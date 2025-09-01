Teleshow

Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! cantaron juntos “La isla del sol” en La Voz Argentina

Los coaches del certamen abrieron la gala en vivo con una versión inédita del clásico de los 90, desatando la ovación del público

Sol de María

Por Sol de María

Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! abrieron la gala en vivo de La Voz Argentina con “La isla del sol” (La Voz Argentina, Telefe)

La noche del domingo en La Voz Argentina (Telefe) estuvo marcada por la energía de Lali Espósito, quien, junto a la alegría de Soledad Pastorutti, la buena onda de Luck Ra y el talento del dúo Miranda!, desató la ovación del público al interpretar el tema “La isla del sol”. Esta presentación conjunta de los coaches de La Voz Argentina 2025 se convirtió en el centro de atención del último programa de los Playoffs, antes de seguir con el nuevo formato: los shows en vivo.

La puesta en escena incluyó un sol de luces como fondo, mientras los artistas ocuparon el espacio habitual de los participantes. El público respondió con entusiasmo, acompañando con aplausos y gritos. La versión de “La isla del sol”, tema de “El Santo”, como se hacía llamar Leo García, lanzado en 1998, sorprendió a los televidentes, quienes no esperaban ver a los coaches juntos en el escenario.

El jurado comenzó la noche a puro volumen. Usando outfits distintos a los que se vieron en las últimas galas y por primera vez en vivo, los líderes de los equipos se lucieron y abrieron el programa de una manera diferente.

Se definieron los equipos finales
Se definieron los equipos finales de Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad para la próxima etapa del certamen (Telefe)

Después de la actuación, se conocieron los nombres de los integrantes de los equipos finales. Cabe recordar que cada coach había definido una parte de su team y el resto quedó sujeto a la votación de la audiencia, que definió la continuidad de los participantes en la competencia.

El primer equipo que conoció cómo quedaría definitivamente fue el Team de Lali Espósito, que quedó conformado por Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Lola Kajt, Alan Lez, Rafael Morcillo, Nicolás Armayor, Giuliana Piccioni y Iara Lombardi. Franca Castro Videla, Lucio Casella y Lucas Rivanedeira tuvieron que decir adiós y abandonar el programa definitivamente.

Por otro lado, el Team Luck Ra también cerró esta etapa clave al definirse los ocho integrantes que avanzarán en la competencia. El cantante y coach había seleccionado a Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre como sus elegidos tras los Playoffs. La decisión sobre los tres restantes quedó en manos del público, que votó por Nicolás Behringer, el dúo de Enrique y Tomás Olmos y Eduardo Desimone.

El Team Luck Ra sumó
El Team Luck Ra sumó a Nicolás Behringer, Enrique y Tomás Olmos y Eduardo Desimone por decisión del público

El Team Miranda! también completó su grupo de ocho participantes en la nueva etapa del certamen. Tras el cierre de los Playoffs, los coaches Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a Joaquín Martínez Urrutia, Thomas Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello, mientras que el público eligió que quienes se sumaran al quinteto sean Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Aimel Sali.

Soledad Pastorutti tras los Playoffs, había seleccionado a Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel y Luis González. El público sumó al dúo de Mauricio Tarantola y Agustín Carletti, Valentina Otero y Gustavo Rosales a sus filas para disputar la próxima fase.

Leandro Colman ganó “La Voz, El Regreso” y se reincorporó al certamen como parte del Team Miranda! (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Además de los equipos formados en las rondas principales, la edición de este año incorporó “La Voz, El Regreso”, una sección especial del certamen transmitida por Luzu TV. En este repechaje, participantes previamente eliminados tuvieron una segunda oportunidad de regresar al show bajo la conducción de Sofi Martínez y la coordinación de la quinta coach, Karina “La Princesita”. Durante nueve emisiones, concursantes que habían quedado fuera en distintas etapas volvieron a presentarse, entre ellos Vanesa Mardesena, Leandro Colman, “Kakush” González y Francisco Riera.

Tras más de 250 mil votos del público, Leandro Colman, oriundo de Formosa y exintegrante del Team Soledad, resultó el ganador de “El Regreso”. Durante la transmisión principal, Colman eligió sumarse al Team Miranda! y fue recibido por los coaches y sus nuevos compañeros en el escenario para celebrar su reincorporación a la competencia.

