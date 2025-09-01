Teleshow

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica

En medio de los preparativos para su boda, la pareja compartió unos días en la ciudad californiana en una escapada a solas, mientras Rufina, la hija del actor, se instaló con su madre China Suárez en Turquía

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
En medio de sus compromisos laborales y planes de boda, Nico Cabré y Rocío Pardo descansan en Los Ángeles (Instagram)

En medio de la cuenta regresiva para su casamiento y con agendas laborales cargadas, Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron desconectarse del ritmo vertiginoso de Argentina para reencontrarse a solas en el exterior. Esta vez, la pareja viajó a Estados Unidos y compartió con sus seguidores detalles de su escapada romántica por la ciudad californiana de Los Ángeles.

Lejos de los flashes, las cámaras y los compromisos profesionales, Nicolás y Rocío apostaron por una pausa, de esas que recargan energías y permiten disfrutar sin presiones ni protocolos. Ambos decidieron explorar la vida de la ciudad de Los Ángeles y dejar registro de su felicidad en las redes sociales, donde cada imagen dejó ver la complicidad y el amor que atraviesan como pareja.

La postal más vista llegó desde el icónico muelle de Santa Mónica. En pleno atardecer californiano, la pareja se mostró abrazada, con el mar como fondo y el sol ocultándose detrás de ellos. A contraluz, la silueta de Cabré y Rocío se recorta sobre el horizonte. En una de esas postales que no necesitan descripción, Rocío besa a Nicolás en la mejilla mientras él sonríe. La escena, íntima y espontánea, expone el gran momento personal que comparten. Los seguidores no tardaron en multiplicar los comentarios y mensajes de cariño para los futuros esposos.

La pareja disfrutó de sus
La pareja disfrutó de sus días bajo el sol veraniego de Los Ángeles

La pareja también se animó a recorrer los rincones más emblemáticos de Los Ángeles. Así, entre avenidas bordeadas de palmeras y escenarios típicos de la ciudad del cine, fueron compartiendo momentos que hablan de una rutina distinta y reconfortante, lejos de los hábitos apurados de Buenos Aires y de Córdoba. Las historias de Instagram dejaron pistas del itinerario con la etiqueta “LA” y las infaltables postales urbanas, en las que la pareja se mostró relajada, espontánea y en sintonía total.

Esta escapada exprés no es una simple salida turística. Marca una nueva etapa para Cabré y Pardo. Cada vez más presentes en redes sociales, decidieron mostrarse tal cual son: naturales, despreocupados y consolidando el vínculo en lugares lejanos a su entorno habitual. Un viaje que, aunque corto, deja testimonio de la intimidad y la solidez de la relación, justo mientras proyectan su futuro juntos y preparan una boda muy esperada por sus seguidores y el mundo del espectáculo.

Mientras tanto, la cotidianeidad familiar se tejía a miles de kilómetros. Rufina, la hija del actor, emprendía su propio periplo internacional. Acompañada por su mamá, la China Suárez, y sus hermanos menores, hijos de Benjamín Vicuña, la pequeña llegó a Estambul en uno de los viajes más esperados y seguidos por el público. Las mudanzas, idas y vueltas, avivaron el interés de los fanáticos que salieron a acompañar virtualmente cada paso del proceso.

Días atrás, la pareja aprovechó
Días atrás, la pareja aprovechó la presencia de Rufina, la hija del actor, para visitar Córdoba (Instagram)

La actriz logró lo más ansiado: reunirse con los tres nenes después de días de distancia. Abrazos, sonrisas y reencuentros emotivos quedaron registrados en una ciudad que, durante unas semanas, se transformó en hogar provisorio para toda la familia. Por ahora, la niña permanecerá en Estambul para continuar sus estudios, tras una breve visita a la Argentina y días de convivencia con su papá y con su prometida en la provincia de Córdoba.

