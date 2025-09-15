Teleshow

Quién reemplazará a Lali Espósito como jurado en La Voz Argentina y por qué se ausentará

El alejamiento temporal de la cantante generó especulaciones y sorpresas y se supo quién ocupará su lugar

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

La Voz: ¿Quién será el reemplazo de Lali Espósito?

El inesperado anuncio de que Lali Espósito no participará en la próxima emisión de La Voz Argentina generó un inmediato revuelo entre los seguidores del programa y la industria musical. La noticia, confirmada durante la transmisión conjunta de Telefe y Luzu en streaming, dejó en suspenso a la audiencia, que rápidamente comenzó a especular sobre quién ocuparía el lugar de la artista en el jurado.

El presente de Lali se caracteriza por una intensa actividad profesional. Su más reciente álbum, "No vayas a atender cuando el demonio llama", la llevó a agotar cinco funciones consecutivas en el estadio Vélez Sarsfield, un logro sin precedentes para una mujer en la historia del recinto. Paralelamente, su desempeño como jurado en el reality de Telefe consolidó a su equipo como uno de los favoritos para alzarse con la victoria.

La ausencia de la cantante en las grabaciones del programa se debió a la superposición de compromisos. Según explicó Sofi Martínez en el streaming oficial, “en el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”.

Nicki Nicole, cercana a Lali
Nicki Nicole, cercana a Lali Espósito, asume el rol de coach en una etapa clave del programa

Esta combinación de conciertos históricos y actividades sociales vinculadas al estreno cinematográfico de una amiga impidió que Lali Espósito pudiera asistir a las jornadas de grabación.

La incógnita sobre quién reemplazará a la artista en el jurado se resolvió con una sorpresa: Nicki Nicole será quien ocupe temporalmente su silla. La elección no resulta casual, ya que ambas mantienen una relación cercana tanto en lo personal como en lo profesional. En 2021, Nicki Nicole ya había compartido el escenario de La Voz Argentina junto a Lali Espósito durante los cuartos de final, interpretando juntas varias canciones que emocionaron al público.

La llegada de Nicki Nicole al panel de coaches representa una incorporación significativa, aunque sea de manera transitoria. La cantante también atraviesa un momento destacado en su vida personal y artística. Recientemente, hizo pública su relación con Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, con quien se muestra en una etapa de plenitud. Este aspecto personal se suma a su consolidación como una de las voces más influyentes de su generación.

La relación de Nicki Nicole
La relación de Nicki Nicole con Lamine Yamal suma interés a su llegada a La Voz Argentina

Mientras tanto, los seguidores de Lali aguardan que su ausencia sea breve. El reality se encuentra en una fase decisiva y todo apunta a que la artista regresará pronto para acompañar a su equipo en la recta final. Por el momento, su lugar quedará en manos de otra referente de la música urbana, garantizando que el programa mantenga su energía característica.

La palabra de Lali sobre su posible boda con Pedro Rosemblat

Por ahora Lali le dice...
Por ahora Lali le dice... no al casamiento

La negativa de Lali Espósito a contraer matrimonio con Pedro Rosemblat se ha convertido en uno de los temas más comentados tras su reciente aparición en el programa LAM (América), donde la artista abordó con franqueza tanto su presente profesional como su vida personal. En medio de la avant premiere de la película Verano Trippin, la cantante y actriz dejó en claro que, por ahora, la idea de casarse no figura entre sus prioridades, argumentando que considera el casamiento “un gastadero de plata”.

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

En el contexto de la alfombra roja, la pregunta sobre un posible casamiento con Pedro Rosemblat no tardó en llegar. La respuesta de Lali Espósito fue contundente y humorística: “Ay, estás loca vos... Ni en pe... me caso. Ay, no, un gastadero de dinero, al pe... una noche”, declaró entre risas, descartando cualquier intención de pasar por el altar. La artista añadió: “Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara y Pedro también, así. No, no, no. Prefiero probar un traje de show, chicos”. Aunque no cerró la puerta de manera definitiva, aclaró: “Hoy no, hoy no. Nunca digo nunca nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.

