La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

El cumpleaños de Emilio Cormillot reunió a familiares y amigos en un salón decorado con temática de dinosaurios (Video: Instagram)

Un salón repleto de color, risas y dinosaurios fue el escenario elegido para celebrar el cuarto cumpleaños de Emilio Cormillot, hijo del doctor Alberto Cormillot y la nutricionista Estefanía Pasquini. La familia compartió imágenes y mensajes cargados de ternura en redes sociales, donde se reflejó la alegría y el clima íntimo de una jornada pensada especialmente para el pequeño.

Las fotos muestran a Emilio en el centro de todas las miradas, sonriente y abrazado por sus padres en el momento de soplar las velitas. En la mesa principal lo acompañaban no solo Alberto y Estefanía, sino también abuelos y familiares que se sumaron al festejo con emoción. El telón de fondo, de color verde brillante con globos dorados que formaban la frase “Feliz Cumpleaños”, enmarcó la escena. La complicidad entre los tres fue protagonista: mientras Alberto lo sostenía para que pudiera alcanzar la torta, Estefanía lo rodeaba con abrazos y besos.

La celebración incluyó tortas personalizadas, juegos y actividades para los más pequeños, destacando la alegría familiar

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la decoración de la mesa central, repleta de guiños al mundo jurásico. Allí se lucieron dos tortas: una rectangular, cubierta con crema y velitas tradicionales, y otra redonda de fondant con temática de dinosaurios. Esta última fue el gran atractivo de la noche: con un T-Rex en miniatura, pterodáctilos, hojas y nubes, parecía salida de una película animada.

Cuando llegó el momento de encender las bengalas, la torta jurásica se convirtió en el centro de todas las miradas: los chicos aplaudían emocionados, los adultos capturaban el instante con sus celulares, y Emilio, radiante, disfrutaba de su cuarto cumpleaños rodeado de aplausos y sonrisas. A los costados de la mesa, otros detalles acompañaban la ambientación: un gran inflable de dinosaurio verde, plantas decorativas y muñecos de juguete que completaban la atmósfera prehistórica.

La decoración jurásica y la torta de dinosaurios fueron el centro de atención en el festejo de Emilio

Más allá de la mesa dulce, el cumpleaños estuvo lleno de actividades pensadas para que los más pequeños se divirtieran sin parar. En las imágenes también se lo puede ver a Emilio participando de la piñata en forma de dinosaurio, que Estefanía sostuvo en alto para dar comienzo al juego. Rodeado de sus amigos del jardín, el niño fue el encargado de dar el primer golpe, mientras el resto lo alentaba entre risas y gritos de emoción.

El salón ofrecía además distintas opciones de entretenimiento: desde juegos en estructuras de madera hasta caballitos de juguete y autos para montar. Cada rincón parecía diseñado para despertar la imaginación de los chicos, que no pararon de jugar durante toda la tarde.

Emilio celebró su cuarto cumpleaños rodeado de juegos, piñata y actividades para niños

Como es habitual, la nutricionista compartió en Instagram un mensaje cargado de afecto y gratitud hacia su hijo: “¡Feliz Cumple, Emilio de nuestro corazón! Hoy celebramos al amor de nuestras vidas, a ese hijo que nos mira con ternura, que nos regala carcajadas y nos saca aún más a nosotros. Gracias por llegar a nuestra vida para llenarla de luz, de alegría y de sentido. Verte crecer es el regalo más grande que podemos recibir”.

La nutricionista también aprovechó para agradecer a quienes formaron parte del festejo: “No éramos un montón para hacer bulto, éramos el montón exacto de gente que tenía que estar —los que quieren a nuestro hijo, los que nos quieren a nosotros. Amigos del ex jardín y del nuevo, abuelos, padrinos, tíos, primos, bisabuela, abuelas del corazón… todos ustedes hicieron de este día algo inolvidable”.

La familia Cormillot agradeció la presencia de abuelos, padrinos y amigos en la celebración

Más allá de la ambientación y los juegos, el cumpleaños número cuatro de Emilio fue una verdadera celebración de amor y familia. En sus palabras, Estefanía lo resumió de manera contundente: “Brindamos por vos, Emilio, por tu ternura, tu humor, tu bondad, tu empatía y tu manera única de hacernos mejores personas cada día. Que este nuevo año de vida esté lleno de juegos, descubrimientos, sueños, abrazos infinitos y de mucho amor, porque te lo mereces en cantidades. ¡Feliz cumple, Pachi! Te amamos hasta el infinito y más allá”.