Teleshow

Juana Viale apostó por un look colorido en medio de la tormenta de Santa Rosa: “Nos acercamos a la primavera”

La conductora eligió un top de encaje y pantalón en tonos amarillos diseñado por Gino Bogani, y marcó tendencia ante las cámaras en un domingo marcado por el mal clima en muchas zonas del país

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Para un domingo lleno de lluvias, Juana Viale apostó por un outfit amarillo papaya y deslumbró el estudio (Almorzando con Juana – El Trece)

En cada emisión, Juana Viale convierte el estudio de Almorzando con Juana en una auténtica pasarela de la televisión argentina. A fuerza de carisma y estilo, la conductora deslumbra a su audiencia no solo con el abanico de figuras que convoca, sino también gracias a los looks que elige para sus mediodías en El Trece. Respaldada por su diseñador de cabecera, Gino Bogani, logra que el ingreso a cámara sea un verdadero espectáculo visual. Una vez más, volvió a cautivar: apostó por un look primaveral en una jornada marcada por la tormenta de Santa Rosa y nadie pasó por alto los detalles.

La apertura del programa fue fiel a su sello personal. El clima amenazaba con lluvias y ráfagas, pero Juana apareció con una energía contagiosa. “Qué colorcito que tengo hoy, ¿cómo están? ¡Santa Rosa! Hay lluvias, vientito, pero cada vez nos acercamos más a la primavera deseada”, saludó, desplegando simpatía. Las cámaras seguían cada paso mientras ella posaba y presentaba a su público el look elegido para la ocasión.

Al referirse al outfit, la conductora fue precisa. “Un top de encaje, cuello volcado drapeado, sostenido por un lazo de gasa, como podemos observar, sobre un amplio pantalón todo papaya y melón de la parte de adentro”, describió. El panel de invitados y los televidentes no tardaron en sumarse al debate sobre el color. Juana bromeó con la indefinición cromática: “Fue un debate. En sus casas, ¿qué dicen? ¿Qué color es? Pueden poner el que quieran. Blanco y negro también vale”, propuso, invitando a la tribuna digital a participar.

El outfit primaveral de la
El outfit primaveral de la conductora para su almuerzo dominical (Instagram)

Los detalles finales del look fueron igualmente celebrados. “Me peinó Juan Fojo, hoy planchamos. Sacamos la plancha a relucir, que hace tiempo que no vamos con esto. Y me maquilló Cris Sepúlveda que me hizo con unos amarillos muy bonitos en composé”, remató, develando el trabajo detrás de la imagen perfecta que lució en pantalla. Cada jornada se transforma así en un minucioso despliegue de diseño, texturas y tonalidades que atrapan tanto a especialistas como al público general.

La moda, en sus manos, jamás pasa inadvertida. Ya en la emisión anterior, la apuesta de Viale siguió sorprendiendo y dejó claro por qué se ha convertido en referencia de estilo. “Hola, hola, hola, ¿cómo están en sus casas? Feliz domingo para todos los que están del otro lado de la pantalla. Ya no sé si hace frío, ya no sé si hace calor. No sé nada porque me retiré del mundo. Estuve una semana en cama absoluta”, compartió con humor, generando cercanía. Y enseguida, con su desenfado habitual, se animó a bromear acerca del atuendo de ese día: “Y por suerte, perdí un poco de kilos, si no, no sé cómo entraba acá adentro, les quiero decir: miren qué vestidazo”.

La creación de Bogani brilló una vez más en la pantalla. La conductora, lejos de limitarse a lucir los diseños, se encarga de explicar cada detalle y valorizar el trabajo artesanal del modisto. “Pensamos que iba a ser moire, pero no lo hizo. Es más chiquitito y hace como un efecto en la pantalla. Es un vestido de efecto óptico horizontal, delineado al cuerpo con doble volado de seda bajo la cadera, en versión macro, vertical. Todo con aplicaciones de pasamanería de seda, repitiendo el efecto romboidal. En las pasamanerías también tiene el efecto de los rombos, muy bonitos, y sin mangas”, detalló, evidenciando conocimiento y pasión por el diseño.

Juana Viale volvió a apostar por su diseñador de confianza y lució un vestido de rombos negro y blanco (Almorzando con Juana – El Trece)

El despliegue no termina en el vestuario. El equipo de producción tiene un rol protagónico para que cada presentación sea un evento: un recogido fuerte y sofisticado, maquillaje que apuesta a la creatividad, y un delineado blanco que refresca la imagen tras días marcados por la salud. “Para levantar un poco, porque estoy media lapidosa”, confesó la nieta de Mirtha Legrand, provocando las risas en el estudio y conectando con su costado más espontáneo.

Cada aparición de la presentadora en su programa se consolida como una vidriera donde la moda y la televisión se funden. Entre temporadas, telas, tormentas y sonrisas, la conductora reafirma su rol como ícono de elegancia y frescura, transformando el set en un universo donde el diseño, la autenticidad y el carisma conviven en estado puro.

Temas Relacionados

Juana VialeGino BoganiAlmorzando con JuanaTormenta de Santa RosaEl Trece

Últimas Noticias

Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro: “Es una historia reversionada y más actual”

En su paso por la mesa de Juana Viale, la exparticipante de Gran Hermano dio a conocer los detalles del proyecto del que formará parte en uno de los roles protagónicos

Julieta Poggio adelantó cómo será

El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates

A horas de haberse conocido el fin de su relación con el líder de 18 Kilates, la exparticipante de Gran Hermano compartió un clip que captó la atención en las redes

El sensual video de La

El provocativo comentario de Charlotte Caniggia sobre Wanda Nara: “No laburó nunca”

En pleno streaming, la mediática opinó sobre la carrera y la vida amorosa de la empresaria, desatando el debate entre sus seguidores

El provocativo comentario de Charlotte

Emanuel Ortega habló del calvario que vivió Julieta Prandi con su exmarido: “Yo no terminaba de salir de mi asombro”

Invitado a la mesa de Juana Viale, este domingo el músico se refirió al duro trance que atravesó su pareja, y al desenlace del juicio a Claudio Contardi

Emanuel Ortega habló del calvario

El llamativo tatuaje de Thiago Medina después de su polémica separación de Daniela Celis

A días de causar revuelo su affaire con Katia La Tana que angustió a la madre de sus hijas, el exparticipante de Gran hermano compartió el diseño en tinta que plasmó en su piel

El llamativo tatuaje de Thiago
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por la caída de las

Por la caída de las ventas, en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías

Una mujer creyó que tenía el oído tapado y le detectaron una grave enfermedad: su compleja recuperación

‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra extrema de bandas narco que en menos de un año dejó 11 muertos

Cómo prevenir la muerte súbita en adolescentes: la importancia del diagnóstico y los controles médicos

Críticas de la Iglesia por “el recorte de los aportes a los centros de prevención y recuperación de adictos”

INFOBAE AMÉRICA
La ONU confirmó que los

La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 empleados del organismo tras asaltar sus oficinas en Yemen

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe la percepción histórica de los guerreros escandinavos

Ucrania intensificó su ofensiva contra la infraestructura militar rusa y destruyó varios “objetivos de valor” en Crimea

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

TELESHOW
Julieta Poggio adelantó cómo será

Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro: “Es una historia reversionada y más actual”

El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates

El provocativo comentario de Charlotte Caniggia sobre Wanda Nara: “No laburó nunca”

Emanuel Ortega habló del calvario que vivió Julieta Prandi con su exmarido: “Yo no terminaba de salir de mi asombro”

El llamativo tatuaje de Thiago Medina después de su polémica separación de Daniela Celis