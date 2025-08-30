Teleshow

Valentino López y Carola Sánchez hicieron “match” con dos pulseras idénticas

El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López marcó un nuevo hito en su noviazgo con la joven con dos joyas

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Valentino y su novia protagonizaron una romántica secuencia fotográfica (Instagram)

La escena se repite cada vez con más frecuencia entre los jóvenes que eligen las redes sociales como escenario principal para expresar sus emociones y compartir aspectos íntimos de su vida. La última imagen que circuló en Instagram muestra a Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maxi López, y a Carola Sánchez luciendo accesorios iguales, sellando aún más su relación.

La fotografía, publicada en una historia de Instagram por la joven, muestra las manos de ambos luciendo pulseras y anillos a juego. El detalle visual toma fuerza cuando, además de los accesorios similares, se suma la frase “Matching con Valentino López” y se etiqueta la cuenta del hijo mayor de Wanda.

Ambas piezas presentan una cadena plateada de eslabones finos, adornada con dijes en forma de trébol de cuatro hojas, distribuidos a lo largo de la pulsera. Los dijes alternan diferentes colores y acabados, predominando los tonos metálicos, blancos y negros, que aportan contraste y sofisticación al conjunto. El diseño recuerda al modelo Van Cleef & Arpels, una marca de alta joyería francesa.

Esta marca no es nueva en la vida del mayor de los López, ya que su mamá en más de una ocasión utilizó el set de pulsera y collar, especialmente cuando estaba viviendo en Turquía y grabando la primera temporada de MasterChef.

Las pulseras que compró la pareja

La historia publicada por Sánchez, pone en primer plano la construcción de identidad conjunta y la participación activa en un universo donde el detalle, la imagen y el accesorio funcionan como elementos clave de comunicación afectiva y social. De esta forma, el gesto no solo marca un momento importante en la vida de ambos jóvenes, sino que renueva una tendencia firme en el mundo de los vínculos juveniles representados en Instagram.

López y Carola viven su mejor momento y poco queda ya de los tiempos en que ocultaban su relación, luego de haber blanqueó su relación con Carola hace un año y, desde entonces, los dos adolescentes se muestran cada vez más relajados y felices en redes sociales. Y, una vez más, dejaron en claro su amor con un romántico álbum de fotos.

Valentino, que hoy brilla en las inferiores de River Plate, decidió publicar una serie de postales románticas con su novia. Si bien suele moverse con un perfil bajo, el joven no pudo evitar que cada una de sus fotos junto a Carola se volviera tendencia. Ambos posaron impecables y coordinados: él de traje negro con camisa blanca, descontracturado pero elegante; ella, con un ajustado vestido negro y el cabello suelto, aportando glamour y complicidad a cada toma. La secuencia de imágenes dejó en claro la química entre ellos, con sonrisas cómplices, abrazos y gestos cariñosos que hablan de una relación consolidada y cada vez más expuesta al público.

Valetnino y Carola oficializaron su relación hace un año (Foto: Instagram)

En las capturas se los pudo apreciar disfrutando de la intimidad frente a la cámara, sin miedo a mostrarse tal cual son. Los besos y las miradas entre ambos se roban el protagonismo, mientras los detalles, como el bolso negro de Carola y los accesorios elegidos para la ocasión, completan el look de una pareja que marca tendencia entre los jóvenes. Incluso, el desenfado de la última toma, en la que Valentino abre los brazos y Carola aparece en movimiento, destiló espontaneidad y frescura como parte de su vínculo.

Hoy por hoy, la relación entre el hijo mayor de Wanda Nara y la joven influencer se afianza. Ya sin prejuicios y superados los primeros cortocircuitos, se muestran cómplices y enamorados, eligiendo compartir fotos, salidas y hasta algún que otro beso en redes sociales. Sin escándalos ni polémicas, apostaron por una historia simple, sincera y genuina, dejando atrás las dudas de los primeros tiempos.

