Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor

La actriz argentina compartió un video con los mejores momentos junto al padre de sus cuatro hijos y le dedicó tiernas palabras en las redes: “Lo más lindo es envejecer juntos”

Martina Cortés

Martina Cortés

Luisana Lopilato compartió los momentos más significativos de su relación para celebrar el cumpleaños de Michael Bublé (Instagram)

Este martes, la emoción cobró protagonismo en las redes sociales de Luisana Lopilato. La actriz dejó de lado, aunque sea por un instante, el contenido habitual que suele compartir con sus seguidores para centrarse en un sólo motivo: el cumpleaños número 50 de Michael Bublé, el cantante canadiense con quien comparte una vida y una familia de cuatro hijos. En homenaje, Lopilato volcó sus sentimientos en un extenso y romántico mensaje, que acompañó con un video cargado de recuerdos junto a su esposo.

Las imágenes recopiladas retratan momentos significativos y entrañables: desde la recordada entrevista con Susana Giménez, pasando por instantes familiares, apariciones en alfombras rojas y escenas cotidianas junto a sus pequeños. En ese carrusel de recuerdos, la actriz encontró la excusa perfecta para desnudar su gratitud y amor eterno hacia Michael.

"Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria“, escribió Lopilato, iniciando un mensaje que rápidamente despertó la atención y la emoción de sus seguidores. La actriz fue más allá, abriendo su corazón: ”Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos“.

"Esposo. Padre. Amigo. Feliz cumpleaños
"Esposo. Padre. Amigo. Feliz cumpleaños a mi todo"; escribió la actriz a su marido

Como cierre, eligió la frase que coronó el romántico saludo: “Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡Feliz cumple papi! Te amamos“. El homenaje digital tuvo un eco inmediato del propio homenajeado. Michael Bublé no dudó en responder públicamente: ”El mayor regalo de todos fue que Dios me trajera a ti“.

Los mensajes de cariño no tardaron en multiplicarse. Familiares, amigos y fanáticos se hicieron presentes en la publicación de Luisana, subrayando con palabras la admiración y el afecto que despierta la pareja. Entre los primeros en reaccionar estuvo Daniela Lopilato, hermana de la actriz. Pronto, la publicación se llenó de frases como “Son todo lo que está bien”, “El mejor matrimonio, unidos por el verdadero amor y con Dios siempre presente en sus vidas”, “Mi pareja favorita”, “Son tan bellos”, y “Qué hermosas palabras tienen el uno para el otro. Los admiro”.

La ola de comentarios amorosos le dio aún mayor repercusión al posteo, que rápidamente circuló entre cuentas de admiradores y portales dedicados a la farándula. La evidencia de la conexión entre Lopilato y Bublé no dejó lugar a segundas lecturas: el paso del tiempo, los desafíos, los cambios, solo parecen fortalecer los lazos de la dupla, quien se conoció en 2008 y, tres años más tarde, contrajo matrimonio.

La tierna postal familiar que
La tierna postal familiar que eligió Luisana para terminar con el homenaje (Instagram)

Pero el homenaje no terminó ahí. En sus historias de Instagram, la exintegrante de Casados con hijos continuó con dedicatorias en inglés: "Esposo. Padre. Amigo. Feliz cumpleaños a mi todo". En una segunda historia, la actriz compartió una fotografía familiar donde cada integrante tenía su apodo marcado, sumando otra leyenda que resume el espíritu del día: "Esta familia te ama profundamente y se siente bendecida por tenerte“.

Así, en medio de los compromisos profesionales y la vida cotidiana, el gran protagonista de la jornada fue el artista canadiense, quien celebró sus 50 años rodeado de cariño, palabras sinceras y la calidez de los suyos. La relación con su pareja, lejos de perder fuerza, vuelve a posicionarse como ejemplo de amor y gratitud compartida, ante la mirada atenta de seguidores y seres queridos. Y una vez más, volvieron a celebrar su amor sin restricciones y con memorias frescas.

