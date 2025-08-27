Daniel Agostini lamentó la inesperada muerte de su representante: “Siempre vivirás en mi corazón”

A corazón abierto, el artista de la movida tropical anunció el fallecimiento de su representante (Santiago Saferstein)

El presente de Daniel Agostini vibra al ritmo de su música, que no deja de sonar en escenarios y plataformas, pero un golpe inesperado sacudió su vida personal en las últimas horas. El cantante, reconocido por su vínculo cercano con el público y sus seguidores, atraviesa días difíciles tras la pérdida de una de las personas más importantes de su entorno profesional y afectivo: María de los Ángeles Trincavelli, su representante y amiga entrañable.

Fue a través de sus historias de Instagram que Daniel eligió poner en palabras el dolor que lo atraviesa y compartirlo con su comunidad. Sin rodeos ni artificios, escribió: “Hola mis queridas familias, lamento informarles el dolor inmenso que hemos sufrido en una enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz hace instantes, como mi amiga y representante María de los Ángeles Trincavelli ‘Marita’”.

Las tristes palabras del cantante ante la pérdida de su amiga y representante (Instagram)

Y completó: “En estos años compartidos de una sana y hermosa amistad, pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón, nos volveremos a encontrar”. Su hijo Chino, fruto de su relación con Nazarena Vélez, también tuvo palabras para recordar a la mujer: “Gracias Mari por cada palabra de aliento que me diste. Cada consejo y cada abrazo”, escribió junto a un corazón para despedir a quien también fuera su manager.

La noticia impactó en la comunidad de fanáticos de Agostini. Ante el sufrimiento del artista, sus mensajes se plasmaron en el posteo que realizó replicando la pérdida. “Lo siento mucho Dany, una bella persona María... Te abrazo fuerte Dany, muchas fuerzas para vos y para todos los que atraviesan este inmenso dolor...”; “Una gran persona María, besos al cielo”; “No hay consuelo para tanto dolor”, se pudo leer a minutos de que el cantante confirmara la partida desu amiga. “Fuerza y paz para todo el equipo” y “Que Dios lleve consuelo a esos corazones que hoy sufren por esta terrible pérdida... ¡abrazo fuerte!”, completaron el mural de apoyo en las redes sociales.

La relación entre Agostini y “Marita” trascendía lo profesional. Si bien ella era abogada de profesión, fue su rol como representante de artistas lo que la acercó a personalidades de la música tropical como Gladys, La Bomba Tucumana y al propio Agostini, con quien además supo forjar una amistad llena de confianza y momentos compartidos. En su perfil de Instagram, Marita solía combinar imágenes de su actividad laboral con frases introspectivas y profundas. Su último posteo, fechado el 16 de agosto, refleja ese modo de mirar el mundo: “Calma, tranquilidad, escucha interior... a veces lo logra a la perfección y otras aún estoy en la búsqueda, no sé... Es un aprendizaje, un cambio, que cuando se logra es el estado ideal. Vamos en búsqueda de hacerlo un estilo de vida. Gracias Universo”.

Años atrás, Agostini recordó cómo la muerte de su hermana marcó un antes y un después en su vida (Instagram)

El vínculo entre el artista y su representante se había fortalecido con el paso de los años y los desafíos compartidos dentro de la industria. La partida de Trincavelli representa no solo una pérdida profesional, sino también un nuevo cimbronazo en la vida personal de Agostini, que ya había atravesado duros episodios en el pasado.

No es la primera vez que el cantante se enfrenta a la pérdida. En una recordada entrevista con Baby Etchecopar durante el ciclo El ángel de la medianoche (C5N), Daniel relató la tragedia que marcó para siempre a su familia: “Vivíamos en Padua porque tuvimos una pérdida muy grande, falleció una hermanita, ahogada en la pileta de natación, por un momento de descuido. Ahí caímos todos como familia. Nos metimos en un pozo de depresión”. Aquella herida originó una serie de mudanzas, en busca de calma y un poco de paz, y fue el inicio de un camino espiritual que el propio Agostini supo relatar: “Ahí empiezan las mudanzas nuestras como para estar en paz. Nos metimos en el evangelio para salir adelante. Cuando empiezo con el grupo Sombras me metí en la Iglesia Católica, ya estaba de antes... Creo en Dios y soy devoto de San Cayetano. Empezamos a tratar de salir adelante... pero yo nunca lo superé”.

Marita Trincavelli, la representante de Daniel Agostini

El impacto de esa tragedia lo acompañó para siempre y modificó su mirada sobre las dificultades cotidianas. “Los demás golpes no existen... Hay cosas que pasan que me ponen nervioso, pero la pérdida grande es otra historia. Mi vieja se quiso suicidar y mi papá también. Hicieron promesas... Ahí es donde yo me aferro tanto a los chicos, amo a mis hijos y amo a los chicos del todo el mundo”, confesó entonces, revelando una filosofía de vida marcada por la resiliencia, el amor familiar y la fe.

La muerte de Trincavelli deja un vacío difícil de llenar en la vida de Agostini, que una vez más enfrenta el dolor acompañado por su música, sus fans y la convicción de que, al final del camino, solo el cariño y los recuerdos ayudan a transitar la pérdida. El cantante elige compartir su duelo, recibir el abrazo de su entorno y mirar al cielo, sabiendo que quienes partieron lo acompañarán siempre, mientras continúa llevando su música y sus emociones a cada escenario.

María junto a Gladys La Bomba Tucumana, otra de sus representadas