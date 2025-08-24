Teleshow

Anamá Ferreira redujo a un ladrón en plena calle: “Yo practico boxeo; fue todo por una cartera Chanel”

La exmodelo contó en declaraciones a AM 990 Radio Splendid el episodio de inseguridad que vivió con una amiga en Recoleta

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Anamá Ferreira redujo a un ladrón en plena calle: “Yo practico boxeo; fue todo por una cartera Chanel” (Video: Se terminó la joda/ AM 990 Splendid)

“No hay que hacer lo que yo hice, pero en ese momento uno no piensa”, afirmó Anamá Ferreira al recordar el episodio de inseguridad que vivió este sábado en el que redujo a un ladrón que robó la cartera de una amiga en pleno Paseo Bollini, Recoleta.

La exmodelo, entre risas y cierta incredulidad, relató en el ciclo radial Se terminó la joda (AM 990 Splendid) sobre cómo reaccionó de forma instintiva, sin medir las consecuencias ante el hecho de inseguridad y terminó protagonizando una escena como tomada de una película.

“Fuimos a un show de Majo Agote, ahí en el Paseo Bollini y bajamos del taxi, caminamos, no había nada, tranqui, era temprano, caminando...”, recordó la empresaria. Según contó, eran cerca de las 21:00 cuando descendieron del auto y comenzaron a caminar desprevenidas por la zona.

“Corrí como una loca. Llegué,
“Corrí como una loca. Llegué, agarré el bandido y sacamos la cartera, pero no hay que hacer lo que yo hice”, relató Anamá Ferreira, quien en junio de este año fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña (RS Fotos)

La calma se rompió cuando un hombre se acercó y le arrebató la cartera a su amiga. “Me parece que el bandido pasó al lado mío y le agarró la cartera. Mi amiga no podía correr porque tiene un problema en el pie y yo salí corriendo como una loca a los gritos”, narró, sobre sobre cómo la víctima del robo no podía defenderse por sí misma y ella reaccionó por impulso y persiguió al ladrón.

El valor del objeto robado no era menor: “Era una Chanel. Todo por una Chanel”, aclaró entre risas la actriz. “¿Vos estudiaste alguna técnica de kárate o algo por el estilo que lo pudiste reducir?“, indagó Nahuel Saa, conocido en sus redes como La Criti, el conductor del programa. ”Yo entreno boxeo", se sinceró, risueña y contó que su reacción no midió el riesgo: “No sabés si la persona tiene un arma blanca como un cuchillo”.

Anamá relató que mientras forcejeaba con el arrebatador, recibió la asistencia de varios repartidores. “Por suerte vinieron tres deliveries, que no sé quiénes son, y les agradezco. Ellos me ayudaron, lo agarraron... y yo le pegaba, pero no está bueno”, relató, enfatizando que no recomienda reaccionar de la misma forma. “Eran los tres deliveries y yo. En un momento uno me sacó y me dijo “bueno, ya está, ya está’”, señaló, poniéndole humor al momento, sobre cómo continuaba golpeando al ladrón. Finalmente, tras el enfrentamiento, lograron recuperar la cartera y controlar la situación.

“Eran los tres deliveries y
“Eran los tres deliveries y yo. En un momento uno me sacó y me dijo “bueno, ya está, ya está’”, relató Anamá Ferreira (Adrián Escandar)

“No había policía. Yo le gritaba a mi amiga para que llamara, pero lo soltamos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Quedarnos ahí con el tipo tirado?”, se preguntó la empresaria, en referencia a la imposibilidad de retener por mucho tiempo al atacante.

“Corrí como una loca. Llegué, agarré el bandido y sacamos la cartera, pero no hay que hacer lo que yo hice”, reflexionó. Anamá hizo hincapié en que su reacción fue puramente instintiva. “Uno dice muchas cosas, pero no sabés cómo vas a reaccionar en el momento que te pasa”, reflexionó sobre lo vivido. A pesar de la tensión, la exmodelo reconoció que el miedo y el arrepentimiento llegaron recién después del episodio: “Sin ningún miedo en el momento. Después, no podía dormir yo”.

El shock fue tal que incluso la propia víctima terminó sorprendida por la energía y valentía de su amiga. “Ella dice que yo soy la Mujer Maravilla”, compartió, mientras que fue tajante al ser consultada de si se arrepentía de su reacción ante el hecho que podría haber tenido otro desenlace. Incluso, la empresaria confesó que el suceso le reforzó la necesidad de perfeccionar su entrenamiento en defensa personal. “Voy a estudiar más técnicas de boxeo y de reducción”, anunció, señalando que seguirá asistiendo a clases para sentirse preparada ante cualquier acontecimiento.

Temas Relacionados

Anamá Ferreira

Últimas Noticias

El look especial de la China Suárez para visitar una mezquita en Estambul y la reacción de Mauro Icardi

La actriz sorprendió al compartir imágenes de su recorrido por la mezquita Çamlıca, donde lució un atuendo tradicional

El look especial de la

Luck Ra en La Peña del Morfi: la intimidad de La Voz..., mini recital de hits y un sorpresivo cover de La Vela Puerca

El cantante cordobés cerró el programa de Telefe con varios de sus éxitos, que hicieron bailar a todo el mundo

Luck Ra en La Peña

La emoción de Juana Viale al llegar a la meta de su primera media maratón: “Lo que lloré cuando llegué”

A través de las redes sociales, la conductora compartió el desafío que culminó luego de una ardua preparación física. “Gracias a mi eterno compañero”, le dedicó a su pareja, Yago Lange

La emoción de Juana Viale

Benjamín Alfonso de En el barro habló de sus escenas de violencia con Valentina Zenere: “No sé si puedo hacer esto”

El actor, invitado a Almorzando con Juana, contó las dudas que le generó encarnar su personaje en la serie de Netflix

Benjamín Alfonso de En el

El conmovedor homenaje de Georgina Barbarossa a su marido en el día que hubiera cumplido años: “Te amamos siempre”

En el aniversario de nacimiento de Vasco Lecouna, quien murió trágicamente en un robo en 2001, la conductora compartió imágenes llenas de historia junto a sus hijos y rememoró los momentos felices

El conmovedor homenaje de Georgina
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hay video, pero no denuncia:

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Cómo las proteínas ayudan a ganar masa muscular y las mejores formas de incorporarlas en la alimentación

Axel Kicillof habló de las presuntas coimas en ANDIS: “Esto requiere celeridad por parte de la Justicia porque es de enorme gravedad”

Alerta en Bariloche: voladuras de techos, cortes de luz y complicaciones en caminos por fuertes ráfagas

Un médico venezolano fue acusado por abandono de persona y estafa tras la muerte de una mujer por mala praxis

INFOBAE AMÉRICA
Francia llamó a consultas al

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

TELESHOW
El look especial de la

El look especial de la China Suárez para visitar una mezquita en Estambul y la reacción de Mauro Icardi

Luck Ra en La Peña del Morfi: la intimidad de La Voz..., mini recital de hits y un sorpresivo cover de La Vela Puerca

La emoción de Juana Viale al llegar a la meta de su primera media maratón: “Lo que lloré cuando llegué”

Benjamín Alfonso de En el barro habló de sus escenas de violencia con Valentina Zenere: “No sé si puedo hacer esto”

El conmovedor homenaje de Georgina Barbarossa a su marido en el día que hubiera cumplido años: “Te amamos siempre”