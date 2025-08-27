El sugestivo posteo del trapero español Kaydy Cain desde el departamento de Wanda Nara

Kaydy Cain estuvo en el departamento de Wanda Nara en el barrio de Núñez (Foto: Instagram)

Wanda Nara siempre logra encontrarse en el medio de la escena mediática y en esta ocasión tiene que ver con su carrera musical. La empresaria se está preparando para lanzar su nuevo tema, que será junto a un trapero español llamado Kaydy Cain, pero la última publicación del músico dio pie para las conjeturas.

La más reciente historia publicada en la cuenta de Instagram de Kaydy Cain ha generado toda clase de comentarios en la escena urbana porteña. La imagen nocturna muestra al estadio Monumental, una de las estructuras más reconocidas de Buenos Aires, completamente iluminada, visto claramente desde una ubicación privilegiada.

Si bien el campo de juego se puede ver desde cualquiera de los departamentos que lo rodean, quedó en evidencia que la toma fue realizada desde las alturas del barrio de Núñez, específicamente desde el departamento de Wanda Nara. Los emojis de corazón, fuego y la bandera argentina acompañan la imagen, reforzando el tono efusivo y el vínculo del visitante con el entorno y el contexto local.

El sugestivo posteo de Kaydy Cain desde el departamento de Wanda Nara

La espera para sus seguidores está próxima a concluir, ya que Wanda inició las grabaciones del videoclip y compartió detalles en sus diversas plataformas, atrayendo la atención del público y de la prensa. El foco del proyecto reside en la idea de “toxicidad”, y para profundizar este concepto, la artista transformó por completo la decoración de la casa que posee en el country Santa Bárbara.

Este espacio, que habitualmente sirve como ámbito familiar, se reinventó para la ocasión: plásticos transparentes cubrieron las paredes y las escaleras, acompañados de dibujos y luces verdes, generando una atmósfera de riesgo y precaución. Las cintas amarillas con la palabra “precaución” reforzaron el mensaje visual, mientras que los graffitis, muy presentes en toda la escenografía, incluyeron referencias directas a íconos de la cultura pop, como una versión reinterpretada de Hello Kitty.

La elección de la gatita japonesa no resultó accidental. En los últimos meses, Hello Kitty adquirió una nueva dimensión simbólica en la dinámica de Wanda dentro de las redes sociales, en especial por su enfrentamiento silencioso con la China Suárez. En esta oportunidad, la figura se adaptó para alinearse con el mensaje de la canción, presentándose como una “Kitty tumbera”.

"La Kitty tumbera es la que va", Wanda se prepara para lanzar su próximo videoclip

Nara decidió hacer usó de las críticas y va a lanzar una canción llamada "Tóxica" (Foto: Instagram)

El perfil musical y artístico de Kaydy Cain se construyó sobre la base de influencias heterogéneas que abarcan desde el hip hop estadounidense, con exponentes como Gucci Mane y Waka Flocka Flame, hasta la herencia de la música caribeña, con representantes como el salsero Héctor Lavoe. El impacto de estos estilos se manifiesta tanto en sus ritmos como en las letras. A nivel visual, el artista eligió plasmar estas referencias en su piel, luciendo tatuajes de figuras emblemáticas como Camarón, The Notorious B.I.G., Héctor Lavoe o Cano Estremera. Ese mix de culturas determina la singularidad de su propuesta, generando un puente entre géneros y geografías en cada producción musical.

Su colaboración en un proyecto liderado por la presentadora de Telefe llamó aún más la atención por la reacción que hubo en el entorno local. Las redes sociales marcaron la agenda una vez más al notar un detalle particular: L-Gante, referente del género urbano argentino y actor protagónico en capítulos anteriores de la vida mediática de Wanda, ya seguía a Kaydy Cain en sus plataformas. Este dato, lejos de pasar desapercibido, alimentó versiones sobre cómo se habría gestado la colaboración. A esto se suma que L-Gante y Wanda poseen representantes y equipos de trabajo en común, lo que abre la puerta a especulaciones sobre nuevas alianzas o rivalidades en ciernes.

En este sentido, las recientes declaraciones de L-Gante sobre su relación con Wanda —definiéndola como un simple “pasatiempo”— plantean nuevas interpretaciones y agregan tensión a la narrativa de lanzamientos, colaboraciones y posibles respuestas implícitas entre figuras que, en esencia, comparten el mismo espectro mediático y artístico.