Juana Repetto reveló quién está a su lado durante su reciente embarazo: “No puedo más de amor”

En medio de la gestación, Juana dio a conocer quién es la persona que la acompaña a transitarlo (Instagram)

Juana Repetto se encuentra viviendo a pleno una nueva etapa de su vida: está embarazada de su tercer bebé. En medio de la sorpresa que agitó las redes sociales, la actriz sorprendió al comunicar la noticia: espera a su tercer hijo y el segundo con Sebastián Graviotto a meses de anunciar su separación. A pocos días de dar a conocer públicamente la noticia, se sinceró y dio a conocer quién la cuida en este momento tan cambiante.

Desde que lo comunicó en sus redes sociales, Juana continuó compartiendo detalles de su vida diaria. Uno de ellos se trató de la persona que se encuentra a su lado en todo momento en las primeras etapas de la gestación. Se trata de Toribio, su hijo mayor, que la emocionó con un gesto inesperado. “Él me hace el desayuno sorpresa y yo no puedo más de amor”, escribió la actriz junto a una foto que enterneció a todos sus seguidores.

El gesto de su hijo mayor no solo conmovió a la actriz, sino también a quienes siguen de cerca su vida en redes. En especial debido a que, a pesar de su corta edad, Toribio ya demuestra una gran madurez y un cariño especial hacia su mamá, convirtiéndose en su aliado más fiel en esta etapa.

El tierno gesto de Toribio, quien acompaña a su mamá durante el embarazo

Las fotos del desayuno captaron la atención de sus seguidores, reafirmando el vínculo tan fuerte que existe entre ellos. Con este anuncio, Repetto deja ver que atraviesa el embarazo de manera serena, enfocada en su familia y en la complicidad de sus hijos, quienes se convirtieron en su mayor sostén emocional.

Cabe recordar que la noticia de su embarazo causó furor el viernes pasado. Y fue justamente ahí, en Instagram, donde la hija de Reina Reech encontró el modo de comunicar una de las noticias más importantes de su vida: su embarazo, al utilizar un formato innovador que atrapó desde el primer fotograma. No recurrió a una foto tradicional ni a una placa estática.

El video comienza de forma enérgica: muestra a un grupo de mujeres celebrando. El ambiente transmite complicidad, conexión, alegría. Copas en alto. Risas encadenadas. “Otras mujeres recientemente separadas”, señalaba el rótulo superpuesto, en mayúscula, como enfatizando ese nuevo capítulo que tantas veces se asocia con libertad y recomienzos. La escena, lejos de detenerse en el festejo colectivo, mutó hacia lo íntimo y apareció una imagen disruptiva: Juana sentada en un consultorio, con un suéter azul claro y un oso sonriente dibujado en el pecho. Una profesional de la salud se inclinaba para realizarle una extracción sanguínea. El texto superpuesto cambiaba la perspectiva: “Yo recientemente separada”.

Juana Repetto decidió anunciar su embarazo con un divertido video (Instagram)

El video no se detuvo ante la duda. Siguió avanzando con la precisión de una historia bien construida. Una nueva fotografía reemplazó al consultorio: la actriz, madre de dos hijos y separada hace cuatro meses, frente a un equipo de ecografía, miraba directo a cámara y levantaba el pulgar en señal de “todo está bien”. El gesto decía más de lo que cualquier palabra podía expresar. Era la evidencia visual del camino recorrido, la etapa clave de estudios médicos en la aventura de gestar. Sumando así una comprobación visual del proceso, la joven abría la intimidad de su experiencia, al invitar a sus seguidores a ser testigos directos del milagro cotidiano.

De esta manera, Repetto muestra cómo atraviesa el embarazo enfocada en los pequeños gestos cotidianos y en el apoyo incondicional de sus hijos, especialmente de Toribio, que se convirtió en su principal sostén emocional en estos primeros meses. La actriz elige compartir con sus seguidores cada paso, cada emoción y cada nuevo desafío, reafirmando el lugar fundamental que ocupan la familia y la ternura en este capítulo de su vida.