En medio de su embarazo, Cami Homs fue a la cancha para alentar a José Sosa desde la tribuna

En medio de su embarazo, Cami Homs alentó a José Sosa en la derrota de Estudiantes ante River

Atrás quedaron los dolores de cabeza, los malestares físicos y todas las molestias de la primera parte del embarazo, ahora, Cami Homs disfruta como nunca de esta nueva etapa de su vida. Así las cosas, este sábado, la modelo decidió acompañar a su pareja, José Josa en su partido contra River Plate. Con un look descontracturado, pero acorde a la cultura pincharrata, la influencer vivió el polémico encuentro desde la tribuna.

En un breve video que compartió con sus millones de seguidores, Homs se mostraba de perfil mirando al verde césped del estadio de Estudiantes de La Plata. La joven lucía un look urbano, compuesto por un pantalón oversize de jean, y una campera de la misma tela. Debajo, mostraba la camiseta roja y blanca a rayas, y dejaba parte de su pancita de embarazada al aire. Junto a un emoji de un pollito saliendo de un huevo y un corazón, haciendo alusión a su bebé, Camila escribió: “Alentando a José Sosa”.

En la siguiente imagen, la influencer se mostraba sonriendo junto a sus amigas, quienes la acompañaron en este tenso encuentro entre Estudiantes y River Plate. En la foto, las cuatro jóvenes sonreían a la cámara, al tiempo que posaban con vasos de gaseosa en sus manos y algunos snacks. A pesar del apoyo, y del entusiasmo de la modelo, el club pincharrata perdió 2 a 1 con los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Cami Homs asistió a la cancha de Estudiantes de La Plata junto a sus amigas (Instagram)

Más allá de esto, Camila disfruta de la dulce espera. En una reciente conversación para Multitalent TV, Cami Homs compartió cómo la llegada de su embarazo con José Sosa ha transformado aspectos esenciales de su día a día. La modelo señaló que uno de los ajustes más notables ha sido en su rutina de ejercicios. Antes del embarazo, Homs tenía hábitos distintos, pero ahora acude al gimnasio tres veces por semana, siguiendo recomendaciones médicas específicas.

“Arranqué hace no mucho porque hasta los tres meses no se podía hacer nada. Hay que estar más tranqui. Y una vez que pasé la barrera de los tres meses, el obstetra me dijo: “Arrancá, hace lo que quieras”, dijo la invitada.

Durante la entrevista, Cami Homs detalló cómo vivió el arranque de su embarazo, describiendo un período inicial marcado por molestias y la dificultad para cumplir con sus actividades cotidianas. “Pasé los tres meses y es como que fue una nueva Cami. Estaba muerta de lo mal que me sentía, náuseas todo el día. Horrible, y cuando pasé, la primera etapa, es como que me levanté un día y dije: “Wow, ¿qué me pasó?”. De repente me siento bien, tengo energía para levantarme de la cama y no estar todo el día en el sillón. Y bueno, ahí fue el hincapié que dije: “Arrancá a moverte””, comentó la pareja del futbolista.

Cami Homs reflexionó durante la charla sobre cómo este embarazo se diferencia de los que tuvo en el pasado. Ante la consulta de una panelista sobre si había entrenado en sus anteriores experiencias de embarazo, Homs puntualizó que el enfoque fue claramente distinto. “Justamente como ya tengo a Fran y Bauti, es como que estoy el doble de activa y no sé si es porque la vida misma me lleva a tener que estar más activa, pero me siento con más energía que en los otros embarazos”, resaltó la invitada.

“¿Y cómo le diste la noticia a tus hijos?”, le preguntó una panelista. Inmediatamente, Camila empezó a reírse y contó: “Ay, con Franchi fue un trauma. Fran no se lo tomó nada bien. Ella se fue de viaje unos diez días antes de yo hacer el gender, cuando todavía nadie lo sabía. Dije: “Bueno, a Fran se lo voy a decir, a los nenes más que nada, a las nenas de José también”. Y antes de hacer el gender para que no se escape en el colegio también, como que no lo divulguen. Volvieron de viaje, a los dos días era el gender y llegaron y se los dijimos”.

Luego, la influencer relató por qué quiso contarle a sus hijos de forma individual: “Quise separar las nenas de Jose con los míos porque dije: “Capaz como que se intimidan las reacciones”. No quería como que se pierda algo lindo o no. Es que las nenas se lo tomaron recontra bien y capaz si veían la reacción de Fran no se lo tomaban de la misma manera que se lo tomaron”.

Acto seguido, la modelo dio detalles de la llamativa reacción de su hija, Francesca: “Fran es superabsorbente mía. Quería hermanito, ella como que sí, no la veía negada. Ama a los bebés. Pero, cuando llegó el momento...la realidad, de enfrentar la situación, fue como que primero se quedó helada, no me decía nada y yo: “Decime algo hija”. Y no, que no quiero, lloriquó un poco. Y después me dijo: Mamá, pero yo quiero ser tu única hija. El corazón... no entienden, chicas. Se me estrujó el corazón en ochocientos mil pedazos, te sentís la peor madre del mundo. Y me sentía muy mal, pero bueno, le expliqué que ella va a ser mi princesa mayor, va a ser mi primera hija, que eso no me lo voy a olvidar nunca”.