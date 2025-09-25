Teleshow

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda

La modelo argentina cautivó con apuestas que oscilaron desde encaje y vinilo hasta total white y denim. En un viaje que combinó trabajo con diversión, dio un paso grande para conquistar la escena internacional

Martina Cortés

Martina Cortés

Del glam al casual chic:
así fueron los impactantes looks de Evangelina Anderson en su paso por Milán

Evangelina Anderson volvió a conquistar los flashes en el epicentro de la moda internacional: la Fashion Week de Milán. La modelo argentina dijo presente en una de las capitales mundiales de la moda, sorprendiendo con una seguidilla de outfits que la ubicaron como una de las invitadas más elegantes y versátiles de la temporada. Entre salidas con amigas, encuentros inesperados y paseos turísticos, sus looks no solo acapararon cámaras en las pasarelas, sino que se transformaron en tendencia absoluta en las redes sociales. Cada aparición fue una reafirmación de estilo y personalidad, en una ciudad donde la competencia por brillar es feroz.

La itinerancia fashionista de Evangelina arrancó en una de las casas icónicas en el viejo continente. “Reapertura Armani luego de su adiós en Milán”, escribió en su cuenta. Para la ocasión, optó por un conjunto tan arriesgado como sofisticado: crop top de encaje negro transparente, manga larga y cuello alto, enmarcando su silueta y dejando ver la piel de forma sugerente y sutil. El detalle diferencial lo aportaron los guantes largos de encaje al tono, que sumaron un aire glamoroso y envolvente, homenajeando el clásico chic italiano. Como contrapeso ideal de texturas, eligió una falda lápiz de vinilo negro, tiro alto y corte ceñido, que aportó brillo, definió la figura y llevó el conjunto al terreno de la vanguardia. Imposible pasar desapercibida con esa apuesta: Anderson fue pura sensualidad y elegancia, dueña absoluta de la escena.

Días después de su debut deslumbrante, la modelo redobló la apuesta con un cambio de registro. Esta vez, desplegó glamour absoluto con un look que remite a Hollywood dorado: un vestido de terciopelo bordó, de silueta ajustada y escote palabra de honor. En una postal tomada en un salón palaciego, la modelo adoptó una pose que evocaba la sofisticación de las grandes divas. “La abeja reina está montando miel”, se animó a escribir junto a la imagen. El corset marcó la cintura y los detalles de encaje en el bustier sumaron sensualidad y delicadeza. El toque final lo dieron los guantes largos, confeccionados en encaje bordado a tono, que recorren los brazos y, fusionados al vestido, construyen un efecto vintage y teatral. El recogido prolijo, el maquillaje en tonos neutros y los accesorios cuidadosamente elegidos, sellaron la propuesta de lujo atemporal con un piano de cola de fondo que reforzó la puesta en escena.

Las calles de Milán, por otro lado, fueron el escenario para un registro más urbano y actual. Fiel a la lógica de la ciudad cosmopolita, Evangelina eligió para una de sus jornadas una dupla íntegramente realizada en denim azul oscuro. El top tipo corset strapless y el pantalón recto al tono brindaron una silueta moderna y relajada a la vez.

Para sumar sofisticación y estructura, Anderson sumó un blazer oversize gris grafito que aportó un guiño masculino y descontracturado al conjunto. Pero el broche fashionista lo puso una gorra negra tipo capitán con el logo de Bulgari, referencia inequívoca al poder de la marca en la escena actual. Como detalles, una cadena dorada, gafas colgadas y total actitud: el balance perfecto entre lo trendy y lo atemporal, ideal para recorrer Milán con aire de rockstar.

El broche a la seguidilla de outfits llegó con una apuesta al blanco total, ideal para coronar la semana más intensa de la moda internacional. Evangelina lució un pantalón de tiro alto y un top ajustado al cuerpo bajo un blazer blanco, construyendo una silueta estilizada y elegante. Los accesorios fueron mínimos y el maquillaje natural, dejando que su presencia hablara por sí sola. El conjunto evocó el chic effortless que tantas veces marcó tendencia en los grandes desfiles europeos y que Anderson supo reinterpretar para su propio estilo.

La Fashion Week de Milán volvió a consolidar a Evangelina como una de las argentinas favoritas del radar fashionista europeo. Su flamante soltería tras la separación de Martín Demichelis le trajo un aire de libertad y espontaneidad que sus seguidores celebraron en cada imagen. Las fotos viajaron por el mundo, en medio incluso del cruce viral con Eros Ramazzotti, quien intentó robarle un beso durante un encuentro con amigas.

Entre flashes, guiños de moda, y una sucesión de looks que pasaron de lo atrevido a lo elegante y lo casual chic, Evangelina dejó en claro que la moda es, ante todo, una forma de celebrar la autenticidad y el presente. Su paso por Milán fue mucho más que una pasarela: fue una declaración de estilo.

