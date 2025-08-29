El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”

Gladys La Bomba Tucumana y el recuerdo de su novio Luciano (LAM. América)

Gladys La Bomba Tucumana atraviesa un proceso de reconstrucción personal tras la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, ocurrida en mayo a causa de un cáncer. La artista, reconocida por su fortaleza y dedicación, compartió en el programa LAM (América) cómo enfrenta el duelo y cuáles son sus motivaciones actuales.

A pesar de la profunda tristeza que la acompaña, la cantante encontró en el trabajo y en los nuevos proyectos una vía para sobrellevar la ausencia de su novio. Por ejemplo, el emprendimiento de venta de empanadas, basadas en una receta de su madre y cuyo crecimiento es motivo de orgullo: “Me considero una mujer muy fuerte y trabajadora, y acá estamos. Todo este sueño que se hizo realidad mucho tiene que ver mi amor, Luciano, y mi hijo”, reflexionó.

El dolor por la pérdida sigue presente y, según relató, aún no se siente preparada para abordar ciertos temas. “Todavía no estoy bien para hablar de lo que pasó. Le pongo lo mejor todos los días de mi vida, porque lo más lamentable de todo, aparte de haberlo perdido físicamente a mi amor, es que es la primera vez que estoy enamorada de alguien”, confesó la artista, subrayando la intensidad de su vínculo con Luciano.

La relación entre ambos marcó un antes y un después en la vida de la cantante. Gladys La Bomba Tucumana reconoció que “estuve profundamente enamorada de él hasta el último día de su vida” y expresó el deseo de que Luciano pudiera acompañarla en este momento de logros personales. “Me encantaría que él estuviera acá porque hizo mucho para que yo pudiera hacer realidad esto. No tengo una palabra para decir, no me siento todavía preparada”, agregó, evidenciando la dificultad de procesar la pérdida.

El duelo se ha visto agravado por otra reciente tragedia: la muerte de su representante y mejor amiga, María de los Ángeles Trincavelli, también a causa de cáncer. La artista destacó el papel fundamental que ambas personas tuvieron en su vida, tanto en el ámbito personal como profesional. “Son dos golpes de dos personas fundamentales en mi vida, una en lo laboral y en la amistad, que estuvo acompañándome en los peores momentos de mi vida, y Luciano era el gran amor de mi vida”, afirmó.

En sus redes sociales, Gladys despidió a su mánager con un mensaje contundente: “Me dejaste rota”. A cuatro meses de la muerte de Luciano, la cantante continúa transitando el duelo, apoyándose en su entorno y en nuevos desafíos laborales, mientras reconoce que el proceso de sanación aún está en curso.

La lucha de Luciano fue, para Gladys, motivo de admiración. “Él era un hombre que tenía un gran carácter. Era una persona muy hermosa, pero con una gran personalidad. Por eso yo me enamoré perdidamente de él... Quiero que sepan que él fue, es y será siempre mi gran amor que me tocó de grande”, afirmó. La cantante acompañó a su esposo durante todo el proceso de la enfermedad, destacando la importancia de estar presente: “Hay que entregarse a la persona esa que está atravesando esta tremenda enfermedad horrible que va deteriorando a las personas. Pero yo quiero que sepan que mi amor se fue de este mundo amado. Profunda e intensamente que estuve besándolo hasta último momento”.

El deterioro físico de Luciano en los últimos meses fue especialmente doloroso para Gladys. “En estos últimos tres o cuatro meses estuvo muy cansado. A veces lloraba de dolor, y no saben lo horrible que ha sido para mí verlo así. La impotencia de qué puedo hacer yo sola, llevarlo al hospital... Y la morfina y la presión, y una desnutrición severa. Yo no me daba cuenta de que estaba en una etapa terminal, pensaba que iba al sanatorio como siempre, le hacían una transfusión y volvíamos a casa. Pero esta vez no fue así porque mi amor estaba muy cansadito. Me avisó a mí, el día que decidió no seguir con ningún tipo más de tratamiento, porque no saben todo lo que él pasó, por Dios. Por eso lo admiro, lo honro con todo mi corazón, por lo valiente que fue. Vivió luchando a full para que nosotros podamos seguir nuestra vida juntos. Pero ya no había más vida, parece…”.

Uno de los momentos más conmovedores de la despedida se produjo en presencia del hijo de Gladys, Thiago. Así lo relató la cantante: “Luciano murió un día sábado a las 09:00... La última persona para la que abrió sus ojos y levantó su brazo, lo abrazó y le dijo: ‘Cuidá a la mamá, papito,’ le dijo él a mi hijo. Y mi hijo desconsolado porque lo adoraba”.

El proceso de despedida incluyó decisiones dolorosas, como la de consultar a Luciano sobre su deseo respecto al lugar de descanso final. “Yo no me animaba a preguntarle ‘¿querés que te creme?’ y nunca habíamos hablado de eso. Pero él ya lo había decidido, y la única palabra que me dijo fue ‘tierra, donde vos quieras, mami. Un lugar lindo que a vos te guste’”.

La exposición pública de su dolor generó reacciones diversas en redes sociales. Gladys fue clara al explicar sus motivos: “No hago esto para darle lástima a nadie, sino para tal vez hacer un poco de terapia con ustedes, porque tampoco estoy hablando con mi psicóloga en estos días, pero hay días que son muy tristes para mí, porque la verdad lo extraño tanto, tanto, tanto”. Reconoció que cada publicación puede ser interpretada de distintas maneras y se refirió a los comentarios que recibe: “Nosotros nunca nos dimos cuenta de la diferencia de edad... lo que importaba acá, lo único más trascendental de toda esta historia es que nos amábamos con el alma, con locura. Nos amábamos y nos admirábamos mutuamente de una manera hermosa”.

En su testimonio, Gladys agradeció el acompañamiento de colegas y figuras públicas como Karina Mazzoco, Ángel de Brito y Georgina Barbarossa, quienes se acercaron con respeto y cariño. La experiencia de la pérdida la llevó a empatizar con quienes atraviesan situaciones similares: “Abrazo a todas las personas que están llorando por la pérdida de un ser querido y tengamos la esperanza de que nos vamos a encontrar algún día. Tengamos la esperanza en Dios de la promesa que nos hizo... Voy a volver por mi eesposo,a cantar y a sonreír de nuevo. Es muy difícil, pero así es”.

