Ángela Torres relató su mala experiencia con una psicóloga: “Va a cortar conmigo y va a salir a contarle a las amigas”

Ángela Torres relató una mala experiencia con una psicóloga que conocía detalles de su vida privada (Video: TikTok)

Ángela Torres relató una mala experiencia con una psicóloga durante una sesión virtual, en la que la profesional demostró conocer detalles de su vida privada y le generó dudas sobre la confidencialidad del proceso terapéutico. Según contó en el ciclo de podcast de Spotify, Tela para cortar, la situación no solo le provocó incomodidad y desconfianza, sino que también implicó un costo económico que consideró bastante elevado.

La búsqueda de una nueva terapeuta surgió tras una ruptura sentimental, momento en el quela cantante sintió la necesidad de un enfoque diferente en su terapia. En el programa explicó que, aunque llevaba tres o cuatro años en tratamiento con la misma profesional, decidió buscar otra opción porque sentía que su proceso se centraba demasiado en el pasado.

“Mi terapeuta ya me conoce mucho y siempre vamos al pasado, siempre estamos como viendo la infancia para arrancar el presente. Y yo dije ‘creo que en este momento que estoy medio triste, que me separé, necesito algo más del presente, como algo más coaching para saber cómo salir de esa en ese momento’”, detalló la artista.

La artista sintió desconfianza y cuestionó la confidencialidad de la sesión virtual (Tele para cortar)

La sesión con la nueva psicóloga se realizó a través de Zoom. Desde el inicio, la actriz percibió señales que la pusieron en alerta. Según reconstruyó, la profesional le pidió su nombre y, al recibir la respuesta, la identificó inmediatamente como “Ángela Torres”, a lo que la artista aclaró que ese era su nombre artístico y no su nombre real. “Yo dije ‘no, en realidad no, porque no es mi nombre. Mi nombre es Ángela Azul Concepción Caccia”, explicó. Este primer intercambio ya le resultó incómodo, dado que la terapeuta parecía estar más informada sobre su figura pública que interesada en conocerla como paciente.

El desarrollo de la sesión profundizó la incomodidad de la cantante. Al mencionar que quería hablar sobre su reciente separación, la psicóloga le preguntó directamente si se trataba de Rusherking, su expareja, demostrando así un conocimiento detallado de su vida sentimental, incluso, antes de que la propia Ángela se abriera a contárselo.

La reacción de la joven ante esta situación fue inmediata. Según relató, decidió no continuar con la profesional, al considerar que la psicóloga no respetaba la distancia necesaria ni la confidencialidad que exige la relación terapéutica. “Obvio que no seguí con ella”, afirmó, y agregó que durante el resto de la sesión se sintió obligada a inventar respuestas para proteger su privacidad. La desconfianza llegó al punto de sospechar que la terapeuta podría compartir detalles de la consulta con terceros: “Esta hija de p... va a cortar conmigo y va a llamar a todas las amigas para contarles todo el chisme”, expresó en la entrevista.

La psicóloga demostró saber sobre su relación con Rusherking antes de que Ángela lo mencionara

El impacto de la experiencia no fue solo emocional. La invitada subrayó en el podcast que, además de la incomodidad y la desconfianza, la sesión tuvo un costo económico elevado. La artista pagó una suma que consideró excesiva por el encuentro virtual, lo que acentuó su malestar tras la consulta. “Se lo pagué y carísimo. 70 lucas me cobró... no saben lo que me dolió”, confesó.

Recientemente, en Luzu TV, también se abrió sobre su relación con Rusherking. “A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, contó la cantante e hija de Gloria Carrá.

Ángela confesó: “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”. Más allá de la anécdota, la nieta de Lolita Torres aprovechó la ocasión para remarcar su carácter independiente: “Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”.