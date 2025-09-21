Teleshow

Ángela Torres relató su mala experiencia con una psicóloga: “Va a cortar conmigo y va a salir a contarle a las amigas”

La cantante contó en un podcast que una terapeuta virtual conocía detalles de su vida privada, lo que le generó desconfianza y la llevó a abandonar el tratamiento

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Ángela Torres relató una mala experiencia con una psicóloga que conocía detalles de su vida privada (Video: TikTok)

Ángela Torres relató una mala experiencia con una psicóloga durante una sesión virtual, en la que la profesional demostró conocer detalles de su vida privada y le generó dudas sobre la confidencialidad del proceso terapéutico. Según contó en el ciclo de podcast de Spotify, Tela para cortar, la situación no solo le provocó incomodidad y desconfianza, sino que también implicó un costo económico que consideró bastante elevado.

La búsqueda de una nueva terapeuta surgió tras una ruptura sentimental, momento en el quela cantante sintió la necesidad de un enfoque diferente en su terapia. En el programa explicó que, aunque llevaba tres o cuatro años en tratamiento con la misma profesional, decidió buscar otra opción porque sentía que su proceso se centraba demasiado en el pasado.

Mi terapeuta ya me conoce mucho y siempre vamos al pasado, siempre estamos como viendo la infancia para arrancar el presente. Y yo dije ‘creo que en este momento que estoy medio triste, que me separé, necesito algo más del presente, como algo más coaching para saber cómo salir de esa en ese momento’”, detalló la artista.

La artista sintió desconfianza y
La artista sintió desconfianza y cuestionó la confidencialidad de la sesión virtual (Tele para cortar)

La sesión con la nueva psicóloga se realizó a través de Zoom. Desde el inicio, la actriz percibió señales que la pusieron en alerta. Según reconstruyó, la profesional le pidió su nombre y, al recibir la respuesta, la identificó inmediatamente como “Ángela Torres”, a lo que la artista aclaró que ese era su nombre artístico y no su nombre real. “Yo dije ‘no, en realidad no, porque no es mi nombre. Mi nombre es Ángela Azul Concepción Caccia”, explicó. Este primer intercambio ya le resultó incómodo, dado que la terapeuta parecía estar más informada sobre su figura pública que interesada en conocerla como paciente.

El desarrollo de la sesión profundizó la incomodidad de la cantante. Al mencionar que quería hablar sobre su reciente separación, la psicóloga le preguntó directamente si se trataba de Rusherking, su expareja, demostrando así un conocimiento detallado de su vida sentimental, incluso, antes de que la propia Ángela se abriera a contárselo.

La reacción de la joven ante esta situación fue inmediata. Según relató, decidió no continuar con la profesional, al considerar que la psicóloga no respetaba la distancia necesaria ni la confidencialidad que exige la relación terapéutica. “Obvio que no seguí con ella”, afirmó, y agregó que durante el resto de la sesión se sintió obligada a inventar respuestas para proteger su privacidad. La desconfianza llegó al punto de sospechar que la terapeuta podría compartir detalles de la consulta con terceros: “Esta hija de p... va a cortar conmigo y va a llamar a todas las amigas para contarles todo el chisme”, expresó en la entrevista.

La psicóloga demostró saber sobre
La psicóloga demostró saber sobre su relación con Rusherking antes de que Ángela lo mencionara

El impacto de la experiencia no fue solo emocional. La invitada subrayó en el podcast que, además de la incomodidad y la desconfianza, la sesión tuvo un costo económico elevado. La artista pagó una suma que consideró excesiva por el encuentro virtual, lo que acentuó su malestar tras la consulta. “Se lo pagué y carísimo. 70 lucas me cobró... no saben lo que me dolió”, confesó.

Recientemente, en Luzu TV, también se abrió sobre su relación con Rusherking. “A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, contó la cantante e hija de Gloria Carrá.

Ángela confesó: “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”. Más allá de la anécdota, la nieta de Lolita Torres aprovechó la ocasión para remarcar su carácter independiente: “Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”.

Temas Relacionados

Ángela TorresRusherking

Últimas Noticias

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, tuvo un doble festejo de cumpleaños con arcoíris, flores y sorpresas

A través de las redes sociales, la influencer compartió la alegría de la nena al celebrar sus cuatro años con una nueva fiesta con todos los lujos

Jamaica, la hija de L-Gante

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “El órgano más afectado son sus pulmones”

La influencer utilizó su cuenta de Instagram para reiterar el pedido de oración para el papá de sus hijas y actualizó el parte médico de la mañana de este domingo

Daniela Celis contó cómo sigue

Nicki Nicole mostró el romántico regalo que le dio Lamine Yamal por el Día de la Primavera

La cantante compartió en sus redes el obsequio que recibió en esta fecha tan simbólica y captó la atención de todos. La foto

Nicki Nicole mostró el romántico

Juana Viale celebró el día de la primavera con un vestido strapless de gasa y flores lilas en su programa

La conductora le dio la bienvenida a la estación más esperada con un diseño con estampas y falda vaporosa de Gino Bogani. Para completar el look lució unas flores naturales en el cabello

Juana Viale celebró el día

El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”

La conductora protagonizó un desopilante momento al acompañar al conductor en Por el Mundo, se embarró hasta las rodillas y lo compartió en sus redes sociales

El inesperado blooper de Georgina
ÚLTIMAS NOTICIAS
Emergencia aérea: un avión sobrevoló

Emergencia aérea: un avión sobrevoló el Conurbano a baja altura y llamó la atención de todos los vecinos

El extraño crimen del comerciante frente a la comisaría: sicarios, un remisero sospechoso y 5 minutos para matar

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

La Legislatura porteña declarará de Interés Cultural dos iniciativas artísticas sobre Alzheimer y demencia

Eclipse solar parcial del 21 de septiembre: dónde y cómo verlo de forma segura

INFOBAE AMÉRICA
Portugal reconoció formalmente al Estado

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

La estafa que sufrió un ahorrista que confió el dinero para su retiro en un fondo ganadero de Uruguay

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

Robert Redford y su amor por los libros: las películas que convirtieron la literatura en cine inolvidable

TELESHOW
Jamaica, la hija de L-Gante

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, tuvo un doble festejo de cumpleaños con arcoíris, flores y sorpresas

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “El órgano más afectado son sus pulmones”

Nicki Nicole mostró el romántico regalo que le dio Lamine Yamal por el Día de la Primavera

Juana Viale celebró el día de la primavera con un vestido strapless de gasa y flores lilas en su programa

El inesperado blooper de Georgina Barbarossa en un arrozal en Tailandia junto a Marley: “Me resbalé en el barro”