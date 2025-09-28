Teleshow

Marta Fort, a puro estilo y entusiasmo en el “gender reveal” de Rocío Marengo: predijo el sexo y lo vistió en su look

La heredera de Ricardo Fort marcó tendencia con un outfit particular y una dedicatoria para su primo en camino, sumando carisma, familia y alegría a una celebración cargada de emociones

Previo a conocerse el sexo del bebé, Marta Fort se adelantó y apostó por qué equipo era (Instagram)

La emoción y las celebraciones se adueñaron de la familia Fort este fin de semana, cuando Rocío Marengo y Eduardo Fort anunciaron finalmente el sexo de su primer hijo en común. Después de una espera cargada de nervios, expectativa y apuestas familiares, la pareja organizó un evento a pura puesta en escena para vivir el esperado gender reveal que terminó con todos los flashes a su alrededor y las redes encendidas. Entre los presentes más entusiastas se destacó Marta Fort, que no solo acompañó de cerca a la pareja, sino que desde el primer momento dejó clara su preferencia por el ansiado varón.

Esa postura fue mostrada por Marta a través de sus historias de Instagram, donde subió un breve video coreografiando junto a dos amigos al ritmo de “Shiny” de Easykid. En la publicación, Marta dejó en claro su postura previa a la revelación: “Team nene”, escribió junto a un emoji de corazón celeste, remarcando en tono divertido su predicción sobre el futuro integrante de la familia.

Pero no solo las palabras confirmaron su apuesta. La hija de Ricardo Fort también decidió reflejar su apoyo en el look elegido para la ocasión, apostando todo al celeste. Marta deslumbró con un vestido corto de satén celeste, breteles finos y aberturas en los costados, que realzó su figura y logró un equilibrio perfecto entre elegancia y frescura juvenil. Para complementar y darle un toque veraniego al outfit, sumó una cartera blanca estampada con palmeras azules y detalles dorados en la correa. El estilismo se completó con unas botas claras de caña media y diseño texano, sumando un contraste trendy y canchero que captó todas las miradas. El look se vio rematado por su característico cabello rubio suelto con ondas suaves, cejas bien definidas y labios en tono natural, apostando a la sofisticación y el glamour que la caracteriza.

El look de Marta para asistir al baby shower de Rocío Marengo

Más tarde, la propia Marta reafirmó su emoción por la llegada de un nuevo niño a la familia, mostrando el mensaje que dejó como dedicatoria personal entre los regalos a Rocío y Eduardo. “Esperando con ansias a bebito”, firmó junto a un corazón, dejando claro el afecto por los futuros papás y su entusiasmo único por la llegada de un primo varón.

La joven influencer no fue la única en acertar. Su hermano Felipe Fort también anticipó su elección y la expresó de manera sutil pero contundente durante el evento, que fue transmitido en vivo por Secretos verdaderos (América), lució una campera negra decorada con una estrella celeste en el pecho, acompañando el clima festivo y apostando por el azul de la victoria familiar.

El esperado anuncio se hizo público a las 20.25, cuando Rocío y Eduardo se pararon frente a un muro de globos blancos, enormes ositos y un cartel con la consigna “Oh, baby”. Al ritmo de “A Sky Full of Stars”, el hit de Coldplay, la pareja se abrazó, bailó y saltó en medio del jardín, rodeada de familiares y amigos. Cuando la tensión llegó al límite, una bengala explotó lanzando chispas y una bomba de humo celeste inundó el aire: el sueño de Rocío Marengo de tener un varón estaba cumplido.

Previo a conocerse el sexo del bebé, Marta Fort se adelantó y apostó por un nuevo varón en la familia (Instagram)

La escena quedó registrada en los celulares de todos los presentes: abrazos, lágrimas, festejos y un pequeño pogo familiar en el césped, con los Fort celebrando un nuevo capítulo de amor y alegría. El ambiente se colmó de cariño, risas y dedicatorias cruzadas mientras cada rincón se tiñó del color elegido por la buena energía de Marta.

Minutos después, Eduardo no pudo ocultar su emoción en diálogo con las cámaras y compartió la alegría por el recorrido realizado junto a Rocío: “Una lucha, pero vamos a estar… Espero que se divierta la gente. Esta es una fiesta más que de revelación de sexo, es para agradecer que se cumplió el sueño de Ro, el mío, todo. No, yo ya sabía. Sabía el sexo. Hay que mantenerlo”, confesó entre risas.

Así, la familia Fort sumó un nuevo heredero a la historia. Entre bailes, apuestas, dedicatorias y looks cuidadosamente planeados, la llegada de un varón reconfigura la felicidad, la unión y la tradición de uno de los clanes más mediáticos y queridos del país. El festejo no solo celebró la llegada de un nuevo miembro, sino también la capacidad de soñar, jugar y compartir la alegría de una vida por venir.

