Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Tras el episodio de salud de su madre, Belu Lucius explicó qué le ocurrió en el viaje (Instagram)

Belu Lucius volvió a convertirse en protagonista de una historia tan inesperada como emotiva, fiel a la forma en que comparte los detalles de su día a día con sus seguidores. Esta vez, el escenario fue un viaje familiar a Estados Unidos que, lejos de la tranquilidad esperada, incluyó un susto en pleno vuelo junto a su hermana, Emily, y su mamá, Silvia, que quedará en la memoria de las tres. Como suele hacer, la influencer y panelista narró cada instante a través de las redes sociales, llevando de la sorpresa a la reflexión y al humor en cuestión de minutos.

La travesía comenzó como cualquier otra aventura en familia. Belu compartió una foto en la que se la ve con su hermana y su madre, ambas sonrientes, ya ubicadas en sus asientos del avión. “Llegamos”, escribió la influencer retratando la felicidad del momento y la calma que transmitía la imagen. Pero, enseguida, la aparente serenidad se rompió: “Pero el cagazo que nos pegamos Emi y yo es para escribir un libro. Esta vez, le tocó a mamá”, confesó, dejando entrever la magnitud del susto que acababan de experimentar.

Frente al revuelo que causó ese comentario entre sus seguidores, la actriz no tardó en explicar lo sucedido. Subió un breve video del vuelo, mostrando a la dupla madre e hija en pleno viaje, para contextualizar la situación. “Vuelo impecable, pero después de la cena y de haberse tomado su medicación para dormir, se levantó y se descompensó. Emi se dio cuenta y entre ella y la tripulación abrieron la puerta del baño”, contó. Lejos de dramatizar, detalló con precisión lo que luego confirmó como un síncope vasovagal, episodio que venía de un antecedente dos años atrás, durante un festejo de cumpleaños de Silvia.

En pleno viaje, Belu y Emily fueron testigo de un episodio de salud por parte de su mamá

La influencer le puso palabras a ese diagnóstico puntual, aportando información útil para quienes la siguen: “Una presión arterial más baja combinada con una frecuencia cardíaca más lenta reduce rápidamente el flujo de sangre hacia el cerebro y, en consecuencia, te desmayas”. Esta vez, la anécdota se hizo colectiva y educativa. “Lo tuvo por primera vez hace dos años y quedó muy asustada. Ahora nos pasó a las tres arriba del avión. No hay que asustarse, pero sí hay que saber actuar”, aclaró, transmitiendo conciencia y calma.

Lejos de ser la primera vez que el avión se convierte en el escenario principal de sus historias, Belu tiene experiencia en momentos inesperados en pleno vuelo. Días atrás, en un viaje a Tucumán junto a su esposo, Javier Ortega Desio, compartió los nervios previos, las estrategias y los miedos recurrentes que la acompañan cada vez que viaja. “Me mareo en todos lados”, escribió entonces, sin vueltas, confesando que no solo le sucede en los aviones: también la afecta en micros, autos y barcos. “Mis paseos tienden a arruinarse”, resumió con ese humor autocrítico que sus seguidores tanto celebran.

Para reforzar el tono humorístico y descontracturado, Belu recordó viejos tiempos y recuperó dos videos de un vuelo a Brasil en 2016, al inicio de su relación con “Ortesio”, como apoda a Ortega Desio. En las imágenes, la entonces reciente pareja atravesaba sus primeras aventuras juntos, mientras ella relataba sus estrategias para sobrevivir a los movimientos de la cabina: “No soy muy buena en los aviones y suelo marearme, por eso me tomo medio dormicum para poder dormir… Les dejo mi previa. Soy de las que usan mucho la bolsita que viene en el asiento”. Las anécdotas del vuelo se transformaron en material de archivo, con una escena en la que, adormecida, su marido le insiste que salude a la cámara mientras una azafata presenta las instrucciones en portugués. “Les mando un beso a todos y espero que tengan un lindo fin de semana”, se la escucha, con la voz apenas despierta. Esa forma de mostrar la vulnerabilidad, reírse de lo incómodo y compartirlo sin filtros se volvió sello personal de la comunicadora.

La influencer detalló que se trató de un síncope vasovagal (Instagram)

El presente agregó nuevos episodios a su archivo de aventuras aéreas. Sobre el vuelo a Tucumán, celebró que, finalmente, no sufrió mareos ni malestares. “El vuelo espectacular. No me mareé nada. Dormí…”, relató. Pero la tranquilidad duró poco. Una situación impensada alteró la calma del viaje: “Hasta que a un pasajero se le dio por hacer una estupidez atómica”, escribió. En pleno trayecto, un pasajero decidió fumar en el baño del avión, lo que alteró por completo el ambiente. “A la mitad del vuelo a una persona se le dio por ir a fumarse un faso al baño. Es la primera vez que vivo una situación así. Me animo a decir que estaba con un ataque de ansiedad. Apenas salió del baño pidió disculpas…”, relató, aportando una dosis de sorpresa y realismo a la experiencia.

Así, fiel a su esencia, la influencer volvió a consolidarse como una narradora genuina de la vida cotidiana. Las redes, para ella, son el espacio donde nada se oculta: desde las complicaciones de salud familiares hasta los pequeños nervios de cada viaje, todo se convierte en relato, apoyo y complicidad con quienes la siguen, mostrando que, incluso en la adversidad, el buen humor y la sinceridad pueden ser la mejor compañía.