Entre recetas caseras y abrazos a la fe, el círculo íntimo de Thiago Medina se une a la espera de buenas noticias

Mientras el joven permanece en terapia intensiva, sus hermanas Camila, Brisa y su amiga Romina Uhrig organizaron una vigilia con velas y mensajes en redes, combinando cadenas de oración y momentos de contención familiar en estos días de incertidumbre

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Mientras aguardan nuevas noticias de la salud de Thiago Medina, Romina Uhrig se reunió con la familia del muchacho (Instagram)

El entorno más íntimo de Thiago Medina atraviesa días donde la preocupación y la esperanza conviven minuto a minuto. Desde el accidente ocurrido el viernes pasado, el exparticipante de Gran Hermano 2022 permanece en terapia intensiva y cada novedad sobre su salud genera conmoción entre familiares, amigos y seguidores que lo conocieron y apoyaron en su paso por la televisión. El clima es de vigilia constante y la familia no deja de buscar fuerzas, entre cadenas de oración, mensajes de apoyo y pequeñas pausas para aliviar el dolor. En medio de ese difícil panorama, Romina Uhrig, quien fuera gran amiga de Thiago en la casa, decidió reunirse con dos de las hermanas del joven, Camila Deniz y Brisa Medina, para compartir un rato de distensión.

La noche del miércoles, Camila, conocida en redes como Camilota, compartió en sus historias de Instagram un nuevo pedido espiritual para su hermano, invitando a todos sus seguidores a sumarse en fe. “Hoy 21 horas nos unimos todos con Thiago Agustín Medina. Los invitamos a que todos prendan una velita y pidan por él para que salga de esta pesadilla que le tocó vivir. Tiene toda una familia, amigos y sobre todo dos hermosas bebas que lo esperan”, escribió la influencer sobre una imagen de Thiago. Antes de cerrar, agregó: “Compartan porque es lo único que podemos hacer por él desde nuestro lado”.

En medio de tanta angustia, el encuentro con Romina y Brisa significó una bocanada de aire. El grupo buscó despejarse y compartir algo rico en casa, y fue Romina quien se puso al mando de la cocina, como lo había hecho durante el reality. Entre risas y comentarios cómplices, Camilota mostró el resultado: unos panqueques repletos de frutas y dulce de leche, pensados especialmente para su hermana Brisa, que está en la dulce espera. “La embarazada tiene ganas de algo dulce, pero tenemos a alguien que nos cocinó y lo hizo”, comentó divertida mientras enfocaba el postre preparado por la ex Gran Hermano. Entre bromas, cámaras y la presencia de la futura mamá, el clima familiar por un instante se impuso sobre la incertidumbre.

Camila llamó a sus seguidores
Camila llamó a sus seguidores a prender velas por la salud de su hermano

Con la cámara centrada en Brisa, las expectativas subieron al esperar su veredicto sobre el postre. Finalmente, la joven probó el panqueque y sentenció con una sonrisa su opinión. “Está rico”, lo que generó más risas y ese pequeño alivio tan necesario entre tantos momentos de tensión. Pese al deseo de desconectar, la salud del joven seguía presente en cada mirada y cada charla.

El ambiente cambió apenas minutos después, cuando las redes volvieron a convertirse en espacio para la fe y la contención. Brisa compartió una oración publicada por una de las cuentas de fans dedicadas a su hermano, y le sumó su voz al pedido colectivo. Sobre una estampita de Jesús y la imagen de una vela blanca, el texto decía: “Dios misericordioso, te pido con todo mi corazón por Thiago Agustín Medina, quien ha sufrido un grave accidente. Tú conoces su dolor, su lucha y su fragilidad en este momento. Coloca tus manos sanadoras sobre su cuerpo y su alma”.

La melliza de Thiago, Brisa,
La melliza de Thiago, Brisa, compartió una oración en sus redes (Instagram)

Y continuó: “Guía a los médicos, fortalece a su familia y dale paz a su corazón. Si es tu voluntad, dale la oportunidad de recuperarse y vivir con plenitud y propósito. Confío en tu infinita bondad y en tu poder sanador. Amén”.

Aunque hubo instantes de distensión y bromas, la realidad no se deja olvidar. Cada llamado al hospital, cada nuevo parte, cada oración y cada encuentro familiar se mezclan en un día a día plagado de emociones intensas y la espera de una señal alentadora. Así, entre cadenas de oración, apoyo de amigos y el esfuerzo titánico de la familia, el núcleo más cercano a Thiago continúa sosteniendo su fe, aferrándose al consuelo fugaz de la compañía y a los pequeños gestos que, en tiempos difíciles, lo significan todo.

