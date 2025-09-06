Lucila “La Tora” Villar contó el detrás de su alter ego: “Me sacó de las peores tormentas”

Desúés de la separación Lucila Villar habló del alter ego de La Tora (Foto: Instagram)

Días atrás, Lucila “La Tora” Villar confirmó que le puso fin a su relación con Maxi Kilates, y en medio de esta vorágine emocional compartió en sus redes sociales una secuencia en la que repasó el origen y significado de su alter ego, y profundizó en las emociones que acompañan esta nueva etapa personal tras su separación.

A través de distintas historias con imágenes actuales y de su infancia, Villar reveló que la figura de “La Tora” la acompaña desde pequeña y que fue clave en su proceso de autoconocimiento y autocuidado. La primera fotografía la muestra a ella parada, en ropa interior, frente al espejo y la frase: “La Tora está golpeando la puerta para aparecer de nuevo”. Esto en principio fue algo críptico, sin embargo. la aclaración no tardó en llegar.

En una imagen compuesta por recuerdos de su niñez, Villar explicó: “La Tora se creó desde que era chiquitita, la Tora es la que cuida a Lu, a esa misma”. Este personaje surgió como una herramienta de protección y fortaleza, forjado en su entorno familiar y reforzado por las experiencias de la infancia.

La Tora nació como un mecanismo de protección

"Me sacó de las peores tormentas", la explicación de la conductora

Rescatando una postal vestida con un disfraz y el brazo en alto, reflexionó sobre el valor de hablar de sí misma en tercera persona y la relación especial con su alter ego: “Algunxs dirán por qué habla en 3ra persona esta piba, pero créanme que la Tora que nació de las peores tormentas, y sé de superpoderosa como cuando de chiquita me siento con ella al lado”. Así, la conductora y ex participante de Gran Hermano dejó en claro que “La Tora” representa mucha más que un apodo o personaje público; es un motor emocional que la ayuda a reinventarse y afrontar desafíos.

El hilo de publicaciones concluye con Lucila en plena sesión de entrenamiento: “Todo esto que estoy diciendo que se volvió sentimental es solo para decir que vuelvo a esto, que es lo que más feliz me hace”. La influencia de “La Tora” y la vuelta al gimnasio funcionan como símbolos del proceso de resiliencia y autoafirmación que vive hoy, recordando la importancia de reconectar con los pilares que han marcado su historia personal y profesional.

"Lo que más feliz me hace", la Tora contó cómo pasa la separación (Foto: Instagram)

En este proceso de sanar su corazón roto y dar vuelta la página, charló con Intrusos (América), la emoción se apoderó de ella y quebró en llanto. La cronista le consultó a la joven cómo se sentía, a lo que la exparticipante del reality solo llegó a decir: “Bien”. Segundos después, la comunicadora abordó el tema: “Se terminó agosto y también se terminó la relación con Maxi, ¿qué pasó?”. “Sí, se terminó. Cosas del vínculo y la pareja donde quizás yo estaba enfocada más en ayudarlo a él que en mí misma”.

Acto seguido, la periodista comentó al verla sensibilizada: “Estás emocionada”. Tras unos segundos de duda y silencio, Lucila solo llegó a contestar: “No sé..”. Mientras tragaba saliva, y también angustia, La Tora se quedó en silencio. Al ver que no reaccionaba, la movilera volvió a preguntar, lo que generó que la influencer se sincerara: “No quiero llorar”.

Segundos después, ya más tranquila, la entrevistada accedió a contar los motivos de la ruptura: “Un poco de no cuidar, de cosas de la relación que uno permite, que es un vínculo de dos personas, fue la mejor decisión que uno puede tomar”. Fue entonces cuando la comunicadora le preguntó si se había tratado de una infidelidad. Ante la consulta, La Tora no lo negó y solo comentó: “Te lo englobo...Faltó el respeto, después que cada uno saque las conclusiones para el lado que quiera, yo no me puedo hacer cargo de lo que piensen, pero respeto en todo sentido y en todos los aspectos”.