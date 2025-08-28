Teleshow

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”

La bailarina compartió el difícil proceso que enfrenta junto a su pareja, relatando pérdidas gestacionales y el impacto emocional, visibilizando una realidad que afecta a muchas personas en silencio

Sol de María

Sol de María

Silvina Escudero reveló su lucha por la maternidad y las pérdidas de embarazo que enfrentó (Video: Instagram)

El testimonio de Silvina Escudero sobre su lucha por la maternidad generó un fuerte impacto cuando salió a la luz, visibilizando una problemática que muchas personas atraviesan en silencio. Durante una reciente emisión de Bondi Live, la bailarina compartió con honestidad el difícil proceso que vive junto a su pareja, Federico, en la búsqueda de un hijo, relatando la pérdida de embarazos y el profundo impacto emocional que esto produjo en su vida.

Escudero, quien lleva más de cinco años intentando convertirse en madre, describió ante Nazarena Vélez, Laura Ubfal y Barbie Vélez el peso de los duelos y la tristeza que la acompañaron en este camino. “Venimos atravesando muchos duelos, mucha tristeza. Yo siempre trato de mostrar alegría, pero a veces no está la alegría”, expresó. La modelo explicó que, aunque suele mostrar una imagen positiva en sus redes sociales, la realidad es mucho más compleja y dolorosa de lo que suele compartir públicamente.

El episodio más reciente y doloroso ocurrió en el verano de 2024, cuando perdió un embarazo que había llenado de esperanza a la pareja. Sin embargo, aclaró que este no fue el único intento fallido, aunque prefiere no detallar la cantidad exacta de pérdidas. “Tampoco cuento todo el camino; solo conté de un embarazo que perdí, pero no fue el único”, reveló en el streaming. La bailarina relató que el duelo por estas pérdidas fue prolongado y que, a pesar de los momentos de alegría, la tristeza persiste.

La bailarina compartió el impacto
La bailarina compartió el impacto emocional de los duelos y la tristeza en su búsqueda de un hijo

La repercusión de su testimonio se reflejó en la cantidad de mensajes que recibió en sus redes sociales. Silvina Escudero contó que muchas personas, tanto madres como padres, le escriben para compartir sus propias experiencias de dolor y desamparo. “Me escriben muchas madres y padres a mi Instagram, partidos al medio, diciendo: ‘¿Qué hago con mi mujer? No se puede levantar de la cama’”, relató. La modelo reconoció que, aunque intenta transmitir optimismo en sus historias, la vida muchas veces se impone con su propia realidad: “La vida no es lo que nosotros queremos que sea. La vida es lo que es”.

En su búsqueda de la maternidad, Escudero se sometió a varios tratamientos de fertilidad, un proceso que describió como exigente tanto física como emocionalmente. “Me hice varios tratamientos, para los que no saben, les cuento que es muy duro. El cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás. Yo trabajo con mi cuerpo y me estaba costando mucho, por eso decidí parar un poco en mi carrera y priorizar mi búsqueda”, explicó. La necesidad de reposo durante los tratamientos la llevó a tomar la difícil decisión de frenar su actividad profesional durante dos años, priorizando el deseo de ser madre por encima de su carrera artística.

La modelo se sometió a
La modelo se sometió a varios tratamientos de fertilidad y pausó su carrera profesional para priorizar la maternidad junto a su pareja

El proceso de duelo y la búsqueda de contención la llevaron a explorar diferentes formas de apoyo psicológico. “No hago una terapia convencional; hago terapia especializada en maternidad, traumas, hay una terapia para shocks, y después hago mil terapias alternativas”, detalló en el streaming. La bailarina subrayó la importancia de recibir ayuda profesional y de buscar maneras que le permitan transitar el dolor y reconstruirse emocionalmente.

A pesar de las adversidades, Escudero reconoció que, aunque sigue en la búsqueda de un hijo, también intenta aceptar la vida tal como se presenta y retomar sus actividades con una nueva perspectiva. “Me costó pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona. Sigo a la par en la búsqueda pero también trato de aceptar la vida que tengo porque no todo es como queremos”, afirmó a modo de cierre.

