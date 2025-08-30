Teleshow

José María Muscari mostró el casting que hizo para Matilda: “Fue maravillosamente patético”

El director teatral se sumó a la moda de mostrar las audiciones que no se tradujeron en un papel

Lucía Consiglieri

José María Muscari mostró el casting que hizo para Matilda (Video: Instagram)

Con el éxito de En el barro, la nueva serie de Sebastián Ortega, comenzó una tendencia de subir en redes sociales los castings que se hicieron para la nueva apuesta carcelaria, pero que no llegaron a buen puerto. José María Muscari decidió subirse a esta ola, sin embargo, mostró su audición para algo completamente diferente: un musical.

Muscari intentó conseguir el papel de papá en Matilda, el musical que protagonizaron en el año 2024 Laurita Fernández, José María Listorti, Agustín Rada Aristarán y Fer Metilli. Si bien luego el rol quedó en manos de Listorti, el director teatral se animó a salir de su zona de confort y se grabó en una sala de ensayos cantando uno de los temas de la obra.

"Veo que está que viral publicar los castings NO LOGRADOS”, comienza el pie del video que escribió José María, sumándose a esta tendencia de reflexionar sobre los intentos y las vueltas de la vida. “Nunca hago castings. Pero hace unos años audicioné para el papá de Matilda en la comedia musical y encontré este fatídico video”, siguió en su publicación junto a un emoji llorando de la risa, dejando en claro que comparte el video para divertirse con sus seguidores.

Con el mismo tono de broma y autocrítica, continuó: “Obvio que no entré. Por favor vean un extracto de este desastre que soy yo intentando cantar”. En el corto se lo puede ver dando unos tímidos pasos de baile y haciendo la mejor performance posible, si bien no logró obtener el rol de Harry Wormwood no dejó que esto lo desaliente: “Fue maravillosamente patético. Lo miro y me río de mí mismo“.

Gracias a Dios, por tantos chicos que vieron la comedia musical, que no me eligieron porque esto era fatal“, cerró junto a tres emojis llorando de la risa. Rápidamente, los comentarios no tardaron en llegar y oscilaron entre la risa y la reflexión por el simple hecho de haberlo intentado.

Sofía "Jujuy" Jiménez mostró su casting para "En el Barro" (Video: Instagram)

Esta iniciativa comenzó de la mano de Sofía Morandi, quien se animó a dar el primer paso en esta catarata de contenido que se generó. Sin embargo, el que se hizo viral fue el de Sofía “Jujuy” Giménez, que no tardó en desatar una catarata de comentarios negativos.

El casting fue grabado hace un año durante unas vacaciones en México, poco después de que Sofía finalizara una temporada teatral con la obra Permitidos. La oportunidad surgió a través de su agencia, que confió en ella y la animó a presentarse para la serie. En ese contexto, la modelo contó que estuvo acompañada por su hermana Pilar, que la ayudó a preparar el personaje y a superar los nervios que le provocaba asumir un papel fuera de su zona habitual. “No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer”, expresó en sus redes.

Al revisar el video del casting, la modelo admitió que le resultó impactante verse en ese rol y que, aunque sintió vergüenza, también experimentó ternura por su propia determinación. “Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión En el Barro. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”, reflexionó en la descripción de los videos que publicó en su cuenta de Instagram. La comunicadora subrayó que el verdadero valor de la experiencia estuvo en animarse, dejando de lado los temores: “La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación”, afirmó.

