Teleshow

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

El hijo del médico y Estefanía Pasquini festejó sus cuatro años con una fiesta temática, juegos y mensajes emotivos compartidos en redes sociales por sus padres

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
El cumpleaños de Emilio Cormillot reunió a familiares y amigos en un salón decorado con temática de dinosaurios (Video: Instagram)

Un salón repleto de color, risas y dinosaurios fue el escenario elegido para celebrar el cuarto cumpleaños de Emilio Cormillot, hijo del doctor Alberto Cormillot y la nutricionista Estefanía Pasquini. La familia compartió imágenes y mensajes cargados de ternura en redes sociales, donde se reflejó la alegría y el clima íntimo de una jornada pensada especialmente para el pequeño.

Las fotos muestran a Emilio en el centro de todas las miradas, sonriente y abrazado por sus padres en el momento de soplar las velitas. En la mesa principal lo acompañaban no solo Alberto y Estefanía, sino también abuelos y familiares que se sumaron al festejo con emoción. El telón de fondo, de color verde brillante con globos dorados que formaban la frase “Feliz Cumpleaños”, enmarcó la escena. La complicidad entre los tres fue protagonista: mientras Alberto lo sostenía para que pudiera alcanzar la torta, Estefanía lo rodeaba con abrazos y besos.

La celebración incluyó tortas personalizadas,
La celebración incluyó tortas personalizadas, juegos y actividades para los más pequeños, destacando la alegría familiar

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la decoración de la mesa central, repleta de guiños al mundo jurásico. Allí se lucieron dos tortas: una rectangular, cubierta con crema y velitas tradicionales, y otra redonda de fondant con temática de dinosaurios. Esta última fue el gran atractivo de la noche: con un T-Rex en miniatura, pterodáctilos, hojas y nubes, parecía salida de una película animada.

Cuando llegó el momento de encender las bengalas, la torta jurásica se convirtió en el centro de todas las miradas: los chicos aplaudían emocionados, los adultos capturaban el instante con sus celulares, y Emilio, radiante, disfrutaba de su cuarto cumpleaños rodeado de aplausos y sonrisas. A los costados de la mesa, otros detalles acompañaban la ambientación: un gran inflable de dinosaurio verde, plantas decorativas y muñecos de juguete que completaban la atmósfera prehistórica.

La decoración jurásica y la
La decoración jurásica y la torta de dinosaurios fueron el centro de atención en el festejo de Emilio

Más allá de la mesa dulce, el cumpleaños estuvo lleno de actividades pensadas para que los más pequeños se divirtieran sin parar. En las imágenes también se lo puede ver a Emilio participando de la piñata en forma de dinosaurio, que Estefanía sostuvo en alto para dar comienzo al juego. Rodeado de sus amigos del jardín, el niño fue el encargado de dar el primer golpe, mientras el resto lo alentaba entre risas y gritos de emoción.

El salón ofrecía además distintas opciones de entretenimiento: desde juegos en estructuras de madera hasta caballitos de juguete y autos para montar. Cada rincón parecía diseñado para despertar la imaginación de los chicos, que no pararon de jugar durante toda la tarde.

Emilio celebró su cuarto cumpleaños
Emilio celebró su cuarto cumpleaños rodeado de juegos, piñata y actividades para niños

Como es habitual, la nutricionista compartió en Instagram un mensaje cargado de afecto y gratitud hacia su hijo: “¡Feliz Cumple, Emilio de nuestro corazón! Hoy celebramos al amor de nuestras vidas, a ese hijo que nos mira con ternura, que nos regala carcajadas y nos saca aún más a nosotros. Gracias por llegar a nuestra vida para llenarla de luz, de alegría y de sentido. Verte crecer es el regalo más grande que podemos recibir”.

La nutricionista también aprovechó para agradecer a quienes formaron parte del festejo: “No éramos un montón para hacer bulto, éramos el montón exacto de gente que tenía que estar —los que quieren a nuestro hijo, los que nos quieren a nosotros. Amigos del ex jardín y del nuevo, abuelos, padrinos, tíos, primos, bisabuela, abuelas del corazón… todos ustedes hicieron de este día algo inolvidable”.

La familia Cormillot agradeció la
La familia Cormillot agradeció la presencia de abuelos, padrinos y amigos en la celebración

Más allá de la ambientación y los juegos, el cumpleaños número cuatro de Emilio fue una verdadera celebración de amor y familia. En sus palabras, Estefanía lo resumió de manera contundente: “Brindamos por vos, Emilio, por tu ternura, tu humor, tu bondad, tu empatía y tu manera única de hacernos mejores personas cada día. Que este nuevo año de vida esté lleno de juegos, descubrimientos, sueños, abrazos infinitos y de mucho amor, porque te lo mereces en cantidades. ¡Feliz cumple, Pachi! Te amamos hasta el infinito y más allá”.

Temas Relacionados

Emilio CormillotAlberto CormillotEstefanía Pasquini

Últimas Noticias

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

La ex Gran Hermano recordó en el Día de la Primavera al papá de sus hijas. Su emotivo video

Daniela Celis, a flor de

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

El empresario eligió un presente para agasajar a la conductora, como a su madre y sus hijas en el comienzo de una nueva estación del año

Wanda Nara lució el regalo

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”

Según contaron en Infama, el inminente parto de la niña del futbolista y la diseñadora provocó que las futuras abuelas emprendan un viaje exprés a Inglaterra

Se habría adelantado el nacimiento

El inolvidable encuentro de Lali Espósito con Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de San Sebastián: sus fotos

La cantante forma parte del jurado del prestigioso evento internacional. Las postales de su llegada. Sus looks

El inolvidable encuentro de Lali

Así quedó la casa de Cinthia Fernández después de su remodelación: los cambios que hizo

La vivienda de la bailarina fue renovada por completo, con cambios en fachada, ampliación de espacios y mejoras interiores, según imágenes y testimonios compartidos en redes sociales por la propia influencer

Así quedó la casa de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pullaro habló sobre las elecciones

Pullaro habló sobre las elecciones de octubre: “No puede ser que proyectos creados en el AMBA nos impongan sus legisladores”

Declaró el único detenido por atropellar y matar a dos de amigos en Melchor Romero

Murió Azucena Díaz, miembro de Madres de Plaza de Mayo

Tras posponer su viaje a EEUU, Milei encabezará una reunión de Gabinete y de la mesa política en Casa Rosada

Entran en vigencia dos acuerdos globales sobre pesca que podrían frenar la invasión china en la “Milla 201″

INFOBAE AMÉRICA
Alemania desplegó dos cazas para

Alemania desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
Daniela Celis, a flor de

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”

El inolvidable encuentro de Lali Espósito con Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de San Sebastián: sus fotos

Así quedó la casa de Cinthia Fernández después de su remodelación: los cambios que hizo