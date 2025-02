El encuentro de Charly García con Sting que explotó las redes sociales: “Demasiada calidad”

Charly García y Sting compartieron un momento en el backstage del Movistar Arena de Buenos Aires (Instagram)

El mundo de la música vivió un momento único este domingo cuando Charly García compartió en sus redes sociales una foto junto a Sting, en la que ambos aparecen sentados en el backstage del show del músico británico en el Movistar Arena de Buenos Aires. La imagen muestra a Sting al lado de Charly, quien se encuentra en silla de ruedas, sosteniendo un vaso en su mano derecha, mientras mantienen una charla.

El posteo de Instagram no pasó desapercibido. La foto fue acompañada solo de una mención a Sting, quien respondió al gesto con un emoji de corazón. Pedro Aznar, el exfutbolista de la selección argentina Juan Pablo Sorín y una multitud de fanáticos respondieron la publicación. La mayoría se refirió a la “demasiada calidad” de la foto, mientras otros no pudieron evitar hacer comentarios humorísticos como: “Ojalá estén coordinando sus reencarnaciones” y “Dios enseñándole de música a Sting”.

El músico británico respondió el posteo de Charly García con un emoji de corazón (Captura)

Este domingo 23 de febrero, Sting arrancó su esperado show en Buenos Aires, en el marco de su gira “Sting 3.0”, en la que se presenta con un formato de power trío. Con sus dos fieles compañeros, el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas, Gordon Matthew Thomas Sumner, como en verdad se llama, repasa grandes éxitos tanto de su carrera solista como de los inolvidables tiempos con The Police.

El reencuentro de Charly García con Sting no es el primero. Ambos tuvieron varios encuentros en el pasado, consolidando una relación de respeto mutuo. En 1987, durante una de las visitas más recordadas de Sting al país, Charly compartió escenario con él en el marco del concierto de Amnistía Internacional en el Estadio de River Plate. Fue en ese contexto que Sting sorprendió a todos al interpretar “They Dance Alone” en castellano, mientras las Madres de Plaza de Mayo subían al escenario, mostrando su apoyo a las víctimas de la dictadura argentina.

Aunque en ese momento la conexión entre los dos artistas parecía más bien circunstancial, con el paso de los años la amistad fue creciendo, al igual que su admiración mutua.

Sting inició su gira “Sting 3.0” en Latinoamérica acompañado por Dominic Miller y Chris Maas (Instagram)

Sting en Argentina: un vínculo que perdura

El vínculo de Sting con Argentina comenzó en 1980, cuando The Police visitó el país por primera vez. Ese año, el trío británico protagonizó una serie de conciertos que pasaron a la historia. En particular, la presentación en la discoteca porteña New York City fue un evento que pocos asistentes esperaban que se convirtiera en algo tan especial, ya que la apertura del local no atrajo a una gran multitud. Sin embargo, los shows posteriores, en el Estadio Obras y el Radio City de Mar del Plata, marcaron una diferencia.

Uno de los momentos más recordados de aquella visita de The Police fue el famoso incidente en el que Andy Summers, guitarrista de la banda, le dio una patada a un policía que estaba maltratando a una fan en Buenos Aires. La imagen de Summers actuando en defensa de los seguidores fue muy importante en el contexto de un país que aún sufría los resabios de la dictadura militar.

Sting dedicó “They Dance Alone” a las Madres de Plaza de Mayo durante su presentación en Argentina en 1987 (AP Photo/Eduardo di Baia)

Otro de los momentos característicos en la historia de Sting en Argentina ocurrió en 1987, cuando el músico se presentó en River Plate. Allí mostró su apoyo a las Madres de Plaza de Mayo, que luchaban por la desaparición de sus hijos durante la dictadura. El artista dedicó “They Dance Alone” a la organización y las invitó al escenario. Este gesto dejó una marca profunda en el público argentino, que aplaudió su compromiso con la justicia social.

En 2007, Sting regresó al país junto con Stewart Copeland y Andy Summers para reunificar The Police, y ofrecer una gira de reencuentro que generó gran expectativa entre los fans de la banda. Durante este concierto, el grupo interpretó los grandes éxitos que los habían llevado a la fama mundial, dejando claro que, a pesar del tiempo y la distancia, su música seguía vigente.

Sting logró mantenerse cerca del público local a través de otras presentaciones en el país. En 2015, volvió como solista para inaugurar el estadio DirecTV Torguitas, y en 2017 se presentó en el Hipódromo de Palermo. A pesar de que Sting no protagonizó una nueva producción discográfica de gran envergadura desde el lanzamiento de su álbum “The Bridge” en 2021, su presencia en Argentina sigue siendo un evento muy esperado.