Minerva Casero mostró una particular habilidad que descolocó a todos en vivo: “Lo hice toda la vida”

Minerva Casero pasó por el ciclo de Mario Pergolini y demostró su habilidad (Otro día perdido - El Trece)

Si algo caracteriza a Minerva Casero, es la capacidad de sorprender tanto arriba como abajo del escenario. Desde el inicio de su carrera, la actriz y cantante se destacó por su versatilidad para asumir diferentes desafíos públicos. En cada paso, la artista dejó su huella, ya sea en la actuación, la música o incluso a la hora de compartir momentos insólitos con sus seguidores. Así quedó demostrado en su reciente visita a Otro día perdido, el ciclo de El Trece conducido por Mario Pergolini, durante el que dio a conocer una faceta poco habitual: su habilidad para escribir al revés en forma perfecta.

El momento sucedió sin preámbulos, en plena charla distendida. El conductor lanzó con curiosidad: “¿Es cierto que tenés una característica que podés escribir al revés?”. Con una sonrisa, Minerva asintió y no tardó en sumarle un toque de humor al asunto. “Es verdad. Es muy difícil de explicar”, agregó, riéndose y abriendo la puerta a la complicidad del público. Luego propuso una pequeña demostración al aire: “Lo hice toda la vida. Les escribo una cosita y ustedes la tratan de leer”.

De inmediato, un pizarrón blanco llegó al centro del estudio. La invitada tomó un marcador negro y escribió con soltura, de derecha a izquierda. “Escribo perfecto de este lado”, fue la frase que plasmó ante la atenta mirada de Pergolini y todo el equipo del programa. El conductor no pudo evitar bromear: “¿Te gira la cabeza 360º también?”. Ella respondió soltando una carcajada: “Todavía no, pero le estoy dando tiempo”. La espontaneidad del momento generó risas y aplausos, sumando más simpatía a la imagen pública de la joven.

Lejos de limitarse a una sola destreza, la hija de Alfredo Casero volvió a demostrar que su carrera está llena de matices y datos llamativos. En una entrevista con el Pollo Álvarez en Casino Resort, el ciclo de entrevistas de Infobae, dio a conocer un aspecto poco explorado de su vida escolar: asistió a un colegio japonés en la Ciudad de Buenos Aires. La razón está fuertemente vinculada a su familia. “Acá en Argentina. Porque mi papá tiene toda esta situación con Shima Uta, un tema exitoso, vinculado también con el mundo del deporte que lo cantó en el Mundial Corea-Japón. De hecho, sacó discos solo en Japón que acá no están”, explicó sobre el vínculo de su padre con el país del Sol Naciente.

Su experiencia educativa la llevó a asistir a un colegio japonés plurilingüe, donde las clases son dictadas en tres idiomas. Casero se encargó de aclarar que la propuesta se centra más en el aprendizaje lingüístico que en la inmersión cultural. “No es una educación que contemple la cultura ni que se mezcle. Es más sobre el idioma”, explicó la actriz sobre su paso por la institución.

A lo largo de sus años en ese colegio, la joven aprendió el idioma, aunque reconoce que el uso cotidiano del idioma fue quedando atrás con el paso de los años: “Hablo japonés mínimamente, como alguien que dejó de hablar durante muchísimo tiempo. Si pongo una peli, la entiendo. Pero hablo como si fuera un chico de siete años”. Con estas palabras, resumió su particular vínculo con la lengua aprendida en la infancia, demostrando una vez más esa combinación de honestidad y naturalidad que la caracteriza.

Así, Minerva sigue construyendo su perfil, combinando arte, originalidad y experiencias personales inolvidables. Entre pizarrones, anécdotas familiares y aplausos en vivo, deja claro que sus habilidades siguen sorprendiendo y sumando páginas a su historia dentro del espectáculo argentino.