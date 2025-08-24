Benjamín Alfonso de En el barro habló de sus escenas de violencia con Valentina Zenere: “No sé si puedo hacer esto” (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

“Uno no puede entrar en el barro sin salir embarrado”, afirmó Benjamín Alfonso, actor de la serie En el barro, sobre el desafío de interpretar un papel complejo en la nueva producción que surgió como spin-off de El Marginal. En una charla distendida en el programa Almorzando con Juana (Eltrece), el intérprete relató cómo llegó a este proyecto tras un viaje inesperado y las emociones que le generó abordar escenas intensas: “Me empezó a generar algo en el estómago que dije... Yo no sé si puedo hacer esto”.

La participación del actor en la producción de Netflix marcó un momento especial en su carrera. El actor recordó cómo, luego de tomarse un descanso en Nicaragua para surfear tras una temporada intensa en teatro y con poca remuneración, recibió el llamado para sumarse al proyecto: “Me saqué un pasaje, me fui a Nicaragua, estaba surfeando maravillosamente y me llaman a decirme: ‘Che, tenés un personaje para En el barro, que es el spin-off de El Marginal’”.

En este regreso, se reencontró con un ambiente diferente y un equipo cercano. El actor recordó la preparación previa a las primeras escenas: “Me bajaron un poco la barba, el pelo, todo, y salimos a grabar”. Además, reconoció el desafío inmediato que implicaba la historia: “Cuando leí el guión, me empezó a generar algo en el estómago que dije... ‘Yo no sé si puedo hacer esto’”.

Benjamín Alfonso junto a Valentina Zenere con quien tuvo que filmar fuertes escenas de violencia (Instagram)

La ficción, relató, explora el universo de una cárcel de mujeres y cuenta con la participación de figuras como Valentina Zenere, quien interpreta a su expareja. “Tenía una pareja con una relación muy, muy tóxica”, señaló, quien también advirtió sobre la intensidad emocional de varias situaciones: “Ella termina en cana por la relación que tenía conmigo... hay escenas fuertes”.

Al abordar el papel, el actor reconoció la carga emocional de la historia y habló de las exigencias personales para interpretar un personaje tan complejo. “Yo soy una persona muy sensible”, confesó, y por eso decidió buscar contención profesional antes de comenzar el rodaje: “Llamé a mi counselor, llamé a mi terapeuta, llamé a una coach, Consuelo Summers, una divina. Le dije: ‘Necesito hablar, porque yo ya sé que sí, pero necesito saber por qué sí’”.

El actor explicó que la intensidad del personaje y el contexto de la serie lo llevaron a dudar sobre aceptar el rol. “Hoy está estigmatizado mucho todo lo del feminismo y uno piensa ‘a ver si esto me termina salpicando por alguna cosa’”, comentó Benjamín, aunque aclaró que, finalmente, pudo separar el trabajo actoral de las preocupaciones personales.

Benjamín Alfonso durante las grabaciones de la serie de Netflix

Durante la grabación, el apoyo de sus compañeros fue fundamental: “Valentina, la verdad que es un amor, me dio mucha seguridad en todo lo que yo tenía que hacer”. La relación de confianza permitió que las escenas fuertes se pudieran grabar con tranquilidad. El actor sostuvo: “Yo estaba todo el día: ‘¿Estás bien? ¿Estás cómoda? ¿Estás bien?’”, una preocupación constante por el bienestar en el set, que incluso generó bromas internas: “En algún momento casi me miran y dicen: ‘Basta’... No me preguntes más cómo estoy”.

En el ciclo de Juana Viale, compartió una visión sincera sobre los desafíos de su carrera y las decisiones personales que ha tomado frente a la inestabilidad laboral. “Cuando siento el miedo, en vez de asustarme y salir desesperado a buscar trabajo, digo ‘me voy a surfear’. Si no hay trabajo, luego me voy a descansar y hacer a mí lo que más me gusta”, explicó el actor sobre su particular manera de enfrentar los momentos de incertidumbre en la industria.

Las protagonistas de la primera temporada de En el barro (Créditos: Netflix)

Alfonso también relató cómo su camino profesional lo llevó a distintos países. “Estaba viviendo en México. Me fui a vivir a México porque no había trabajo. Llegué allá y grabé una película. Tuve la oportunidad y y quedé. Fue excelente, con una actriz divina, Ana de la Reguera, que yo la admiro un montón”, recordó. Luego, mencionó el regreso a Argentina para nuevos proyectos y la incertidumbre y dinamismo de la vida artística: “Ya no sé dónde estoy viviendo. No soy de aquí, no soy de allá. O soy de aquí y soy de allá también”.

La constante búsqueda de desafíos y la decisión de asumir solo trabajos que lo motiven se transformaron en el motor de su carrera. “Hoy por hoy necesito más que nada elegir todo lo que hago. No voy así como va el viento. Digo: ‘¿en qué me puede sumar? ¿En qué no?’”, se sinceró.