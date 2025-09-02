Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

La actriz compartió unas tiernas postales junto a sus hijos a días de la mudanza y anunciar su embarazo (Instagram)

Juana Repetto transita uno de los momentos más emotivos y transformadores de su vida. En pocos días, la actriz se instaló en una nueva casa y celebró el anuncio de su tercer embarazo, un notición que la llevó a poner el foco en lo que realmente importa: el amor y la compañía de su familia. En este presente de cambios intensos, Juana eligió rodearse de las personas que definen su día a día: sus hijos, Toribio y Belisario, este último fruto de su relación con Sebastián Graviotto.

A medida que la nueva casa comienza a fragmentarse en rutinas, anécdotas y pequeños grandes momentos, Juana se apoya en el afecto incondicional que la rodea. Así lo dejó al descubierto en sus redes sociales, donde compartió una postal familiar cargada de ternura, en la que sus hijos se convirtieron en el centro de todas las miradas. En las imágenes, Toribio y Belisario posaron con pijamas coordinados y esa complicidad luminosa que solo existe entre hermanos. Las risas, las miradas y el juego espontáneo dibujan el ambiente de una casa donde la alegría, en este tiempo de transición, parece no tener techo.

“Mi equipo favorito. Mi spot favorito. La casita galáctica va tomando forma”, escribió Juana en el posteo, proponiendo no solo una foto, sino el reflejo de la felicidad que la envuelve. La frase enuncia, sin vueltas, el entusiasmo de la actriz por este nuevo ciclo: la construcción de un hogar junto a sus hijos, la sensación de proyecto compartido, y el amor que crece al ritmo de la familia.

En pijamas, los hermanos se divirtieron ante la cámara

No pasó mucho tiempo para que los seguidores de la actriz reaccionaran a la publicación. En la sección de comentarios abundaron los mensajes de cariño y empatía: “Esa felicidad se puede sentir”; “Qué bello equipo son”; “Disfruten de esta vida los tres, se lo merecen”; “Lo mejor para ustedes y el futuro integrante de la familia”. La comunidad que sigue a Juana día a día acompañó cada paso, celebrando la armonía y la alegría que transmiten los pequeños en cada aparición.

Este presente de armonía familiar y momentos compartidos ya se venía gestando. No es la primera vez que la actriz expresa el respaldo y la contención que recibe de sus seres queridos, especialmente de sus hijos. Días atrás, compartió con todos una escena que enterneció a sus fans: Toribio sorprendiéndola con el desayuno en las primeras etapas de la gestación. “Él me hace el desayuno sorpresa y yo no puedo más de amor”, escribió junto a una foto repleta de ternura, capaz de arrancar sonrisas y comentarios cómplices entre quienes la acompañan virtualmente.

"Mi equipo favorito", escribió Juana al referirse a sus hijos

El gesto de Toribio trascendió la pantalla y llegó al corazón de los seguidores. A pesar de su corta edad, el hijo mayor de Repetto se consolidó como un compañero fundamental: demuestra día a día una madurez sorprendente y un cariño genuino hacia su madre, actuando como su aliado más incondicional. Las imágenes del desayuno se transformaron en testimonio de un vínculo fuerte y de una dinámica familiar que se fortalece con cada pequeño gesto.

En este contexto, la futura mamá manifiesta cómo vive la dulce espera: serena, enfocada en su bienestar y el de su familia, y guiada por el amor de sus hijos. Las muestras de afecto, las fotos compartidas y la felicidad en cada mensaje son la evidencia más palpable de una etapa en la que la actriz eligió priorizar el calor del hogar, dejando poco lugar para preocupaciones y apostando todo a la complicidad y el amor fraternal que la rodea.

Una vez más, Juana priorizó a sus hijos en medio de los cambiantes momento que atraviesa (Instagram)

Así, entre mudanzas y expectativas renovadas, el presente de la influencer se tiñe de esperanza, unión y esos pequeños gestos que hacen de lo cotidiano una celebración. En su nueva casa y con la familia ampliándose, la actriz escribe una página especial en su historia personal; una en la que la felicidad se mide en abrazos, desayunos sorpresa y la certeza de que ningún desafío es demasiado grande si se vive acompañado de quienes más importan.