El detalle de un video en la casa de Wanda Nara en Punta del Este hizo estallar los rumores de embarazo

Nat Córdoba compartió un imágenes de la empresaria en su casa en Punta del Este en sus historias y luego lo borró, pero algo se llevó todas las miradas

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

Una amiga de Wanda Nara mostró de más y estallaron los rumores de embarazo (Video: Instagram)

La vida de Wanda Nara suele convertirse en objeto de escrutinio minucioso, especialmente cada acción que realiza en redes sociales. Las historias que comparte habitualmente se transforman en fuente de interpretaciones, donde seguidores y especialistas del espectáculo buscan descifrar posibles señales, indicios o guiños ocultos. En esta ocasión, la mirada atenta de Victoria Braier, conocida en redes como Juariu, detectó un elemento que desató un aluvión de comentarios y especulaciones.

Juariu, panelista de Cortá por Lozano (Telefe), identificó en uno de los últimos viajes de la empresaria un detalle que no pasó inadvertido para la audiencia. Wanda, en compañía de su nuevo pretendiente, Martín Migueles, y de su amiga de confianza Nat Córdoba, partió hacia la residencia que adquirió meses atrás en las cercanías de Punta del Este. El viaje quedó documentado a través de las redes sociales de ambos, donde se los pudo ver disfrutando del lugar y compartiendo momentos distendidos.

Uno de los videos publicados en las historias de Nat captó la escena de Wanda sentada en un sillón del deck, arropada con una manta y conversando con sus invitados. Sobre la convivencia en ese viaje, Córdoba escribió: “Todavía no sabemos qué hace ella en la convivencia”, aportando un toque de humor al relato. Sin embargo, el foco de Juariu no estuvo en los gestos ni en las palabras, sino en la escenografía del encuentro, puntualmente en un detalle sobre la mesa.

La prueba de embarazo que
La prueba de embarazo que encontró Juariu en el video de la amiga de Wanda

En la grabación aparecen, desperdigados sobre la mesa, un maletín de maquillaje, algodones, un mate, algunas brochas, una planta y otros objetos personales. El encuadre, aparentemente casual, finaliza con una panorámica de la pileta y el mar de fondo; sin embargo, la verdadera sorpresa residía en la presencia de una pequeña caja rosa, identificable como la de un test de embarazo de una marca reconocida.

La reacción de Victoria llegó de inmediato: “Observen este detalle”, señaló la panelista, y sumó: “Para mí es a propósito, obviamente”. La aparición del test rosa generó de inmediato una ola de interpretaciones sobre la vida personal de Wanda Nara, aprovechando que la storie solo estuvo disponible durante media hora antes de que Córdoba decidiera eliminarla. El hecho de que la imagen fuera retirada rápidamente alimentó las conjeturas en las redes, donde tanto seguidores como especialistas comentaron la posibilidad de que se trate de un guiño deliberado.

Nat decidió borrar la historia
Nat decidió borrar la historia luego de casi media hora en las redes

Esto aparece tan solo un día después de que confirmara su nueva relación. En sus historias, la empresaria y conductora compartió un breve fragmento de video de seis segundos en el que avivó todas las versiones sobre este romance con el hombre señalado como su vecino en el barrio privado de Nordelta, donde compró su nueva casa.

El video, grabado durante la noche en la que Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37, mostró a la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) parada frente a un espejo, luciendo un estilo cowgirl que rápidamente se asoció a la reunión familiar y festiva del sábado. El detalle que más llamó la atención fue la otra persona junto a ella, que acariciaba suavemente su vientre descubierto. Si bien en ningún momento se revela el rostro se puede advertir uno de sus brazos, fácilmente reconocible por los tatuajes, que cruzaba el cuerpo de Wanda.

Horas antes de compartir este recuerdo del cumpleaños de su hermana menor, la empresaria subió un video de la cena del miércoles. En este se podía ver cómo el camarero preparaba el postre para los comensales y, apoyado en la mesa, se podía apreciar el brazo de Martín, siendo los tatuajes nuevamente los responsables de distinguirlo, ya que otra vez su rostro no aparece en primer plano.

