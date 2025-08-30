Teleshow

La Tana de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en su moto: “Esperando en el hospital”

La exparticipante del programa de Telefe contó en sus redes que chocó y tuvo que acudir a la guardia

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
La Tana se accidentó con
La Tana se accidentó con la moto (Prensa Telefe)

La jornada de este viernes se vio marcada por un suceso inesperado para Katia, conocida como La Tanaen el círculo mediático y popularizada a través de su participación en Gran Hermano. Durante la noche, la joven vivió un accidente de tránsito cuando circulaba a bordo de su motocicleta. Las primeras señales llegaron directamente desde su cuenta de Instagram, donde compartió el episodio en tiempo real a través de sus historias.

En una de las imágenes difundidas, puede verse a Katia sentada en el suelo, con un fondo nocturno y aspecto de cierta confusión tras el impacto. Sobre la instantánea, sumó el texto “Choque”, dejando en claro que se trató de un siniestro vial. Detalles como la vestimenta y la posición en que aparece revelan la inmediatez del incidente y transmiten la situación vivida.

La secuencia continuó con otra actualización, ya desde el interior de un centro médico, donde publicó una foto que documenta el momento de espera para ser atendida. “Esperando en el hospital”, se lee sobre un fondo que evidencia la típica sala de guardia. El gesto elegido fue acompañar esa frase con el emoji de una mujer llevándose la mano a la cabeza, símbolo de preocupación y agotamiento por el desenlace de la noche.

No brindó mayores precisiones sobre las causas del accidente, el estado de la motocicleta o si se vieron involucrados otros vehículos. Tampoco se pronunció en relación a la gravedad de sus lesiones, aunque la inmediatez en acudir al hospital sugiere que Katia decidió priorizar una revisión profesional tras el incidente.

Esta fue una semana agitada para la exparticipante de Gran Hermano, ya que quedó en el centro de la polémica tras el affaire con Thiago Medina. Todo comenzó con el mano a mano entre Celis y Medina en el stream de Luzu, que reactivó viejas preguntas y suspicacias. Las cámaras de LAM(América TV) buscaron de inmediato la palabra de Katia, quien no esquivó el tema y decidió contar su verdad. “Yo cuando lo hablé con él estaba soltero. Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram e hicimos contacto. Lo demás son… hechos… no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, la pasé bien“, fueron las primeras palabras de la exparticipante.

Tras el accidente acudió directamente
Tras el accidente acudió directamente a la guardia

“Me sorprende que todo esto se haya destapado porque pensé que había quedado en el olvido. Nunca quise decir nada por una cuestión de códigos”, expresó Katia en el ciclo, dejando en claro cómo se había dado el encuentro y remarcando que, al momento de conocerse, Thiago no mantenía una relación formal con Daniela.

Sin embargo, la situación cambió cuando Katia notó que su nombre había sido mencionado públicamente en el encuentro que Daniela y Thiago mantuvieron en el ciclo de streaming. La repercusión fue inmediata y la joven optó por salir a explicar su versión: “Que yo sepa, no estaba con Daniela. Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: ‘¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?’. Como tuvo mucho revuelo, me lo consultaron en un stream y tuve que dar mi respuesta. Me hicieron la misma pregunta que ella a Thiago: ‘¿La pasaste bien con él?’. Yo dije que sí, pero ya quedó atrás. Ella me mandó un mensaje hoy diciendo: ‘Tana, está todo bien, disculpá. Yo la estaba picanteando y ahora me entero que estuvo con vos’”.

Lejos de eludir el roce, Katia explicó su postura: “Si lo veo desde el lado de mujer, creo que quiso sacarle mentira o verdad y terminó confirmando. El video es medio engañoso, lo que le pregunta y responde, dejó una puerta abierta. Ella se disculpó por si me sentí incómoda o que me ninguneó. Yo le dije que la mejor con ella, está todo bien, pero que daban a entender eso. Voy a los streams, veo lo que hablaron y yo que tengo que hacerlo”.

Temas Relacionados

Katia La TanaLa TanaKatia FenocchioKatia La Tana Fenocchio

Últimas Noticias

La palabra de Juana Repetto tras confirmar su embarazo con Sebastián Graviotto: “Estamos asimilando la noticia”

La actriz contó cómo atraviesa este momento familiar a pocos meses de su separación del instructor de snowboard

La palabra de Juana Repetto

Tras las disculpas de Mirtha Legrand, Nico Vázquez contó cómo fue su charla con ella luego de su exabrupto

El fin de semana, la diva se refirió al anuncio que había hecho la actriz al confesar que le había sido infiel al actor y señaló que “lo hizo quedar como un cornudo”. Luego se arrepintió y habló con él protagonista de Rocky

Tras las disculpas de Mirtha

La reacción de Nazarena Vélez al ver la escena hot de Santiago Caamaño en “En el Barro”

La actriz habló de la actuación de su pareja en la serie de Netflix y relató cómo se sintió al verlo con otra persona

La reacción de Nazarena Vélez

Axel contó que planea ser sacerdote a los 60 años: “Siempre quise ser franciscano”

El cantante, de 48 años, sorprendió con su confesión. “De chico era monaguillo”, explicó

Axel contó que planea ser

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

El cantante hizo pública la noticia en medio del concierto que estaba dando en Perú y horas más tarde llegó el posteo en las redes

Paulo Londra anunció que será
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chocó una familia que volvía

Chocó una familia que volvía de ver a River en Mendoza: murieron un abuelo y su nieto de 12 años

El juicio por el crimen de León Aquino: la fiscalía pidió perpetua para la madre y su pareja

Disminuyó un 80% el robo de cables feroviarios y aumentaron las detenciones por delitos en los trenes

Fuerte caída de las ventas de autos 0 km en agosto: los patentamientos cayeron un 13%

Robaron 15.000 dólares en una vivienda de Mar del Plata y hallaron a los sospechosos en una lujosa propiedad de Miramar

INFOBAE AMÉRICA
Francia, Alemania y el Reino

Francia, Alemania y el Reino Unido presionaron a Irán en la ONU para evitar la reimposición de sanciones por su programa nuclear

El régimen de Maduro activó la segunda etapa del alistamiento de milicianos para “defender” al país

Rusia amenazó a Japón ante sus planes de desplegar misiles estadounidenses Typhon: “Tendremos que tomar las medidas”

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

TELESHOW
La palabra de Juana Repetto

La palabra de Juana Repetto tras confirmar su embarazo con Sebastián Graviotto: “Estamos asimilando la noticia”

Tras las disculpas de Mirtha Legrand, Nico Vázquez contó cómo fue su charla con ella luego de su exabrupto

La reacción de Nazarena Vélez al ver la escena hot de Santiago Caamaño en “En el Barro”

Axel contó que planea ser sacerdote a los 60 años: “Siempre quise ser franciscano”

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”