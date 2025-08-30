La Tana de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en su moto: “Esperando en el hospital”

La Tana se accidentó con la moto (Prensa Telefe)

La jornada de este viernes se vio marcada por un suceso inesperado para Katia, conocida como “La Tana” en el círculo mediático y popularizada a través de su participación en Gran Hermano. Durante la noche, la joven vivió un accidente de tránsito cuando circulaba a bordo de su motocicleta. Las primeras señales llegaron directamente desde su cuenta de Instagram, donde compartió el episodio en tiempo real a través de sus historias.

En una de las imágenes difundidas, puede verse a Katia sentada en el suelo, con un fondo nocturno y aspecto de cierta confusión tras el impacto. Sobre la instantánea, sumó el texto “Choque”, dejando en claro que se trató de un siniestro vial. Detalles como la vestimenta y la posición en que aparece revelan la inmediatez del incidente y transmiten la situación vivida.

La secuencia continuó con otra actualización, ya desde el interior de un centro médico, donde publicó una foto que documenta el momento de espera para ser atendida. “Esperando en el hospital”, se lee sobre un fondo que evidencia la típica sala de guardia. El gesto elegido fue acompañar esa frase con el emoji de una mujer llevándose la mano a la cabeza, símbolo de preocupación y agotamiento por el desenlace de la noche.

No brindó mayores precisiones sobre las causas del accidente, el estado de la motocicleta o si se vieron involucrados otros vehículos. Tampoco se pronunció en relación a la gravedad de sus lesiones, aunque la inmediatez en acudir al hospital sugiere que Katia decidió priorizar una revisión profesional tras el incidente.

Esta fue una semana agitada para la exparticipante de Gran Hermano, ya que quedó en el centro de la polémica tras el affaire con Thiago Medina. Todo comenzó con el mano a mano entre Celis y Medina en el stream de Luzu, que reactivó viejas preguntas y suspicacias. Las cámaras de LAM(América TV) buscaron de inmediato la palabra de Katia, quien no esquivó el tema y decidió contar su verdad. “Yo cuando lo hablé con él estaba soltero. Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram e hicimos contacto. Lo demás son… hechos… no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, la pasé bien“, fueron las primeras palabras de la exparticipante.

Tras el accidente acudió directamente a la guardia

“Me sorprende que todo esto se haya destapado porque pensé que había quedado en el olvido. Nunca quise decir nada por una cuestión de códigos”, expresó Katia en el ciclo, dejando en claro cómo se había dado el encuentro y remarcando que, al momento de conocerse, Thiago no mantenía una relación formal con Daniela.

Sin embargo, la situación cambió cuando Katia notó que su nombre había sido mencionado públicamente en el encuentro que Daniela y Thiago mantuvieron en el ciclo de streaming. La repercusión fue inmediata y la joven optó por salir a explicar su versión: “Que yo sepa, no estaba con Daniela. Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: ‘¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?’. Como tuvo mucho revuelo, me lo consultaron en un stream y tuve que dar mi respuesta. Me hicieron la misma pregunta que ella a Thiago: ‘¿La pasaste bien con él?’. Yo dije que sí, pero ya quedó atrás. Ella me mandó un mensaje hoy diciendo: ‘Tana, está todo bien, disculpá. Yo la estaba picanteando y ahora me entero que estuvo con vos’”.

Lejos de eludir el roce, Katia explicó su postura: “Si lo veo desde el lado de mujer, creo que quiso sacarle mentira o verdad y terminó confirmando. El video es medio engañoso, lo que le pregunta y responde, dejó una puerta abierta. Ella se disculpó por si me sentí incómoda o que me ninguneó. Yo le dije que la mejor con ella, está todo bien, pero que daban a entender eso. Voy a los streams, veo lo que hablaron y yo que tengo que hacerlo”.