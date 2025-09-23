Las fotos de Cande Vetrano y Andrés Gil con su hijo Pino: días de playa y amor familiar

Candela Vetrano compartió imágenes inéditas de su vida familiar junto a Andrés Gil y su hijo Pino

Candela Vetrano compartió en redes sociales imágenes inéditas de su vida diaria junto a su pareja, Andrés Gil, y su hijo Pino, mostrando la cotidianeidad familiar sin filtros. Las postales, tomadas en la playa y en su hogar, revelan escenas íntimas y gestos espontáneos lejos del foco mediático. La publicación cobró especial interés tras la reciente exposición de la pareja por los rumores de un escándalo ajeno.

En una de las imágenes, la actriz aparece sentada en la arena, con un abrigo claro y una gorra rosa, mirando serenamente a cámara mientras el cielo del atardecer se tiñe de tonos naranjas y violetas. Se trata de una postal contemplativa, en la que el protagonismo recae en la expresión relajada de la actriz y la amplitud del paisaje detrás.

El vínculo familiar se refleja en varias postales donde Andrés Gil aparece junto a su hijo. En una de ellas, sostiene en brazos a Pino —quien llama la atención por el gorro gris con orejitas y un abrigo de diseños geométricos— en una escena al aire libre enmarcada por autos estacionados y árboles. La sonrisa del actor transmite cercanía y ternura. Dentro del hogar, otra foto lo muestra tocando la guitarra en la cocina, observado de cerca por su bebé vestido con una remera amarilla idéntica a la suya, reforzando la complicidad en un ambiente hogareño y relajado.

Los paseos por la playa también quedaron retratados. Gil sostiene a su hijo mirando el mar en una postal serena, mientras que en otra, de espaldas, lo levanta en alto frente al horizonte teñido de tonos rosados por el atardecer, resaltando la fuerza simbólica del instante.

El álbum se completa con escenas sociales y personales. Una foto en blanco y negro muestra a la pareja celebrando con amigos alrededor de la barra de la cocina, copas en alto y risas compartidas, destacando la importancia que le conceden a los vínculos. Otra imagen revela un costado íntimo de Vetrano: un tejido azul sobre la mesa junto a ovillos de lana de distintos colores, una muestra de su interés por pasatiempos simples y cotidianos.

La decisión de Vetrano de mostrar aspectos de su vida familiar coincidió con semanas de exposición mediática marcadas por las versiones de crisis y presunto escándalo que involucraron indirectamente a su entorno. El origen de los rumores se remontó a la confesión pública de Gimena Accardi, quien admitió una infidelidad hacia Nicolás Vázquez. A partir de allí, circularon en redes sociales versiones que señalaban a Andrés Gil como el supuesto tercero en discordia, dado su vínculo de trabajo con Accardi. La propia actriz desmintió los rumores y aclaró que su amante era una persona ajena al ambiente, aun así el rumor persistió y los protagonistas tuvieron que desmentir su supuesta vinculación.

Consultada por la prensa durante el estreno de “Verano Trippin”, Vetrano se refirió por primera vez a lo ocurrido. “Son cosas que pasan. Paj... de la vida, pero bien”, declaró la actriz. También aseguró mantener una relación respetuosa con el periodismo, afirmando “Amor para todos”, para despejar cualquier especulación sobre una supuesta hostilidad hacia la prensa. La incomodidad de la situación se evidenció en sus respuestas, confesando ante cámaras: “Me siento muy... un escándalo. Mi primer escándalo”.

La pareja enfrentó rumores tras la confesión de infidelidad de Gimena Accardi, pero desmintió cualquier crisis (Video: LAM)

Tanto Gimena Accardi como Nicolás Vázquez y Andrés Gil insistieron públicamente en que los rumores carecían de fundamento. El contexto en el que la pareja enfrenta rumores y exposición pública tomó especial relevancia porque Vetrano y Gil atraviesan una etapa decisiva: “Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas”, señaló él a la prensa. La presencia de la pareja en el show de Lali Espósito en el estadio de Vélez, apenas días después de la controversia, fue considerada una muestra de unidad.