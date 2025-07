Gladys La Bomba Tucumana recordó a su novio el día en el que hubiera cumplido 39 años: “Qué injusto fue todo”

A poco tiempo de su partida Gladys La Bomba Tucumana le dedicó un sentido posteo a su novio (Video: Instagram)

A mediados de mayo, Gladys La Bomba Tucumana atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, a los 38 años, tras una extensa lucha contra el cáncer. Con el paso del tiempo, la cantante fue encontrando formas de homenajearlo, compartiendo con sus seguidores imágenes, recuerdos y palabras que reflejan el profundo vínculo que los unía. Este martes, en el día en que él hubiera cumplido años, la artista le dedicó un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores.

“Hoy es tu cumpleaños, mi gran amor. Pensé en homenajearte en este día triste para mí, porque no estás. Es tu pumpeaño, como decíamos nosotros en nuestro idioma. Si pudieras sentir lo que siento todos los días desde que no estás… aunque solo tengo deseos de que lo único que sientas sea paz, amor, salud y que ya nada duela. Ese sería mi deseo para vos, mi alma”, comenzó Gladys en una publicación que acompañó con un video íntimo donde se los ve juntos en distintos momentos de su vida en pareja.

La artista compartió recuerdos, emociones y reflexiones profundas. “En este día, donde ya no cumplirás más años, siempre serás un hermoso y apuesto joven de 38 años. Qué injusto fue todo con nosotros. Me elegiste porque confiabas en que yo era fuerte, pero vos me hacías fuerte. Vos eras mi motor para ver la vida de otras maneras que yo no conocía”, escribió.

La cantante acompañó a su pareja hasta los últimos momentos de su enfermedad

Gladys no escatimó en palabras para describir lo que significó Ojeda en su vida: “Eras el esposo más hermoso que se puede tener. Más caballero, más elegante, más varón, más inteligente, más leal, más valiente, más educado y refinado, y mil cosas más”.

También dejó en claro que sigue cumpliendo lo que él le pidió antes de su partida. “Comparto con nuestros seguidores de a poco todo lo que me pediste que hiciera. Estás en mí siempre, para siempre. Soy feliz de haberte conocido. Pero duele tanto que no estés aquí”, escribió. Y cerró: “Perdoname si no estoy siendo tan Lobo Ojeda en este momento. Es que te extraño tanto. Hoy es tu pumpeaño. Felices 38 años. Te amo para siempre, hermoso esposo mío. Gracias por todo el amor que nos dimos”.

La publicación generó una ola de respuestas por parte de sus seguidores y colegas. Entre ellos, Georgina Barbarossa le envió un mensaje de apoyo: “Fuerza, Gladys. Él te sigue acompañando”. Otros usuarios también dejaron sus mensajes de aliento y cariño: “Qué gran amor le tenés, Gladys. Él desde el cielo te acompaña”, “Se nota el amor que se tenían”, “Él está siempre, su alma te protege”, “Una pareja hermosa y eterna”, “Él es tu ángel guardián”.

En medio del dolor, Gladys volvió a recordar a su pareja ante sus colegas y seguidores (Instagram)

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Ojeda, la artista se mantuvo cercana a su comunidad virtual, compartiendo imágenes del vínculo que los unió y recordándolo con palabras sentidas. En distintas publicaciones había contado que la enfermedad se agravó rápidamente y que ella lo acompañó hasta el final. “Todo lo que le tocó vivir a mi amor fue muy feo, muy doloroso. Quiero contarles también que a él le gustaba mucho dejarles un saludo. Les gustaba filmar para que la gente que esté atravesando una enfermedad como tan dura como la que él atravesó durante casi cuatro años de su vida, tiene que pelearla hasta el final”, aseguró a poco tiempo de su muerte.

A pesar del dolor, Gladys eligió el día del cumpleaños de su pareja para mostrar una vez más la profundidad del amor que compartieron y el lugar que sigue ocupando en su vida cotidiana. Su publicación, cargada de emoción, volvió a exponer no solo su duelo, sino también la huella imborrable que dejó Luciano en su vida.