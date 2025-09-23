Teleshow

Polémica en el bar regresó a la televisión a 62 años de su estreno y con Mariano Iúdica al frente: “Volvimos, Ruso”

El longevo ciclo creado por Gerardo Sofovich tuvo su retorno en la pantalla de América. Freddy Villarreal con Figuretti le puso la cuota de humor y el recuerdo a René Bertrand, en una mesa que apostó con todo a la actualidad política

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Polémica en el bar regresó a la televisión a 62 años de su estreno y con Mariano Iúdica al frente: “"Volvimos, Ruso" (Video: Polémica en el bar/ América)

“Volvimos, Ruso. Volvimos”, fueron las primeras palabras que soltó Mariano Iúdica apenas cruzó las puertas de su Polémica en el bar, el histórico programa que vuelve a encabezar en su edición 2025, en un año en el que la creación de Gerardo y Hugo Sofovich celebra sus 62 años de vida. Con momentos de humor, la actualidad política fue central en el debut para agitar a los “polemistas”.

Si se trata de regresos, Fredy Villarreal resucitó a Figuretti, personaje con el que ganó enorme popularidad en los años 90 de la mano del Videomatch de Marcelo Tinelli, y fue el primero en darle al conductor la bienvenida mientras todavía sonaba el clásico “Café La Humedad” de Cacho Castaña.

En una mesa con mayoría masculina, tuvieron sus ingresos primero el abogado Carlos Maslatón, luego el actor Nazareno Casero, y unos minutos después el animador Diego Moranzoni y el escritor y cineasta Diego Recalde. Más tarde llegaron el periodista Gabriel Anello y el economista Juan Enrique, seguidos por el periodista Javier Calvo y después, el influencer Emanuel Danann. La última en ingresar fue Marina Calabró, lo que motivó a que todos se pararan y aplaudieran a la periodista.

Mariano Iúdica en su entrada
Mariano Iúdica en su entrada a la mítica escenografía de Polémica en el bar (América)
Fredy Villarreal regresó con Figuretti,
Fredy Villarreal regresó con Figuretti, de sus años en Videomatch a Polémica en el bar 2025

“Qué lindo que esté Gustavo Sofovich”, resaltó, sobre el rol del productor, hijo de Gerardo, en este retorno. Solo unos segundos después, fueron de lleno a la actualidad. “El lunes negro se pintó de violeta: fuerte respaldo de Trump a Milei”, presentó Iúdica el primer tema de debate en la mesa que sirvió para que los integrantes del renovado equipo discutan sobre el respaldo del Tesoro de Estados Unidos al presidente Javier Milei.

Así Iúdica fue presentando diferentes temas que, fiel al estilo del programa, buscó punzar en los participantes de la mesa como en el público. “El sexo en la Era Milei: el 27% del país es infiel”, propusieron, tomando una encuesta de una app de citas especializada en relaciones no monogámicas que arrojó que la crisis económica había sido el motivo por el que muchas personas se habían animado a engañar a sus parejas.

“Polémica: ¿Cuál es la mejor cancha de fútbol argentino?” y “Boca: ¿Otro año sin Copa Libertadores?“, fueron otros de los temas, esta vez vinculados al deporte que se desplegaron en un primer programa en el que también contaron con la participación del Mago Sin Dientes.

La mesa de Polémica en
La mesa de Polémica en el bar 2025

El humorista e imitador Iván Ramírez tuvo su momento cuando le tocó personificar al primer mandatario, una de sus caracterizaciones más celebradas. “Piensa que con la baja del dólar y el riesgo país, vuelve a posicionarse para el 2027″, le preguntó Mariano a “Milei”. “Digamos, no hay que confiarse. Porque el peronismo es como Polémica en el bar. Su creador ya no está, pero se mantiene vigente y siempre vuelve. ¡Viva la libertad, carajo!“, remató.

Cuando llegó el final, hubo tiempo para hacer los agradecimientos de ocasión y dedicarle unas palabras a René Bertrand, fallecido en junio de este año, exintegrante de la mesa y director de actores del programa. “Es un lujo estar donde estamos. Un placer y un honor volver a esta pantalla. Yo creo que es un momento extraordinario para el regreso con esta polémica, con los jugadores que tenemos”, destacó.

“Este programa está dedicado absolutamente con todo mi corazón, y el de todos los que lo hacemos, a la memoria de René Bertrand. Qué Dios los bendiga”, concluyó, mientras una foto del actor era parte del homenaje del debut.

Temas Relacionados

Polémica en el barMariano Iúdica

Últimas Noticias

La molestia de Benjamín Vicuña con la China Suárez: “Cambiaron la rutina de los chicos, no soy tonto”

El actor expresó su enojo en LAM tras enterarse por terceros de que sus hijos comenzaron clases en Estambul

La molestia de Benjamín Vicuña

Las fotos de Cande Vetrano y Andrés Gil con su hijo Pino: días de playa y amor familiar

La actriz publicó imágenes junto al actor y su hijo, mostrando momentos cotidianos en su hogar y en una escapada al mar

Las fotos de Cande Vetrano

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”

La influencer, en una charla en Cortá por Lozano, contó que su hijo de casi 2 años es reconocido en las calles de Argentina

Valentina Cervantes, la pareja de

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

Un dominio original en uno de los autos usados en el asalto a la casa de la conductora permitió a la policía rastrear movimientos y conexiones

El dato clave que siguen

Las fotos de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, en su primera campaña como modelo

La joven artista, hija de los reconocidos actores, sorprende al incursionar en la industria de la moda. Su versatilidad y carisma despiertan admiración en el público adolescente

Las fotos de Muna, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avanza el juicio contra un

Avanza el juicio contra un pastor por explotación laboral e inspeccionaron el templo donde todo ocurría

Capturaron en Rosario a un ex integrante del clan Alvarado que ahora trabaja para Los Monos

Revelan que un ecosistema clave del Ártico enfrenta un cambio que amenaza su equilibrio natural

Cómo hacer cheesecake en casa: cuatro recetas fáciles e innovadoras

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso de Costa Rica

El Congreso de Costa Rica rechazó retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

Un parásito resistente pone en jaque las cosechas de maíz en Estados Unidos

La ONU alertó de nuevo un deterioro en Nicaragua: represión, paramilitarismo y sin Estado de derecho

Von der Leyen anunció un “instrumento específico” europeo para la reconstrucción de Gaza

ExxonMobil invertirá 6.800 millones de dólares en un nuevo proyecto petrolero en Guyana

TELESHOW
La molestia de Benjamín Vicuña

La molestia de Benjamín Vicuña con la China Suárez: “Cambiaron la rutina de los chicos, no soy tonto”

Las fotos de Cande Vetrano y Andrés Gil con su hijo Pino: días de playa y amor familiar

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

Las fotos de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, en su primera campaña como modelo