del medio”.

Acerca del look para la gala tan esperada, eligió una pieza haute couture, realizada con hilos de seda sobre base nube y bordada íntegramente a mano con cristales engarzados, perteneciente a la colección de icónicos de Gabriel Lage, que cuentan por sí mismos parte de su historia. El vestido fue resignificado especialmente para Mariana, otorgándole nuevos destellos con cristales en tonos acerados y peltrosos que le añaden profundidad y contraste. Una cautivante espalda se despliega para mostrar la sensualidad profundamente femenina que la conductora le otorga.

(Jaime Olivos)
(Jaime Olivos)

Acerca de un amuleto de la suerte, y a pesar de que eligió un look completamente plateado, eligió uno en tono dorado. “Tengo un osito colgado, que es mi amuleto”, explicó, señalando su cuello, mostrando una cadenita con un pequeño dije con forma del animal.

(Jaime Olivos)
(Jaime Olivos)
(Jaime Olivos)
(Jaime Olivos)

Cuando llegó a la alfombra roja, Mariana mostró toda su pisada demostrando por qué es una de las figuras fashionistas más reconocidas del país. Su elección fue un despampanante vestido plateado, con maquillaje de Nati Pelizzari, el peinado de Conrado Ereyra, zapatos que de Ricky Sarkany y joyas de Simonetta Orsini.

“Este vestido es de Gabriel Lage, de una colección icónica de él. Tiene varios años, no es de ahora y eso me gustó. Lo aggiornó. Tiene piedras engarzadas, hilo de seda... ¡y no saben lo que pesa! Es una joya en si mismo. Es alta costura y yo lo valoro muchísimo", resaltó, cuando Iván de Pineda y Zaira quisieron saber más de su increíble atuendo.

Crédito: Jaime Olivos

