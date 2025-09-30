Duki rompe récords: la figura de la música urbana anunció su 12° show en Buenos Aires en 2025

Duki anuncia su 12° show en el Movistar Arena como cierre de su gira mundial (Foto: Guido Adler, Ocesa)

Meses atrás, con la idea de alcanzar el siguiente nivel, Duki dio inicio a su gira mundial con un show íntimo que proponía propone conectar como nunca antes con sus diablos y sus diablas. Así, el Rey del Trap conquistó récords, escenarios, y recorrió más de 10 países y 40 ciudades alrededor del mundo. Como si fuera poco, en las últimas horas, la figura de la música urbana develó un nuevo hito: su 12° show en el Movistar Arena.

Después de reunir a más de 165.000 fans en la capital argentina, el show agendado para el 18 de diciembre representará su sexagésima presentación de su tour mundial. A tan solo unos días de terminar el año, el recital cobrará un mayor significado para el artista, será una manera de despedir este ciclo y agradecer a sus fans por el apoyo a lo largo de todo el 2025.

El álbum AMERI y el mixtape 5202 superan los 450 millones de streams globales (Crédito: Dale Play)

Colaboraciones internacionales y récords de asistencia consolidan a Duki como referente de la música urbana (Crédito: Dale Play)

El show promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, así como la presentación de las últimas composiciones incluidas en su mixtape “5202” y su álbum AMERI. Ambos materiales acumulan hasta la fecha más de 450 millones de streams globales, demostrando no solo el alcance de su popularidad en Argentina, sino también su influencia a nivel internacional. A lo largo del año, el artista ya realizó ocho de las doce funciones agendadas en el Movistar Arena.

El despliegue de Duki en su gira mundial representó un salto cuantitativo y cualitativo dentro de la música urbana argentina. El artista viene registrando una serie de hitos notables, consolidando su proyección más allá de las fronteras nacionales. Hasta ahora, la gira incluyó 60 fechas, lo que configura un mapeo internacional que pocos artistas argentinos lograron en la actualidad.

El Rey del Trap suma 60 presentaciones y más de 500.000 entradas vendidas en su tour internacional (Crédito: RS Fotos)

El recorrido no solo se mide en kilómetros, sino en la magnitud de la respuesta del público. Los números acompañan este fenómeno: más de 500.000 entradas vendidas desde que se puso en marcha el tour, ratificando la capacidad de Duki para convocar multitudes en cada uno de los destinos visitados. Cada espectáculo representa una oportunidad para reafirmar su lugar como referente de la música urbana, marcando récords de asistencia al replicar su convocatoria tanto en Sudamérica como en Norteamérica y Europa.

La primera piedra fundacional que representó la construcción de este camino fue la creación de su álbum AMERI. En el proceso creativo, Duki apostó por una búsqueda musical que reflejara su crecimiento artístico y personal. El cantante dejó de lado imposiciones externas y enfocó sus esfuerzos en disfrutar del paso a paso en el estudio, canalizando lo que sentía en cada composición. “Dejé de renegar con lo que yo creía que tenía que hacer, empezamos a disfrutar más del estudio y hacer canciones según lo que estábamos sintiendo”, relató Duki.

En su show íntimo, Duki incorporó un cuerpo de bailarines (Crédito: RS Fotos)

El contenido lírico del álbum busca mostrar tanto sus anhelos de futuro como su gratitud por lo conseguido. La sinceridad con la que aborda su proceso de transformación —tanto a nivel artístico como personal— dota a AMERI de un carácter íntimo, orientando el proyecto hacia una comunicación franca con sus seguidores y estableciendo un puente emocional que atraviesa distintas generaciones y realidades.

Entre los artistas que participan en AMERI se encuentran referentes de la escena urbana global tales como Myke Towers, Arcángel y Eladio Carrión de Puerto Rico, Headie One del Reino Unido, así como figuras consolidadas de la música argentina como Bizarrap, Milo J, YSY A y Lucho SSJ. Además, el disco cuenta con colaboraciones de Lia Kali, Judeline y Morad (España), Wiz Khalifa y YG (Estados Unidos) y Ovi (Cuba). La variedad de colaboraciones no solo enriqueció el proyecto, sino que incrementó su alcance internacional, ubicando a Duki entre los grandes exponentes del género urbano.