El tierno gesto de Benjamín Agüero con Claudia Villafañe tras el accidente de tránsito: “Un ser de otro planeta”

El hijo de Gianinna Maradona y el Kun Agüero estuvo muy cerca de su abuela, que debió ser hospitalizada por heridas leves luego del siniestro vial

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Claudia Villafañe y su nieto
Claudia Villafañe y su nieto Benjamín, incondicionales

El martes por la mañana, Claudia Villafañe protagonizó un accidente de tránsito en las cercanías del estadio de River Plate y preocupó a sus seres queridos. La empresaria manejaba su automóvil y realizó una maniobra indebida, embistiendo levemente a otro vehículo, lo que derivó en la intervención de la policía y la asistencia del SAME.

Según informó el parte policial al que accedió Infobae, Villafañe "presentaba una lesión leve en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, concurriendo por medios propios a un nosocomio cercano”, donde recibió tres puntos de sutura. Mientras su madre era asistida en el centro médico, sus hijas Dalma y Gianinna, fruto de su relación con Diego Maradona, expresaron su enojo ante ciertos rumores que indicaban que su madre había sufrido lesiones de gravedad.

Con el paso de las horas la situación se fue tranquilizando y la familia cerró filas en torno a la salud de la Tata, como se la conoce en la intimidad. En ese panorama, Gianinna mostró a su hijo Benjamín visitando a su abuela, con un bolso y una frase que resume el gesto del adolescente de 16 años: “Él se piensa quedar a dormir con ella”.

La siguiente foto mostraba al futbolista de las inferiores de Independiente abrazado por su abuela. El pulgar en alto y la sonrisa resumen todo el amor de nieto, en tanto Claudia se aferra a él como para demostrarle una gratitud que está implícita.

"Qué linda red de amor que tenemos. Gracias a todos por sus mensajes, por sus llamados, por estar ahí para nosotros siempre, incondicionalmente“, describió Gianinna, y sumó una palabra especial para Benjamín. “Y gracias a vos que sos un ser de otro planeta hijo. Te amo con toda mi alma. Qué lindo tenernos”. La voz de Jorge Drexler y su canción “Todo se transforma” termina de darle sentido a la situación.

“Gracias por venir a mimarme y dejarme a mi enfermero favorito. Los amo”, señaló Villafañe en una foto junto a su hija menor.

Por último, la empresaria de eventos dejó una reflexión sobre cómo había transitado estas horas desde el que ocurrió el accidente hasta el hospital. “Quería agradecer a todos y a cada uno de los que se preocuparon por el choque que sufrí hoy. Familia, amigos, amigos de mis hijas y de mis nietos, mamás del cole y de futbol”, señaló en un texto subido a sus historias de Instagram.

Además, Claudia le dedicó unas palabras a los profesionales de la salud: “Gracias a los que me atendieron desde el minuto cero y me ayudaron, como también a la cirujana que me dio los 3 puntos en la cabeza”, continuó, antes de cerrar con la frase que se volvió un lema. “¡Hay Tata para rato!“.

Cómo fue el accidente de Claudia Villafañe

El hecho ocurrió en la Avenida Udaondo a la altura del Puente Labruna, en las inmediaciones del estadio de River Plate. De acuerdo al parte policial, “se confirmó que una camioneta conducida por Claudia Villafañe habría generado una maniobra indebida (giro en U) colisionando levemente un auto particular”.

Desde la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina, Ernesto Arriaga brindó claridad técnica respecto al siniestro vial: “Es infracción de primer grado. Cuando vos doblás en U, es muy difícil ver los 360 grados. Ella dobló y chocó al auto, y me informó el médico que la asistió que tiene un golpe en el cráneo con un corte leve”. Insistió: “El SAME, muy prudente, intentó trasladarla hasta el hospital correspondiente, pero finalmente ella fue a una clínica, porque un golpe en la cabeza puede tener cualquier consecuencia”.

El susto fue inevitable, pero la reacción de la protagonista resultó serena y breve. Consultada por Infobae, Claudia minimizó lo ocurrido tras el hecho y luego de los primeros estudios de rigor, y destacó desde el otro lado de la línea: “Estoy bien, gracias”.

