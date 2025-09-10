Qué dijo Pedro Rosemblat después de la rotunda negativa de Lali Espósito a un posible casamiento

Pedro Rosemblat habló de la posibilidad de casarse con Lali (Video: América TV)

A dos años de que comenzaron a salir, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se muestran cada día más enamorados. La relación marcha de la mejor manera, tanto es así que hace unas semanas comenzaron a circular los rumores de casamiento luego de que se filtrara una foto de Lali en un atelier. Durante la avant premier de Verano Trippin, la artista se refirió al tema y más tarde el que habló fue el periodista.

Rosemblat fue consultado en el programa Desayuno Americano (América TV) por este supuesto deseo de pasar por el altar, a lo que respondió de forma categórica: “No, para nada. No sé de dónde salió lo del casamiento. Ella fue a lo de un diseñador a buscar un vestido para el Vélez y un tweet, supongo, se convirtió en rumor y el rumor se convirtió en expectativa", analizó el conductor, quien volvió a ser terminante. “Pero no, no, no. Nunca estuvo en los planes”.

Al profundizar sobre el futuro de la pareja, el notero le preguntó si consideraba la posibilidad de casarse en algún momento, y en este caso, el conductor de Gelatina no lo descartó: “Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es Presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida”, ironizó. Así, Rosemblat dejó en claro que en la actualidad el casamiento no forma parte de los planes concretos de la pareja, aunque no descarta por completo que en algún momento pueda suceder.

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata” (Video: América TV)

Días atrás, Espósito desterró estos rumores al aire de LAM (América TV). En medio del brillo y la intensidad de su presente artístico, le consultaron sobre un rumor sobre un eventual casamiento con su actual pareja. “Ay, estás loca vos... Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero, al pedo una noche”, lanzó entre risas, mostrando que no tiene ningún tipo de intenciones de pasar por el altar.

“Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara y Pedro también, así. No, no, no. Prefiero probar un traje de show, chicos”. Con simpatía y sin perder el humor, dejó claro que por el momento no hay planes de boda: “Hoy no, hoy no. Nunca digo nunca nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.

Estos rumores generaron un intenso revuelo en las redes, que tan solo aumentaron luego que Anita Espósito, hermana de la cantante, en Patria y Familia insinuara algo al respecto. La especulación aumentó cuando el atelier Iara Alta costura publicó en su cuenta de Instagram una imagen de Lali junto a su dueño, Mario Vidal, con un vestido de novia visible en el fondo, lo que alimentó aún más las conjeturas sobre un inminente enlace. “No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”, escribieron en la descripción de las fotos, en las que se ve al dueño del atelier y a la diva pop posando juntos para la cámara.

El inicio de la versión de rumores se remonta a la participación de Anita en el programa de streaming de Luzu TV. Durante una conversación sobre la boda de Taylor Swift, quien recientemente anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, la joven mencionó que en la red social X (antes conocida como Twitter) se comparaba a la artista estadounidense y su futuro esposo con la pareja conformada por Lali y Pedro. “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, deslizó la hermana de la artista, lo que sorprendió a sus compañeros de programa y desató una ola de comentarios en plataformas digitales emocionada por la posible primicia y el paso en la relación.