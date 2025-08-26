Teleshow

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Lali Espósito expresó su temor inicial al asignar “Bad”, un clásico del “Rey del Pop”. El video

Sol de María

Por Sol de María

Alan Lez emocionó en La Voz Argentina con su versión de “Bad” y avanzó a la siguiente fase (La Voz Argentina, Telefe)

El escenario de La Voz Argentina (Telefe) vivió una de sus noches más intensas durante los Playoffs del Team Lali, cuando Alan Lez se adueñó del escenario con una versión de “Bad” de Michael Jackson que no solo conquistó al público, sino que provocó una reacción inesperada y sincera de su coach, Lali Espósito. La actuación del joven oriundo de Palermo le aseguró un lugar en la siguiente fase del certamen y dejó una huella emocional en el jurado y en la audiencia.

La interpretación del joven, marcada por una energía arrolladora y una preparación junto a Joaquín Levinton, co-coach y líder de la banda Turf, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche a través de las redes sociales. Durante los ensayos, Alan expresó que no se intimidaba ante el desafío de abordar un clásico del Rey del Pop: “Lo que más me gusta es entretener a la gente y de ahí en más es darlo al 100% para que del otro lado se reciba con una sonrisa”, afirmó el participante. Además, Lali destacó la capacidad de Alan para respetar las melodías originales y, al mismo tiempo, imprimirles su propio sello, alentándolo a ofrecer un verdadero espectáculo.

Lali Espósito elogió la interpretación
Lali Espósito elogió la interpretación de Alan Lez y reveló su temor previo al desafío musical (Captura de video)

El resultado superó las expectativas. Tras su presentación, la coach compartió con Alan y el público la inquietud que le generaba asignarle una canción tan emblemática. “Te voy a confesar, Alan, que tenía un poco de miedo porque es una gran canción de un gran artista, un número uno, y vos tenés con qué, pero tenía miedo porque a veces cargar a alguien que sabes que es bueno con más data puede llegar un momento en que te engolosines de vos mismo, que te comas tu propio personaje que hacés en el escenario y te repitas pensando que eso es lo que tenés que hacer porque es lo que gustó de vos”, explicó la coach. Sin embargo, la artista no tardó en reconocer el impacto de la performance: “Tenía miedo de que eso pase, y la verdad me cerraste el culo, ¿se entendió la metáfora? Demostraste una vez más que estás listo para lo que te va a pasar y que no hay desafío que se te tire y no lo transformes en magia, así que te felicito muchísimo”.

El Team Lali definió a
El Team Lali definió a sus cinco clasificados directos en los Playoffs de La Voz Argentina

El clima distendido continuó cuando Nico Occhiato, conductor del programa, se acercó al escenario para pedirle a Alan que le enseñara algunos de los pasos de baile inspirados en Michael Jackson que había desplegado durante su show. Aunque al principio el participante se mostró algo tímido, terminó guiando a Occhiato en una breve clase improvisada, que incluyó desde una caminata en puntas de pie hasta el característico movimiento de “limpiarse la boquita”, a pedido de Juliana Gattas. “Es un animal, qué show acabamos de ver”, exclamó el presentador antes de dar paso a la devolución de Lali.

La definición del Team Lali en los Playoffs se completó con la selección de los cinco participantes que avanzaron directamente a la siguiente etapa. El primero en recibir la confianza de la coach fue Valentino Rossi, tras su interpretación de “Don’t Stop Believin’”. A él se sumaron Jaime Muñoz, quien emocionó con “La Barca”; Alan Lez, gracias a su versión de “Bad”; Lola Kajt, que se lució con “Don’t you remember”; y Rafael Morcillo, quien interpretó “(You drive me) Crazy”. Por otro lado, seis concursantes —Franca Castro Videla, Lucas Rivadeneira, Giuliana Piccioni, Iara Lombardi, Lucio Casella y Nicolás Armayor— quedaron a la espera del voto del público, que definirá los tres cupos restantes para la próxima fase. Por su parte, el equipo de Luck Ra comenzó sus presentaciones este lunes y continuarán desarrollándose en las jornadas siguientes.

