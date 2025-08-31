Fredy Villarreal contó el motivo de su rivalidad con Mario Pergolini: “Estaba enemistado conmigo porque lo imitaba”

Fredy Villarreal se sinceró sobre su tenso vínculo con Mario Pergolini en el pasado (La Noche de Mirtha - El Trece)

El reencuentro público de Mario Pergolini y Fredy Villarreal regresó a la conversación mediática tras años de distancia y malentendidos. El sábado por la noche, en la emblemática mesa de Mirtha Legrand, el humorista relató con sinceridad los motivos que, durante años, lo mantuvieron alejado del legendario conductor y productor. Y, ante todos los invitados de la Chiqui, se sinceró detrás de su tenso vínculo.

Todo comenzó días atrás, cuando Pergolini aprovechó la presencia de Villarreal en su ciclo Otro día perdido, emitido por El Trece, para confesar que la relación entre ambos, en otras épocas, había sido conflictiva. Ahora, frente a la diva de la mesaza, Villarreal fue más allá: detalló que el quiebre nació a raíz de las imitaciones que hacía del exconductor de La TV ataca. “Hacía un montón que no nos veíamos. Él estaba enemistado conmigo porque yo lo imitaba”, explicó con gesto serio. “Yo no estaba enojado con él”, destacó además.

El clima de la noche se volvió distendido cuando la anfitriona de la televisión argentina le pidió deleitar a la audiencia con una de sus clásicas imitaciones. “A ver, imitámelo un poquito”, solicitó Mirtha. “¿A Mario?”, retrucó el actor, antes de lanzarse: “Mario tiene como la voz de carraspera, de una moto. Entonces, te habla así de esta forma. Mirtha, me pone muy nervioso estar acá hablando en tu programa, en serio”, dijo modulando la voz con la interpretación. “Pero no sé, estoy haciendo bien el programa. Ven el costado bueno que tengo ahora. Antes era malo”, bromeó entre risas propias y ajenas.

Villarreal durante una de sus imitaciones a Pergolini (Captura Bailando por un sueño)

La ocurrencia generó un clima festivo en la mesa. “Muy bien, muy bien”, celebró Legrand y no dudó en elogiar la destreza humorística de su invitado: “Lo hace muy bien, con mucho encanto”. El homenaje a la extensa carrera de Villarreal continuó con el repaso de otros grandes nombres con quienes compartió pantalla y micrófono: Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Adrián Suar y el propio Pergolini.

“Tuve la suerte de estar al lado de grandes figuras. Yo podría terminar la carrera hoy, o mi vida hoy, y estaría muy contento con lo que he hecho artísticamente y por la gente que me ha dado trabajo”, subrayó Fredy. “Eso no tiene precio. Y así lo mismo para todos los que trabajaron conmigo, que me contrataron, vaya mi agradecimiento porque me cumplieron el sueño de toda mi vida”, agregó.

Durante la conversación, el humorista abrió el baúl de sus recuerdos y se sumergió en su propio recorrido. En la década de los 90′, se convirtió en uno de los personajes más queridos del exitoso La TV ataca, conducido, precisamente, por Mario. Allí, Villarreal era el responsable de aportar desparpajo y humor en los informes callejeros que marcaron época.

Entre detalles íntimos y sobre su carrera en el espectáculo, Fredy se sinceró en la mesa de Mirtha Legrand (Mario Sar)

El repaso sobre sus orígenes no quedó solo en la pantalla chica. “Estuve con Paul Portal y Becerra en Canal 7 escribiendo. Me gustaba mucho escribir”, comentó Villarreal frente a la mirada de la diva, quien asintió recordando aquellos incipientes pasos artísticos del humorista. Por entonces, la radio también le abrió puertas y la gratitud volvió a asomarse en sus palabras: “Después trabajé con Mario en la radio”.

La charla, bañada de nostalgia, derivó hacia el presente y las anécdotas personales. Mirtha no quiso dejar detalle suelto y preguntó por el origen completo del apellido de su invitado. “Pérez de Villarreal. Yo me llamo Federico Diego Pérez de Villarreal. Y mi mamá se llama María Catalina Romay de Pérez de Villarreal”, compartió el humorista. Al instante, la conductora elogió la sonoridad del apellido: “Nombre elegante, paquete, distinguido”, completó. Pero Fredy desarticuló el mito: “Sí, pero clase media baja, te digo”, lanzó, despertando el aplauso del público y la risa cómplice en la mesa.

El reencuentro público entre Pergolini y el humorista no solo dejó en evidencia diferencias ya superadas, sino un profundo reconocimiento mutuo. Lo que comenzó como una distancia provocada por una imitación terminó siendo la excusa ideal para volver a compartir pantalla, palabras y risas.