Teleshow

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

La participante, integrante del team Miranda! deslumbró al interpretar “And I Am Telling You I’m Not Going” del famoso musical y terminó entre lágrimas

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Eugenia Rodríguez González emocionó en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls (Video: La Voz Argentina, Telefe)

En el tercer round de La Voz Argentina (Telefe), Eugenia Rodríguez González sorprendió con una impactante interpretación del clásico “And I Am Telling You I’m Not Going” del musical Dreamgirls, que en su versión cinemátográfica contó con Beyoncé y Jennifer Hudson. El momento trascendió rápidamente y se convirtió en el centro de atención de una noche signada por la emoción y la competencia. La joven del Team Miranda! emocionó hasta las lágrimas y recibió una ovación de pie de los coaches y la audiencia.

La noche del martes estuvo marcada por las instancias decisivas que están a punto de llegar a las finales del reality. Ale Sergi y Juliana Gattas, quienes integran el dúo Miranda!, abrieron la gala cantando con su grupo la canción “Me gusta”, generando un ambiente de energía y expectativa dentro del estudio. Conforme avanzó la dinámica, los distintos equipos debieron demostrar su versatilidad en el escenario para asegurarse un lugar en las próximas etapas.

La edición de la noche obligó al dúo a tomar definiciones importantes sobre la continuidad de sus integrantes. Los duelos incluyeron enfrentamientos directos: Emiliano Villagra contra Joaquín Martínez, Sofía Verna frente a Eugenia Rodríguez y Thomas Guzmán contra Pablo Cuello. Cada batalla fue analizada minuciosamente por los coaches, quienes debieron elegir en cada ronda a quien avanzaría sin pasar por una segunda instancia.

La interpretación de “And I
La interpretación de “And I Am Telling You I’m Not Going” cautivó al jurado y al público

Emiliano y Joaquín cantaron “Perfume de carnaval” a dúo, un tema originalmente interpretado por Jacinto Piedra y Peteco Carabajal. Las dos mujeres del equipo optaron por “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, de Aretha Franklin. Por su parte, Guzmán y Cuello interpretaron “Porque Yo Te Amo”, de Sandro.

El Team Miranda eligió salvar a Joaquín Martínez, Sofía Verna y Pablo Cuello, quienes aseguraron su lugar en la competencia tras la evaluación inicial del jurado de su equipo. El resto, recibió la oportunidad de volver a subir al escenario, esta vez para defender individualmente su puesto y convencer a los otros miembros del jurado.

La presentación de Eugenia se erigió rápidamente como uno de los momentos más comentados de la noche, en especial por su selección de un tema emblemático del repertorio internacional. Al ponerse al frente de “And I Am Telling You I’m Not Going”, famosa por las interpretaciones de Hudson en el cine, de Jennifer Holliday en la primera puesta del musical e incluso por Amber Riley en la serie Glee, encontró un desafío con una canción reconocida por su dificultad vocal y carga expresiva. El resultado fue exitoso con la participante exponiendo todos sus recursos técnicos y emocionales. La joven no pudo evitar romper en llanto mientras cantaba sobre el escenario y no dejó dudas de las ganas que tenía de continuar participando en el reality show.

El Team Miranda! salvó a
El Team Miranda! salvó a Eugenia Rodríguez y a Emiliano Villagra tras intensos duelos musicales

La reacción de Miranda! y el resto del jurado fue inmediata. Tanto Ale Sergi como Juliana Gattas se mostraron conmovidos, sumándose a un público que no tardó en ponerse de pie al concluir la performance. Todos los presentes ovacionaron a Rodríguez, en un gesto que no escatimó en elogios por su presentación del tema del musical.

La validación de la interpretación se reflejó luego en el sistema de votación. Tras la segunda ronda de actuaciones, el destino de los participantes se resolvió a través de puntajes asignados por los coaches Lali Espósito, Luck Ra y Soledad Pastorutti.

Los puntajes beneficiaron a Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra, quienes lograron avanzar a una nueva etapa en La Voz Argentina. Thomas Guzmán, en tanto, quedó eliminado y debió despedirse del certamen. La competencia, de esta manera, quedó conformada por cinco integrantes en cada equipo para la siguiente ronda, enfatizando la exigencia creciente del programa y el nivel parejo de los participantes.

Temas Relacionados

La Voz ArgentinaEugenia González

Últimas Noticias

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La actriz y cantante se suma al elenco principal de Glaxo, filme que será dirigido por Benjamín Naishtat. Quiénes la acompañarán y la historia que eligió

Lali Espósito anunció su regreso

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos

El rapero y la modelo compartieron imágenes de su viaje por el norte de África, mostrando momentos íntimos y paisajes emblemáticos

El álbum de las románticas

Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming: “Qué alegría volver a vernos”

El conductor dio inicio a su programa “Estamos de paso”, en compañía de su hija Candelaria, su primo El Tirri, Pachu Peña, Sabrina Rojas y Fede Bal

Así fue el debut de

Marcelo Tinelli opinó sobre la polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Si me pongo como padre, rompo todo”

El conductor, en su debut en el streaming con Estamos de paso, no se guardó nada y habló sobre el conflicto de los actores por la escolarización de sus hijos en Turquía

Marcelo Tinelli opinó sobre la

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

LAM tuvo imágenes de la exparticipante del reality show en una fuertísima disputa con su hermana en el barrio de Saavedra. El video

La pelea de las mellizas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron peritar el cuadro robado

Ordenaron peritar el cuadro robado por el nazismo para determinar quién fue el autor de la obra

Enjuiciarán a los tres detenidos por el crimen de Aralí Vivas, la nena que fue abusada y quemada en Córdoba

El Gobierno eliminó 71 normas comerciales, incluyendo “Precios Justos” y la “Ley de Góndolas”

Una madre agredió a un policía luego de que encontraran droga en el auto de su hijo y terminó presa

Detuvieron a un sospechoso por el asesinato de un joven que desapareció hace más de dos años en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
El brillo textil de los

El brillo textil de los cerros del norte argentino ilumina Roma

Bachelet expresó su agradecimiento tras ser postulada como candidata a la secretaría general de la ONU: “Es un honor”

“La casa está en orden”: Horacio Jaunarena cuenta la transición democrática desde adentro

El dictador Nicolás Maduro amenazó con imponer el “estado de conmoción” en Venezuela ante el cerco naval de EEUU

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

TELESHOW
Camilota pide un milagro para

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos

Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming: “Qué alegría volver a vernos”

Marcelo Tinelli opinó sobre la polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Si me pongo como padre, rompo todo”