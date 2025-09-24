La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

Eugenia Rodríguez González emocionó en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls (Video: La Voz Argentina, Telefe)

En el tercer round de La Voz Argentina (Telefe), Eugenia Rodríguez González sorprendió con una impactante interpretación del clásico “And I Am Telling You I’m Not Going” del musical Dreamgirls, que en su versión cinemátográfica contó con Beyoncé y Jennifer Hudson. El momento trascendió rápidamente y se convirtió en el centro de atención de una noche signada por la emoción y la competencia. La joven del Team Miranda! emocionó hasta las lágrimas y recibió una ovación de pie de los coaches y la audiencia.

La noche del martes estuvo marcada por las instancias decisivas que están a punto de llegar a las finales del reality. Ale Sergi y Juliana Gattas, quienes integran el dúo Miranda!, abrieron la gala cantando con su grupo la canción “Me gusta”, generando un ambiente de energía y expectativa dentro del estudio. Conforme avanzó la dinámica, los distintos equipos debieron demostrar su versatilidad en el escenario para asegurarse un lugar en las próximas etapas.

La edición de la noche obligó al dúo a tomar definiciones importantes sobre la continuidad de sus integrantes. Los duelos incluyeron enfrentamientos directos: Emiliano Villagra contra Joaquín Martínez, Sofía Verna frente a Eugenia Rodríguez y Thomas Guzmán contra Pablo Cuello. Cada batalla fue analizada minuciosamente por los coaches, quienes debieron elegir en cada ronda a quien avanzaría sin pasar por una segunda instancia.

La interpretación de “And I Am Telling You I’m Not Going” cautivó al jurado y al público

Emiliano y Joaquín cantaron “Perfume de carnaval” a dúo, un tema originalmente interpretado por Jacinto Piedra y Peteco Carabajal. Las dos mujeres del equipo optaron por “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, de Aretha Franklin. Por su parte, Guzmán y Cuello interpretaron “Porque Yo Te Amo”, de Sandro.

El Team Miranda eligió salvar a Joaquín Martínez, Sofía Verna y Pablo Cuello, quienes aseguraron su lugar en la competencia tras la evaluación inicial del jurado de su equipo. El resto, recibió la oportunidad de volver a subir al escenario, esta vez para defender individualmente su puesto y convencer a los otros miembros del jurado.

La presentación de Eugenia se erigió rápidamente como uno de los momentos más comentados de la noche, en especial por su selección de un tema emblemático del repertorio internacional. Al ponerse al frente de “And I Am Telling You I’m Not Going”, famosa por las interpretaciones de Hudson en el cine, de Jennifer Holliday en la primera puesta del musical e incluso por Amber Riley en la serie Glee, encontró un desafío con una canción reconocida por su dificultad vocal y carga expresiva. El resultado fue exitoso con la participante exponiendo todos sus recursos técnicos y emocionales. La joven no pudo evitar romper en llanto mientras cantaba sobre el escenario y no dejó dudas de las ganas que tenía de continuar participando en el reality show.

El Team Miranda! salvó a Eugenia Rodríguez y a Emiliano Villagra tras intensos duelos musicales

La reacción de Miranda! y el resto del jurado fue inmediata. Tanto Ale Sergi como Juliana Gattas se mostraron conmovidos, sumándose a un público que no tardó en ponerse de pie al concluir la performance. Todos los presentes ovacionaron a Rodríguez, en un gesto que no escatimó en elogios por su presentación del tema del musical.

La validación de la interpretación se reflejó luego en el sistema de votación. Tras la segunda ronda de actuaciones, el destino de los participantes se resolvió a través de puntajes asignados por los coaches Lali Espósito, Luck Ra y Soledad Pastorutti.

Los puntajes beneficiaron a Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra, quienes lograron avanzar a una nueva etapa en La Voz Argentina. Thomas Guzmán, en tanto, quedó eliminado y debió despedirse del certamen. La competencia, de esta manera, quedó conformada por cinco integrantes en cada equipo para la siguiente ronda, enfatizando la exigencia creciente del programa y el nivel parejo de los participantes.