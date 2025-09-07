Luciano Cáceres habló de su relación con Gloria Carrá luego de 10 años de su conflictiva separación

Luciano Cáceres contó cómo sigue su vínculo con Gloria Carrá tras el conflicto de su separación (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

Luciano Cáceres se sentó en la famosa mesa de Mirtha Legrand y, lejos de los corsés mediáticos, habló abiertamente sobre su relación con Gloria Carrá y el vínculo que mantienen como padres de Amelia, la hija que tienen en común. La conversación comenzó cuando la conductora le preguntó por la joven: “Ya tiene 15 años”, aseguró el actor, y ante la consulta sobre si la adolescente es “brava”, Cáceres respondió taxativamente: “No, para nada”. Enseguida narró cómo eligieron el segundo nombre de su hija. “Cuando la vi, viste que le ponen ese gorrito a los recién nacidos, bueno, dije ‘se tiene que llamar Manola’, y así quedó. Nos costó que lo admitieran en el registro civil porque era más un sobrenombre, pero finalmente nos dejaron”, detalló. Describió a Amelia como una adolescente compañera, artista, que estudia y que asiste a un secundario con orientación en danza, además de tomar clases de canto, comedia musical y baile.

Cuando Amelia Cáceres, la hija de Gloria Carrá y Luciano Cáceres cumplió 15 años reunió a su familia completa (Instagram)

La anfitriona profundizó sobre la organización familiar: “¿Vive con vos?”, preguntó, a lo que Cáceres contestó: “Vive con los dos, con la mamá y conmigo. Pasa mucho tiempo conmigo, yo vivo a una cuadra del colegio, entonces es un poco el reducto de ella y de todos los pibes”. Mirtha apuntó: “La mamá es Gloria”, y el actor confirmó, lo que llevó a la conductora a preguntar si se lleva bien con su expareja, en referencia a las recientes versiones mediáticas sobre su conflictivo divorcio. Cáceres explicó: “A veces sí, a veces no, pero la prioridad es Amelia. Como todas las relaciones, la amamos a Amelia, tenemos una hija muy buena”. Remarcó que su hija está perfectamente acostumbrada al ambiente artístico y a acompañarlos detrás de cámaras desde pequeña. Incluso recordó que Amelia ya participó como actriz en la película Desarmadero y en la serie El fin del amor, encarnando una versión joven de Vera Spinetta.

Las declaraciones televisivas invitaron a repasar la historia de un vínculo complejo y desgastado, una separación que se mantiene activa en tribunales. Gloria Carrá habló a fondo hace pocos meses sobre el prolongado conflicto que la une judicialmente a Cáceres. “No fue de común acuerdo, él se fue de un día para el otro de mi casa y no me daba explicaciones”, sostuvo en una entrevista. Aclaró que no suele exponer sus problemas personales, pero esta vez eligió hacerlo para dar visibilidad a situaciones compartidas por muchas mujeres. Carrá reveló que la convivencia de nueve años derivó, tras ocho de matrimonio, en conflictos por bienes y dinero. Al momento de casarse, explicó que ya tenía una vivienda y un vehículo a su nombre, pero que durante la convivencia ambos vendieron el auto y compraron uno nuevo, una Renault Duster 2012, que quedó registrada a nombre de Cáceres. “Cuando nos casamos, vendí mi auto, compramos uno en común. Después compramos otro auto, una Duster 2012 que fue para mí, y él me dijo: ‘¿la puedo poner a mi nombre?’, y yo en ese momento dije que sí”.

Gloria Carrá, Luciano Cáceres y la pequeña Amelia. La pareja estuvo casada durante 8 años.

Ese acuerdo informal se convirtió en un eje del conflicto. Carrá indicó que, aun utilizando el vehículo todos los días, no puede disponer legalmente del mismo. Describió que Cáceres ahora exige el pago del seguro y la patente para transferirle el dominio. “Él me lo tendría que haber dado del comienzo”, explicó, y contó que durante la relación él se ocupaba de los trámites administrativos. Además del vehículo, existe una disputa por dos casas construidas durante el matrimonio en Tortuguitas. Carrá enfatizó que el reclamo no busca un beneficio extraordinario: “No es un juicio millonario, es lo justo. Hay dos casas en Tortuguitas que hicimos durante el matrimonio”. El pedido es llegar a una división “justa” y poner cierre a una década de litigios.

La actriz admitió que toda la situación provoca un profundo desgaste emocional y mencionó que estuvo a punto de abandonar el reclamo, y fue su psicóloga quien la alentó a seguir. “Hoy estaba angustiada. No me gusta hacer mediático esto, pero es la realidad”, manifestó Carrá, quien sostiene que la exposición responde tanto a una necesidad propia como a un gesto para otras mujeres en su posición. Denunció formas de maltrato “menos visibles pero igual de dañinas”: “No cuidar el nido es ejercer violencia psicológica y económica sobre la madre de tus hijos”. Reconoció que su matrimonio no tuvo episodios públicos mientras duró, y que la exposición sobrevino como una suerte de efecto colateral de su carrera, que comenzó en la infancia.

A pesar del extenso conflicto, ambos procuran cierta cordialidad por el bienestar de Amelia. En el cumpleaños de 15 de la adolescente, a instancias de un pacto de no agresión, compartieron una postal de familia reunida que se difundió en redes sociales. Este acuerdo temporal no implica un cierre definitivo. “No lo podemos resolver porque él no quiere”, sentenció Carrá, quien admite sentirse movilizada y no dispuesta a fingir normalidad. El proceso continúa abierto ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo total sobre bienes y responsabilidades.