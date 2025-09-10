Siguen los reconocimientos para Charly García: su último disco será distinguido por la Legislatura porteña

Charly García durante un reciente homenaje de la Universidad de Buenos Aires

Mientras cuenta los días para la publicación de su histórica colaboración con Sting, Charly García recibirá un reconocimiento en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, se trata de su último disco de estudio, La lógica del Escorpión, publicado en octubre de 2024, que será declarado de interés cultural.

La iniciativa la llevó a cabo el legislador Juan Pablo O’Dezaille, de Unión por la Patria, quien en sus redes sociales explicó la moción por “enorme aporte de Charly a la cultura nacional y latinoamericana. Un homenaje merecido al genio que sigue marcando generaciones con su música”. El reconocimiento llega semanas después de que el artista recibiera el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

En esta oportunidad, el acto tendrá lugar este miércoles 10 de septiembre a las 17.30 en el salón San Martín del edificio ubicado en Diagonal Sur y Perú. El evento es abierto al público y se accede por orden de llegada al ingreso de Perú 160. Según pudo saber Teleshow, el artista no estará presente en la distinción, que será recibida por su hermano Daniel.

Charly García con su disco La lógica del escorpión

“Declárese de Interés cultural el disco La Lógica del Escorpión de Carlos Alberto García Moreno, Charly, por su aporte poético-musical a la cultura del rock nacional y latinoamericano”, dice el proyecto de norma al que pudo acceder este medio y que le llega al ex Sui Generis en un momento de renacer público y creativo.

En el último mes, trascendió la reedición del mítico álbum de Porsuigieco, aquel supergrupo folk que García compartió con Nito Mestre, Raúl Porchetto, León Gieco y María Rosa Yorio. Las imágenes mostraron a los viejos compañeros de ruta en un clima de sonrisas y camaradería, mientras escuchaban aquellas canciones que quedaron suspendidas en el tiempo.

Posteriormente, circularon unas imágenes primero elocuentes y luego misteriosas que terminaron en la confirmación de una colaboración con Sting que esperó casi 40 años. Desde aquellos míticos conciertos de Amnesty en Buenos Aires y Mendoza en octubre de 1987, la relación entre ambos se mantuvo y el argentino lo visitó en el último show del británico en el Movistar Arena. Siete meses después, llega esta colaboración de la que poco más se sabe. Solo que García dejó su sello inconfundible al asegurar que “Lo estoy haciendo a mi manera”.

Sting y Charly García en su encuentro en el Movistar Arena

Días atrás, Charly firmó contrato con Sony Music, su habitual compañía discográfica, para editar el material registrado junto al ex The Police. Si bien todavía no se informó el título de la canción, el sello adelantó que “verá la luz en la primera quincena de octubre, y que estará disponible tanto en plataformas digitales como en formato vinilo simple, con el mismo tema en ambas caras".

Durante la formalización del contrato, el músico argentino expresó su entusiasmo respecto al resultado final de la colaboración, la cual llega de manera inesperada tanto para sus seguidores como para la industria musical. Según pudo saber Teleshow, la reunión con Sony Music Argentina se dio en un clima de satisfacción que acompañó el acto de firma, subrayando la relevancia del proyecto.

Charly García y Lionel Messi tras el partido de Argentina y Venezuela

Continuando con una nutrida agenda de sociales, el jueves pasado, el músico estuvo en el Monumental para ver el triunfo de Argentina contra Venezuela y mantuvo un breve intercambio con Lionel Messi que no tardó en viralizarse. Primero se fotografió con el crack rosarino, Rodrigo De Paul y Claudio Chiqui Tapia, el titular de la AFA.

Con la idea de saludar una vez más al goleador del partido, García esperó a Messi a la salida del estadio Monumental. Al verlo, la sorpresa del jugador fue total. Inmediatamente, bajó el vidrio de su vehículo y tanto él como Antonela Roccuzzo, quien se encontraba a su lado, sonrieron al verlo.