Melody Luz habló sobre su relación con el Tucu López: “No la pasé bien”

Melody Luz habló de su relación con el Tucu López

La bailarina Melody Luz estuvo en “Bondi” junto a Nazarena Vélez y Laura Ubfal. Allí se animó a responder preguntas sobre su vida amorosa, específicamente respecto a relaciones previas a la de Alex Caniggia con figuras del medio artístico. En medio de una charla distendida y sin rodeos, Nazarena Vélez la interpeló: “¿Vos te acordás de algún picoteo del medio interesante tuyo con gente del medio? Recién nuestras ‘bondiolas’ te ponían con el Tucu López, ¿estuvo ahí?”.

Melody, sin ocultar el tema pero con cierta incomodidad, confirmó el romance y se sinceró: “No la pasé bien”, disparó con contundencia.

Nazarena le consultó directamente si había sido una cuestión de edad o de madurez, a lo que Melody respondió: “Era muy chica, yo tenía 21, 22”. Sobre el origen de ese vínculo, detalló: “Nos conocimos en Sex”, en referencia a la obra dirigida por José María Muscari donde ambos coincidieron.

Durante la charla, Laura Ubfal la definió con humor como “gran picoteador y atracador” al referirse a Tucu López, comentario ante el cual Melody sugirió que había otras experiencias similares con colegas: “Habría que preguntarle a las demás chicas también su experiencia”. A lo largo del intercambio surgieron detalles del breve romance: “Por suerte, fueron tres meses”, sintetizó sobre el tiempo que duró la relación.

Melody Luz

Melody Luz fue clara acerca de cómo vivió aquellos meses junto al Tucu López. Consultada por Vélez sobre el porqué de su paso negativo por ese vínculo, Melody explicó: “No era claro, sincero. A mí, ya como se habrán dado cuenta, no me gusta que me vean la cara de boluda, no importa la edad que tenga. Y bueno, un poco era por ahí”.

“¿Era infiel?”, insistió Nazarena. “Era. En mi cara”, resumió la bailarina. Y luego, sumó: “No se animaba a dejarme. Tenía un tema con eso. Y bueno, yo un día fui y le dije... O sea, tenía un chupón en el cuello y me decía: ‘No, en alguna escena’. No soy boluda”.

Melody resumió lo sucedido al final: “No hubo buena comunicación. Yo me cansé. No me hizo bien, la verdad, no me hizo bien, pero aprendí mucho”.

Mientras Melody Luz recordaba públicamente pasajes de su vida amorosa anterior, su actual pareja, Alex Caniggia, decidió compartir novedades en viaje hacia el Viejo Continente, aclarando que el motivo principal del traslado es laboral.

El Tucu López y Melody Luz en la época de Sex junto a Rosmery González, Diego Ramos y José María Muscari

Pero no fue esta la única vez que Melody Luz habló públicamente acerca de su relación con el Tucu López. Ya en el año 2021, la bailarina se había referido a su ex pareja en términos controvertidos, a través de una denuncia en medios sobre la dinámica de su vínculo. En declaraciones reflejadas por Infobae, Melody acusó a López de “violencia psicológica y manipulación” mientras estuvieron juntos y sostuvo que el trato que recibió la llevó a exponer la situación públicamente. Luego agregó: “Todo estaba muy a la vista y cuando una, no voy a decir enamorada, pero estaba enganchada, hay cosas que te cuesta ver o que dejás pasar”.

¿Cómo siguió el vínculo luego de la separación con López? “Seguimos siendo compañeros de Sex, yo estuve hasta marzo. Soy una persona que cuando me hacés mal paso a ignorarte completamente. No hablé con él, ni en pedo.... Al principio estaba con rencor y no le podía hablar, pero este año le decía: ‘Hola, todo bien...’. Ya es una vida pasada para mí”

La cobertura que recibió aquel testimonio marcó un precedente, sumando otra arista a la crónica de relaciones dentro del espectáculo nacional. En ese entonces, el relato de Melody ahondó en aspectos propios de situaciones de poder, comunicación tensa y consecuencias emocionales, elementos que se recomponen cada vez que el tema vuelve a la agenda mediática.