El detrás de escena del viaje de Rufina revela decisiones y mucho afecto: decidió volver primero a Argentina para compartir tiempo con Nicolás antes de comenzar el colegio en su nuevo destino internacional. Córdoba fue el punto de encuentro: allí, padre e hija disfrutaron de días juntos y Rocío también estuvo presente, sumando instantes de familia ensamblada y dejando señales claras de la armonía que reina cerca del actor.

Los planes de casamiento avanzan en paralelo a los nuevos proyectos laborales de ambos. Pero en estos días, Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron poner en pausa las responsabilidades para priorizar la pareja. Estados Unidos se convirtió en escenario de una conexión renovada, con paisajes de película de fondo y el brillo propio de quien apuesta, sin apuro, por la felicidad compartida.

Temas Relacionados

Rocío PardoLos ÁngelesRufinaNicolás CabréVacacionesEscapadaEstados UnidosSanta MónicaCalifornia

Últimas Noticias

Palito Ortega habló de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental: “Por momentos está en casa”

El cantante se refirió al presente de su primogénito, de la esperanza de la recuperación y del valor de los lazos familiares en el proceso

Palito Ortega habló de su

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”

La panelista de A la Barbarossa tomó distancia de los flashes y se animó a compartir un video donde se la puede ver en una tarea inesperada a días del mal momento estético que vivió

Eliana Guercio mostró su faceta

Christian Sancho tuvo que ser internado y habló sobre su salud: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar”

El actor compartió palabras de gratitud y alivio luego de recibir el alta médica, y destacó el apoyo de sus seres queridos. “Hubo parada técnica”, escribió en un mensaje su mujer Celeste Muriega

Christian Sancho tuvo que ser

Luck Ra sorprendió a un participante con un regalo inesperado en La Voz Argentina: “Te puede ayudar mucho”

Tras ser elegido por el voto del público, Nicolás Behringer recibió un obsequio del cantante que lo hizo emocionar en vivo

Luck Ra sorprendió a un

Peter Lanzani: “Sentí que me apagaba y necesité pedir ayuda”

Sobrevivió a un éxito que desestabilizaría a cualquier adolescente pero recién a sus 34 se animó a la terapia que cambió su vida. De por qué decidió desaparecer del mundo al morir su abuelo a dormir en las calles parisinas y en un calabozo de Ushuaia. Reflexiones íntimas de un outsider

Peter Lanzani: “Sentí que me
ÚLTIMAS NOTICIAS
La tormenta de Santa Rosa

La tormenta de Santa Rosa provocó inundaciones y dejó calles anegadas

Pensiones por discapacidad: un estudio alerta sobre bajas incorrectas e ineficiencias en el sistema

Las celebridades deslumbraron en la alfombra roja de la quinta jornada del Festival de Cine de Venecia

Un adolescente de 15 años murió en un boliche de Quilmes y su familia denuncia que fue atacado

Video: un conductor alcoholizado fue protagonista de un violento accidente en Flores

INFOBAE AMÉRICA
Modi y Putin reforzaron su

Modi y Putin reforzaron su alianza en la cumbre en China y acordaron otro encuentro en Nueva Delhi

El volcán más peligroso de Europa está en erupción: impresionantes imágenes del monte Etna

China anunció que presentará nuevas armas nucleares y tecnología láser en el aniversario de la Segunda Guerra Mundial

Las elecciones presidenciales en Guyana definirán el manejo de la riqueza petrolera y el conflicto con Venezuela

La diabetes y el colesterol alto pueden aumentar hasta seis veces el riesgo de tener Alzheimer y Parkinson

TELESHOW
Palito Ortega habló de su

Palito Ortega habló de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental: “Por momentos está en casa”

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”

Christian Sancho tuvo que ser internado y habló sobre su salud: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar”

Luck Ra sorprendió a un participante con un regalo inesperado en La Voz Argentina: “Te puede ayudar mucho”

Peter Lanzani: “Sentí que me apagaba y necesité pedir ayuda”