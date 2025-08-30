Leandro Paredes visitó a Martín Bossi en el teatro: el divertido video del encuentro en camarines

Leandro Paredes visitó a Martín Bossi en el teatro El Nacional donde vio "La cena de los tontos" y le obsequió una casaca de la Selección Nacional

Leandro Daniel Paredes, reconocido mediocampista de Boca Juniors y figura de la selección argentina de fútbol desde 2017, asistió al teatro para presenciar la función encabezada por Martín Bossi. Confeso admirador del artista, el futbolista llegó al emblemático Teatro El Nacional, situado sobre la avenida Corrientes, para disfrutar de la comedia “La cena de los tontos” acompañado por su esposa, familiares y amigos.

Al final de la función, Paredes se acercó a los camarines para saludar personalmente a Martín Bossi y a parte del elenco. En ese espacio de intimidad tras bambalinas, ambos protagonistas se prestaron al registro audiovisual de una secuencia que pronto será publicada en las redes sociales de los dos. El video, que Teleshow anticipa, promete mostrar la buena sintonía y el intercambio humorístico que caracteriza tanto al artista como al deportista. Además, Paredes le regaló a Bossi su camiseta de la Selección y la autografió, reforzando el gesto de admiración mutua y dejando un recuerdo tangible del encuentro.

El intercambio estuvo cargado de humor y referencias futbolísticas. El diálogo giró en torno a la posibilidad ficticia de que Bossi ocupe un lugar en el mediocampo de Boca Juniors. “Andás bien en el medio. En el mediocampo de Boca estás bien, yo necesito ofrecerme”, bromeó el actor. Cuando Paredes le preguntó en qué posición, Bossi replicó: “Enganche no, ya no puedo enganchar más”. Paredes replicó en tono de broma: “¿Pero quién corre?”. Bossi, en tono igualmente relajado, contestó: “No, yo me peleo por vos, yo me peleo por vos. Hasta me pongo lentes de contacto porque tenemos casi los mismos ojos. No me pongo trenzas como de Paul porque me van a confundir con Bob Marley”. La secuencia continuó mientras Bossi le mostró un antiguo video de un gol de tiro libre donde la clava en un ángulo: “Este soy yo, tiro libre… Hace cinco años. Tranquilo”. Paredes celebró la maniobra: “Uh, qué gol”.

Las bromas no se detuvieron ahí. Bossi comentó sobre su festejo: “Mirá el festejo que te hago. Me estaban puteando porque me decían que soy morfón”. Paredes acotó: “No están activos los abdominales”. Bossi aclaró que no podía ir al gimnasio y sumó otra humorada sobre los festejos: “Cuando me pongo soberbio, te festejo como Ronaldo. Cuando estoy humilde, como Messi”. Paredes, entre risas, intervino: “Depende del partido”.

La charla también incluyó gestos de agradecimiento. Bossi le dijo a Paredes: “Gracias por venir, de verdad. Te admiro y te quiero” y recordó la rápida respuesta del futbolista a su invitación: “Al toque me contestó. Es como esa chica que te contesta y querés que te conteste”.

Luego del encuentro, Martín Bossi le contó a Teleshow detalles inéditos de cómo se gestó la visita de Leandro Paredes y cuál fue la dinámica entre ambos desde el primer contacto. El artista relató: “Bueno, le escribí por Instagram. Le dije que la verdad que yo no soy cholulo con nadie, pero mi sueño era poder regalarle una linda noche, como él me regaló, nos regaló tantas alegrías con la selección. Yo quería regalarle una linda noche. Me contestó al toque. Me dijo: ‘Con gusto’. Y vino con toda su familia, con su mujer y con sus amigos”.

Bossi hizo especial énfasis en la humildad y disposición del futbolista, subrayando: “Le dediqué unas palabras en el escenario, y se vino al camarín con sus amigos, su esposa. Eran como ocho en el camarín. Me regaló la camiseta y lo que sé ve en el video. Un momento muy lindo.” Agregó también un dato sobre cómo Paredes vivió la jornada: “Me ofrecí yo a jugar al lado de él en forma de chiste. Le pregunté por la obra, la pasó muy bien, se rió, se divirtió. Llegó siete y media de la tarde, media hora antes, y se quedó en la camioneta en la puerta esperando. Un sol, humilde.”

El testimonio de Bossi cerró con elogios hacia Paredes y la reacción del público presente: “La verdad que la gente lo ovacionó sinceramente. Fue una noche inolvidable, hermosa. El elenco feliz, se sacó fotos con todos… con todo el elenco. Bueno, nada, eso, hermoso.” Las palabras del actor revelan una experiencia marcada por el respeto, el agradecimiento mutuo y la naturalidad con la que se desarrolló el cruce entre ambos protagonistas de la velada.

El marco de la visita de Leandro Paredes estuvo signado por el éxito sostenido que atraviesa “La cena de los tontos”. La producción, protagonizada por Martín Bossi junto a Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, se presenta en el Teatro El Nacional, uno de los espacios más emblemáticos de la cartelera porteña. Según la Asociación de Empresarios Teatrales (ADEET), la obra se posiciona en 2025 entre las más taquilleras y convocantes, superando los 100.000 espectadores, una cifra que la sitúa como referencia de la temporada.